Doctora observando una mamografía (Shutterstock)

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Han pasado más de 20 años desde que se aprobó la última terapia hormonal para el cáncer de mama en etapas tempranas. Ahora, la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha dado luz verde a un nuevo tratamiento que podría marcar la diferencia en el abordaje de estos tumores.

El fármaco giredestrant ha logrado reducir hasta un 42% el riesgo de que la enfermedad se extendiera a otros órganos en mujeres premenopáusicas y un 24% en pacientes posmenopáusicas, en comparación con las terapias hormonales convencionales. Los resultados, publicados en el Journal of Clinical Oncology, proceden de un análisis por subgrupos del ensayo clínico de fase III lidERA BC, presentado en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2026.

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El estudio, liderado por Peter Schmid, de la Queen Mary University de Londres, evaluó la eficacia y seguridad del medicamento en 4.170 mujeres con cáncer de mama positivo para receptores de estrógeno (ER+) y negativo para HER2, en estadios I a III. Las participantes fueron distribuidas aleatoriamente para recibir una dosis diaria de 30 miligramos de giredestrant o tratamiento hormonal estándar, basado en inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno, durante cinco años.

Giredestrant pertenece a una nueva generación de fármacos conocidos como SERD (degradadores selectivos del receptor de estrógeno) cuyo mecanismo consiste en eliminar el receptor de estrógeno de las células tumorales, en lugar de limitarse a bloquear su actividad. Este receptor funciona como un interruptor que favorece el crecimiento de determinados tumores de mama.

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El efecto en las mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas

Los beneficios se observaron tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Entre las primeras, la supervivencia libre de enfermedad invasiva a tres años fue del 94% con giredestrant, frente al 91,5% con el tratamiento convencional. Además, el riesgo de recurrencia a distancia, es decir, de aparición de metástasis en otros órganos, disminuyó un 42%.

En las mujeres posmenopáusicas, la supervivencia libre de enfermedad invasiva alcanzó el 91,3%, frente al 88,3% registrado con las terapias estándar. En este grupo, la reducción del riesgo de recurrencia a distancia fue del 24%.

Los investigadores también destacan que las pacientes premenopáusicas presentaban un riesgo inicial de recaída más elevado: el 70,5% pertenecía al grupo de alto riesgo, frente al 66,4% de las posmenopáusicas.

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Menos efectos secundarios y abandonos

Otro aspecto relevante del ensayo fue la tolerabilidad. El porcentaje de pacientes que interrumpieron el tratamiento por efectos adversos fue del 4,9% entre las premenopáusicas y del 5,7% entre las posmenopáusicas que recibieron giredestrant. En los grupos de tratamiento convencional, estas cifras ascendieron al 7,8% y al 8,5%, respectivamente.

También se registró una menor incidencia de abandonos relacionados con el dolor musculoesquelético: un 1,6% con giredestrant, frente al 4,5% con los inhibidores de la aromatasa. Asimismo, solo el 5,7% de las pacientes tratadas con el nuevo fármaco necesitó cambiar a otra terapia hormonal, frente al 10,1% del grupo estándar.

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La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

Pendiente de aprobación regulatoria

Pese a los resultados, los investigadores advierten de que los datos presentados corresponden a un análisis por subgrupos y que los cocientes de riesgo no están estratificados frente al tratamiento estándar, un matiz metodológico que debe tenerse en cuenta al interpretar las cifras.

Los resultados de lidERA BC servirán de respaldo a las solicitudes de aprobación que la farmacéutica Roche prevé presentar ante organismos reguladores como la FDA estadounidense y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Si obtiene autorización, giredestrant podría convertirse en la primera terapia oral SERD de nueva generación para el tratamiento adyuvante del cáncer de mama hormonal en estadios tempranos. Su posible incorporación a la práctica clínica abriría una nueva alternativa terapéutica para mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, con el objetivo de reducir las recaídas y mejorar la tolerancia al tratamiento a largo plazo.

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