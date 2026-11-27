46% de hombres recurre a inteligencia artificial para resolver dudas relacionadas con sus salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de asistentes digitales se incorporó a las consultas íntimas de muchos hombres en Colombia. Una encuesta de Doctoralia Colombia encontró que el 46% de los participantes recurrió a herramientas de inteligencia artificial para aclarar dudas sobre salud prostática, urinaria o sexual, ante las dificultades para acceder a controles médicos y por el desconocimiento sobre el cáncer de próstata.

La búsqueda de respuestas en plataformas digitales coincide con una enfermedad cuya detección suele complicarse por la falta de señales tempranas, ya que el cáncer de próstata puede desarrollarse sin síntomas durante sus fases iniciales, por lo que los controles y la valoración de los antecedentes familiares adquieren relevancia para definir, junto con un profesional, cuándo comenzar el seguimiento.

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En Colombia, la Cuenta de Alto Costo informó que, a corte de febrero de 2026, había 89.281 casos de cáncer de próstata registrados. Durante 2025 se identificaron 7.288 nuevos casos invasivos. Del total de diagnósticos recientes, el 56,17% correspondió a estadios localizados, entre 0 y II, una proporción que deja margen para fortalecer la detección en etapas tempranas.

Una encuesta en Colombia revela brechas de información sobre cáncer de próstata y obstáculos para acceder a controles médicos oportunos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desconocimiento persiste frente a tratamientos y factores de riesgo

Los resultados de la encuesta muestran dudas extendidas sobre las consecuencias de la enfermedad y las alternativas terapéuticas. El 69% de los hombres consultados no sabe si el tratamiento del cáncer de próstata provoca siempre impotencia, mientras que el 23% identifica esa afirmación como un mito.

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También hay incertidumbre sobre la cirugía. El 64% desconoce si todos los casos requieren una intervención quirúrgica y apenas el 22% reconoce que esa alternativa no es necesaria en todos los diagnósticos. Los tratamientos pueden incluir vigilancia activa, cirugía, radioterapia, terapia hormonal u otras opciones, según la evaluación médica individual.

Las dudas alcanzan a los factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Solo el 39% de los encuestados reconoció que tener un padre o un hermano con cáncer de próstata eleva el riesgo. Por otra parte, el 48% sabe que la patología puede avanzar sin manifestaciones perceptibles en sus primeras fases.

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La espera por una cita frena los controles de salud masculina en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espera por una cita encabeza los obstáculos para los controles

El 67% de los participantes dijo haber tenido un chequeo médico general durante el último año. Sin embargo, la asistencia periódica a consultas sigue condicionada por barreras prácticas. La más mencionada fue el tiempo de espera para obtener una cita, señalado por el 31% de los participantes.

El olvido de agendar una consulta ocupó el segundo lugar, con el 21%, seguido por la falta de tiempo, con el 19%, y los horarios laborales, con el 18%. Estos factores pueden retrasar conversaciones necesarias sobre síntomas urinarios, cambios en la función sexual, antecedentes familiares o inquietudes relacionadas con la próstata.

La encuesta plantea que parte de esas inquietudes se traslada a la inteligencia artificial, pese a que estas herramientas no reemplazan una valoración profesional, debido a que los sistemas automatizados pueden ofrecer información general, pero no realizan exámenes físicos, no interpretan de forma integral la historia clínica ni determinan el tratamiento adecuado para una persona.

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Ante cualquier síntoma es indispensable solicitar una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas digitales buscan acortar el camino hacia el especialista

Las herramientas de acceso digital a citas, entre ellas Doctoralia, permiten consultar perfiles de especialistas, conocer los servicios disponibles y gestionar turnos en línea. En el caso de la salud prostática, los urólogos pueden orientar sobre los controles pertinentes, valorar antecedentes y resolver dudas sobre síntomas, estudios diagnósticos y opciones terapéuticas.

Doctoralia forma parte de Docplanner, compañía fundada en Polonia en 2012 y presente en 13 países. Según la empresa, su red supera los 2,8 millones de especialistas y facilita más de 20 millones de citas médicas al mes. La firma cuenta con más de 3.000 colaboradores en Europa y América Latina.

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En 2024, Docplanner presentó Noa.ai, un asistente de inteligencia artificial orientado a profesionales de la salud. La compañía indicó que la herramienta busca reducir tareas administrativas y de documentación dentro de las consultas.

Para los pacientes, la recomendación central sigue siendo acudir a un profesional ante dudas o cambios en su salud y definir con él la frecuencia de los controles.