Alicia Oyola recibió noticias de su hijo, quien permanecía dentro del Éxito durante la toma de rehenes. (Redes sociales X)

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La angustia de Alicia Oyola terminó en lágrimas de alegría cuando recibió una llamada de su hijo Kevin, quien permanecía entre las personas retenidas en el almacén Éxito de Contadora, en Cartagena. El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y muestra la reacción de la mujer al escuchar nuevamente la voz del joven, después de varias horas sin conocer con certeza su estado.

“Llegó la llamada, llegó la llamada de Kevin”, se escucha decir a las personas que acompañaban a Alicia cuando se produjo el contacto telefónico. Entre lágrimas, la mujer atendió la comunicación y le preguntó a su hijo si ya había salido del establecimiento.

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“Bueno, mijo. Bueno, cuídate. Cuídate, papi, cuídate, mijo. Yo estoy acá afuera, yo estoy acá afuera, ¿oíste? No, yo te voy a esperar aquí“, le manifestó durante la conversación.

Sin embargo, Kevin todavía permanecía dentro del almacén. Al terminar la llamada, Alicia explicó a quienes estaban con ella que su hijo le había confirmado que estaban bien y que ya les habían permitido comunicarse por teléfono.

“Todavía está allá adentro, pero que están bien. Pero ya, ya tuvieron contacto con ellos, ya los dejaron hablar”, contó la mujer.

Cuando le preguntaron si las personas retenidas estaban bajo protección de las autoridades, Alicia respondió que, al parecer, sí, pues ya habían podido establecer contacto con sus familiares.

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Las imágenes muestran a un hombre acercándose al establecimiento cuando las personas retenidas comenzaban a salir, en medio de las detonaciones. (@RevistaSemana/x)

Hombre fue visto corriendo durante la liberación de los rehenes en Cartagena

Otro video difundido durante la operación de rescate muestra a un hombre corriendo hacia el establecimiento en medio de las detonaciones, justo cuando se anunció la salida de los rehenes. Las imágenes registran su reacción ante el momento en que las personas retenidas comenzaban a salir del almacén.

Al parecer, se trataría del mismo hombre que horas antes había hablado con los medios de comunicación sobre la angustia que vivía por la retención de su madre, Luz Marina Castillo, trabajadora del almacén Éxito.

Durante esa entrevista, el hombre contó que su madre tenía 53 años y llevaba 17 trabajando como tesorera en el establecimiento. Según su relato, el último contacto con ella había sido a las 9:00 de la mañana del martes 24 de noviembre, cuando le pidió que estuviera tranquilo.

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“No he sabido más nada. La última llamada que recibí. Aquí estoy con mi compañero, desde esta mañana, aquí estoy, que me está acompañando”, manifestó ante las cámaras.

El hombre también expresó su preocupación por las condiciones de salud de Luz Marina y explicó que sufría del corazón. En medio de la entrevista, cuestionó el despliegue de francotiradores y pidió que se tuviera en cuenta el riesgo para quienes permanecían dentro del supermercado.

“Yo por mi madre doy mi vida”, afirmó al referirse a la situación que estaba atravesando. Además, envió un mensaje al presidente de la República para pedirle que conociera la angustia de los familiares que esperaban noticias de sus seres queridos.

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Aunque las imágenes del hombre corriendo se conocieron durante la salida de los rehenes, no se cuenta con información que permita confirmar su identidad ni establecer si efectivamente es el mismo familiar que había entregado su testimonio horas antes.

El hombre relató ante los medios de comunicación que llevaba varias horas esperando noticias de Luz Marina Castillo, quien permanecía dentro del establecimiento. (@RevistaSemana/X)

Así terminó la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena

La emergencia comenzó durante la mañana del martes 24 de noviembre, cuando varios hombres armados ingresaron al almacén Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, en Cartagena. Según las primeras explicaciones entregadas por el Gobierno, los sujetos habrían intentado asaltar un vehículo transportador de valores y, tras la reacción de las autoridades, tomaron como rehenes a trabajadores y clientes del establecimiento.

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Cerca de 30 personas quedaron retenidas durante la emergencia, que se prolongó por aproximadamente 18 horas. Durante la jornada se produjeron algunas liberaciones parciales, mientras la Policía Nacional y las Fuerzas Militares mantenían el dispositivo de seguridad y adelantaban las acciones para conseguir la salida de las demás personas.

El desenlace se produjo en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, cuando las unidades especiales ingresaron al establecimiento y ejecutaron el operativo de rescate.

A la 1:30 de la madrugada, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que todos los rehenes habían sido liberados mediante una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

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“Se logró el rescate de todos los secuestrados, aquí en El Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable”, afirmó el mandatario.

En su declaración, también informó que uno de los presuntos integrantes del grupo armado murió durante la intervención y que se les había ofrecido la posibilidad de entregarse y liberar a las personas retenidas, pero rechazaron esa alternativa.

De acuerdo con el balance presidencial, el procedimiento duró aproximadamente cinco minutos. Además, se confirmó la captura de otro de los presuntos responsables.

Abelardo De La Espriella ofrece una declaración pública nocturna frente a un almacén Éxito en Cartagena, acompañado por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. En la intervención se informa sobre la ejecución de un operativo de rescate conjunto en el sector de La Castellana, la liberación de los rehenes y la muerte de uno de los captores durante la acción militar y policial.

Investigan posible escape de tres sospechosos entre los rehenes

Después de la liberación, las autoridades identificaron otra situación que hace parte de las investigaciones, al parecer, tres de los presuntos delincuentes habrían aprovechado el operativo para mezclarse entre las personas rescatadas y salir del establecimiento haciéndose pasar por víctimas.

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Por esta razón, se adelanta la verificación de las identidades de quienes recuperaron su libertad, con el propósito de establecer si entre ellos se encuentran los sospechosos que habrían participado en el intento de hurto al vehículo transportador de valores y la posterior retención de trabajadores y clientes.

Mientras avanzan estas labores, el caso continúa bajo investigación para esclarecer la participación de los involucrados y determinar las circunstancias en las que se produjo la toma del establecimiento comercial.