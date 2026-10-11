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Los países árabes condenaron el ataque hutí contra Arabia Saudita que dejó 12 muertos: “Deben cesar de inmediato”

Los bombardeos a terminales aéreas por parte de los rebeldes de Yemen que dejaron 12 muertos y más de 300 heridos ocurrieron luego de que Riad, Ankara y Islamabad activaran el pacto de defensa conjunta suscrito en agosto

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aparece en televisión mientras se dirige a la nación desde Peshawar, Pakistán (EFE/EPA/BILAWAL ARBAB/Archivo)
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aparece en televisión mientras se dirige a la nación desde Peshawar, Pakistán (EFE/EPA/BILAWAL ARBAB/Archivo)
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Varios países árabes condenaron este domingo el ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que dejó al menos 12 muertos y 309 heridos. Los gobiernos advirtieron que la ofensiva supone riesgos para la seguridad regional y para la aviación civil, ante el impacto del ataque sobre una infraestructura aeroportuaria de Arabia Saudita.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó la ofensiva sobre Riad, y reafirmó el respaldo de su país a Arabia Saudita en el marco del Acuerdo de Defensa Conjunto de La Meca. “Condeno enérgicamente el ataque atroz perpetrado por la milicia hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad”, expresó Sharif en una publicación en la red social X. El jefe del Gobierno paquistaní transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió una pronta recuperación para los heridos.

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Sharif sostuvo que los ataques contra civiles e instalaciones esenciales son “absolutamente inaceptables” y constituyen una amenaza para la paz y la estabilidad regionales. “Estos actos de violencia deben cesar de inmediato, ya que constituyen una flagrante violación del derecho internacional”, insistió el primer ministro.

Además, afirmó que Pakistán mantiene una “solidaridad inquebrantable” con Arabia Saudita, sus autoridades y su población. El mandatario reiteró el compromiso de Islamabad con la soberanía saudita, la integridad de su territorio y su seguridad.

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

La comunidad internacional también repudió el ataque de los rebeldes hutíes. La Liga Árabe, integrada por 22 países, calificó de “flagrante violación del derecho internacional” los bombardeos. Por su parte, Qatar condenó la ofensiva y recordó que la seguridad del reino árabe “es una parte integral de la seguridad de Catar y del sistema de seguridad colectiva de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)”.

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Kuwait, país ubicado en Medio Oriente, y que fue atacado en reiteradas ocasiones por el régimen iraní, tildó la operación hutí de “atroz y cobarde”. Además, Bahréin subrayó “el derecho inherente de Arabia Saudita a la legítima defensa.

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, Rashad al-Alimi, afirmó que su Gobierno mantendrá la operación “Amanecer de Yemen”, una campaña militar que busca poner fin al control de los hutíes y restablecer las instituciones estatales bajo dominio rebelde. El Ejecutivo encabezado por Alimi opera principalmente desde territorio de Arabia Saudí, en medio del conflicto con los insurgentes que controlan parte de Yemen. La ofensiva gubernamental tiene como objetivo recuperar las instituciones estatales que permanecen bajo control hutí.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “inaceptable” el ataque que dejó al menos 12 muertos en la terminal aérea de Riad y anunció que hablará con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

“Puede que sí. Vamos a analizarlo. Acabamos de enterarnos del ataque reciente, así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”, señaló el mandatario republicano al ser consultado sobre una posible intervención de EEUU en el conflicto en Yemen.

El presidente de EEUU, Donald Trump, sale del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington (EFE/Ron Sachs)
El presidente de EEUU, Donald Trump, sale del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington (EFE/Ron Sachs)

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita anunció este domingo que el personal que trabaja en el reino deberá solicitar permiso para utilizar los aeropuertos de las ciudades de Yeda y Dammam. “Los empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Arabia Saudita necesitan una autorización especial para utilizar el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, así como los aeropuertos de Yeda y Dammam”, precisó la sede diplomática

Cabe mencionar que el Gobierno paquistaní envió cientos de tropas adicionales a Arabia Saudita ante la escalada del conflicto con los hutíes de Yemen, según confirmaron fuentes de seguridad a la agencia EFE el viernes. “Pakistán tiene un despliegue de tropas desde hace décadas en Arabia Saudita para fines de entrenamiento y logística, pero ahora se han enviado cientos de tropas adicionales al Reino bajo el Acuerdo de Defensa de La Meca”, afirmó bajo condición de anonimato un funcionario de seguridad.

La fuente indicó que las Fuerzas Armadas paquistaníes preparan un nuevo envío de efectivos, aunque no precisó cuántos militares ya llegaron al país ni en qué bases se encuentran. También evitó brindar detalles sobre un posible despliegue de aviones de Pakistán en instalaciones militares de Riad.

El despliegue ocurrió después de que Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acordaran el lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta suscrito en agosto. El mecanismo establece que una agresión contra uno de los integrantes de la alianza equivale a un ataque contra todos y prevé el envío urgente de personal militar a suelo saudí.

El presidente turco Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, posan tras firmar un acuerdo de defensa conjunto en La Meca (REUTERS)
El presidente turco Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, posan tras firmar un acuerdo de defensa conjunto en La Meca (REUTERS)

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó este jueves versiones de prensa sobre el empleo de aeronaves paquistaníes contra los hutíes, que calificó como “falsos y fabricados” “Los detalles de cualquier empleo así, si fuera necesario, serán facilitados por las autoridades correspondientes”, señaló el ministerio.

Antes de la firma del Acuerdo de Defensa de La Meca, Pakistán mantenía más de 10.000 soldados desplegados en Arabia Saudí, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por EFE. El área de comunicación del Ejército paquistaní no respondió a las solicitudes de información sobre el nuevo envío.

La participación paquistaní en la alianza tripartita tomó impulso a finales de septiembre, cuando el teniente general retirado Nauman Mahmood asumió como jefe de la Secretaría General en Riad por un período de tres años. El cargo rota entre los tres países miembros.

Mahmood cuenta con experiencia en operaciones contra grupos terroristas y en el control de fronteras, entre ellas la de Afganistán durante la retirada de las tropas de Estados Unidos. Antes de retirarse en 2023, dirigió el área de análisis del servicio de inteligencia paquistaní, el ISI, y presidió la Universidad Nacional de Defensa en Islamabad.

(Con información de EFE)

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