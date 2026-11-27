El Museo Nacional de las Culturas del Mundo conmemora su 61 aniversario con el INAHfest. Foto: Liliana Velázquez. (INAH)

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El INAHfest 2026 celebrará el 61 aniversario del Museo Nacional de las Culturas del Mundo con tres días de acceso libre, actividades educativas y la apertura de una sala dedicada a las culturas indígenas de Norteamérica.

El encuentro tendrá lugar el 4, 5 y 6 de diciembre en el recinto de la calle Moneda 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El programa incluirá talleres, visitas guiadas, conversaciones, cursos y presentaciones editoriales.

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La nueva Sala de las Culturas Indígenas de Norteamérica abrirá el 5 de diciembre

La principal novedad de esta edición será la inauguración de la Sala de las Culturas Indígenas de Norteamérica, prevista para el sábado 5 de diciembre a las 4:00 pm.

El espacio buscará acercar al público a la historia y las cosmovisiones de las primeras naciones de esa región, dentro de una programación que también abordará culturas de África, Palestina y América Latina.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organizará el INAHfest como una iniciativa para difundir, preservar y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial.

La celebración será la tercera edición del encuentro y se realizará en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un recinto que abrió sus puertas en 1965.

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó el sentido de la nueva sala y su relación con la misión del museo. “Conocer la historia de otros pueblos nos permite comprender mejor la diversidad global y cuestionar las ideas simplificadas que tenemos sobre ellos”, señaló.

Curiel de Icaza sostuvo que el nuevo espacio permitirá acercarse a las visiones de las comunidades originarias de Norteamérica. La funcionaria remarcó que esas culturas “siguen presentes y en transformación”.

La secretaria añadió que reconocer esa vigencia forma parte de una tarea del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, cuya programación está centrada en el conocimiento de sociedades y expresiones culturales de distintas partes del mundo.

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La cartelera del sábado 5 de diciembre incluye talleres dedicados al budismo, los textiles africanos y la cultura de Palestina. (Foto: Mauricio Marat. (INAH))

El aniversario del museo comenzará con un acto conmemorativo y un conversatorio

Las actividades comenzarán el viernes 4 de diciembre a las 10:30 am con un acto alusivo a la apertura del museo hace 61 años.

Ese mismo día, a las 4:00 pm, la Sala Eusebio Dávalos recibirá el conversatorio “Las colecciones del Museo Nacional de las Culturas del Mundo”.

La actividad pondrá el foco en los acervos que resguarda el recinto y abrirá formalmente una programación de tres jornadas destinada a visitantes de distintas edades.

El INAH informó que, además de las propuestas académicas y educativas, habrá venta de publicaciones institucionales y reproducciones de piezas arqueológicas e históricas a precio especial.

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La CabINAH de radio también se sumará al evento con transmisiones especiales en directo desde el museo.

Tiendas INAH ofrecerá productos culturales inspirados en el patrimonio y las colecciones que resguarda el instituto. La propuesta comercial formará parte de las actividades abiertas durante el encuentro.

El sábado habrá talleres de budismo, textiles africanos y patrimonio cultural

El sábado 5 de diciembre concentrará la mayor cantidad de actividades. La jornada empezará a las 10:00 am con el Taller Club Renacer, que se realizará en la Sala Julio César Olivé.

La propuesta estará orientada a la iniciación al budismo y la meditación, con el objetivo de acercar al público a esas prácticas.

A las 11:00 am, el patio y la Sala Educativa albergarán el taller y la visita guiada “Historia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo”.

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En paralelo, la Sala Eusebio Dávalos recibirá el curso “Palestina: historia y cultura II. Entre memoria y resistencia”, a cargo de la investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Marcela Álvarez Pérez.

La programación continuará a las 12:30 pm en la Sala Julio César Olivé con el taller “Elaboración de adornos navideños con textiles africanos”.

El Área de Comunicación Educativa del museo impartirá esa actividad hasta las 2:00 pm, con una propuesta que vincula la temporada decembrina con técnicas y materiales textiles africanos.

A la 1:00 pm, la Sala Intermedia será sede del taller “Guardianes del patrimonio cultural”, dirigido a quienes buscan una actividad relacionada con la lectura y la protección de los bienes culturales.

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La Biblioteca Pedro Bosch Gimpera ofrecerá una visita guiada a las 2:00 pm. Una hora más tarde, el público podrá recorrer la exposición temporal Traducir justicias.

La apertura de la nueva Sala de las Culturas Indígenas de Norteamérica cerrará las actividades del sábado y marcará uno de los momentos centrales del aniversario.

Las presentaciones editoriales del domingo 6 de diciembre abordan la literatura infantil y los desafíos de la soberanía alimentaria. (Foto: Mauricio Marat. (INAH))

Las publicaciones sobre literatura infantil y alimentación cerrarán el programa

El domingo 6 de diciembre, último día del INAHfest, comenzará a las 11:30 am con la presentación del libro infantil Capullos. Letras chiquitas para chiquitines.

La obra fue publicada en 2025 y pertenece a la autora Azucena Franco Chávez. Las ilustraciones son de Efraín Robles Franco.

Las actividades editoriales continuarán a la 1:00 pm en la Sala Intermedia con la presentación de Recursos y producción de alimentos en México. Soberanía alimentaria y desafíos, también editado en 2025.

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La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dulce María Espinosa de la Mora, estará a cargo de comentar esa publicación.

En la misma jornada, el etnohistoriador Leonardo Bastida Aguilar presentará Orígenes, intercambios y herencias alimentarias en América Latina, otro título publicado en 2025.

Las tres presentaciones del domingo reunirán contenidos dirigidos a públicos infantiles y lectores interesados en la producción alimentaria, la soberanía y los intercambios culturales en la región latinoamericana.

La conmemoración arranca el viernes 4 de diciembre con un conversatorio sobre los acervos históricos que resguarda el museo. (Foto: Gerardo Peña. (INAH))

Arte por la Libertad participará con productos elaborados por personas en reinserción

La edición de 2026 contará con la participación de Arte por la Libertad, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.

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El programa promueve el autoempleo de personas privadas de la libertad, liberadas y externadas mediante actividades vinculadas con el arte, la cultura y los oficios artesanales.

Su presencia se sumará a la oferta cultural del festival y a la venta de productos y publicaciones previstas durante los tres días.

El INAHfest ya se realizó anteriormente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Museo Casa de Carranza. En esas sedes, el público participó en actividades relacionadas con la difusión del patrimonio.

La nueva edición trasladará esa experiencia al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con entrada libre y una agenda que combinará recorridos, formación, libros, talleres y la apertura de un nuevo espacio museográfico.