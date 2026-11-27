La institución rechazó que los vínculos familiares o las posiciones de poder puedan justificar la violencia sexual y recordó que las víctimas tienen derecho a recibir protección y reparación del daño. (x)

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La Secretaría de las Mujeres expresó su respaldo a la escritora Ximena Santaolalla, quien hizo público el testimonio de los abusos sexuales que asegura haber sufrido durante su infancia y adolescencia por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

A través de un posicionamiento publicado este 26 de noviembre, la dependencia condenó cualquier forma de violencia y abuso sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y sostuvo que ninguna circunstancia familiar, económica o de poder puede justificar estos actos ni impedir que se haga justicia.

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En el documento, la institución manifestó su solidaridad con Santaolalla y con las mujeres que han enfrentado agresiones y que, durante años, han sido silenciadas, amenazadas, ignoradas o revictimizadas.

Asimismo, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a la escritora y aseguró que tanto el Gobierno de México como la Secretaría de las Mujeres están en disposición de brindarle acompañamiento, con pleno respeto a las decisiones que tome sobre su caso.

Secretaría de las Mujeres ofrece acompañamiento a Ximena Santaolalla

La dependencia señaló que Santaolalla tiene derecho a ser escuchada, recibir protección y acceder a la justicia, así como a obtener una reparación integral del daño.

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Comunicado Oficial.

El pronunciamiento también estuvo dirigido a todas las mujeres que han vivido o enfrentan alguna forma de violencia, a quienes la institución aseguró que no deben recorrer solas el camino para buscar justicia.

Como parte de las acciones de atención, la Secretaría de las Mujeres recordó que cuenta con servicios de orientación jurídica y acompañamiento psicológico para quienes necesiten apoyo.

Los canales disponibles son:

Centros LIBRE: espacios de atención y acompañamiento para mujeres.

Línea de las Mujeres 079, opción 1: servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Orientación jurídica: para mujeres que requieran información y asesoría sobre sus derechos

Acompañamiento psicológico: atención para quienes enfrentan situaciones de violencia.

La institución enfatizó que ninguna niña debe crecer con miedo ni ninguna adolescente debe verse obligada a guardar silencio frente a las agresiones.

Ximena Santaolalla acusa a su padrastro de abuso sexual durante nueve años

El posicionamiento de la dependencia ocurre después de que Santaolalla hiciera pública su historia en una entrevista con el diario español El País, en la que señaló a Francisco Aguirre Gómez como el presunto responsable de las agresiones sexuales que sufrió desde los cinco hasta los 14 años.

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La escritora relató que las presuntas agresiones comenzaron cuando tenía cinco años y se prolongaron hasta los 14; también hizo público su testimonio y señaló a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el testimonio de la escritora, los abusos habrían ocurrido de manera recurrente durante aproximadamente nueve años. Santaolalla calculó que sufrió alrededor de 2 mil 500 agresiones durante ese periodo.

La autora explicó que decidió revelar públicamente la identidad de su padrastro después de mantener silencio durante décadas y de considerar que ya no quería contribuir a ocultar los hechos.

También relató que anteriormente había buscado denunciarlo ante las autoridades. En abril de 2019 presentó una denuncia en Francia, relacionada con las agresiones que, según su testimonio, ocurrieron durante viajes familiares a ese país. Sin embargo, el procedimiento fue desestimado debido a que tanto ella como el señalado eran mexicanos y residían en México.

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La escritora relacionó su novela con los abusos que sufrió

Santaolalla también explicó que su novela Un jardín al fondo de la noche, publicada en 2025, está inspirada en las experiencias de violencia sexual que vivió durante su infancia.

Ximena Santaolalla, Un Jardín al fondo de la noche. (PRH)

La obra aborda la historia de una niña que sufre abusos por parte de su padrastro y recurre a la fantasía como una forma de sobrellevar las agresiones, además de explorar las consecuencias de esas experiencias durante la vida adulta.

La escritora señaló que decidió hacer pública su historia después de haber firmado un acuerdo de confidencialidad con Aguirre Gómez en mayo de 2026, mediante el cual, según su versión, él se comprometía a realizar donaciones a asociaciones infantiles y mantener una pensión económica para su madre. Santaolalla sostuvo que esos compromisos no se cumplieron.

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Francisco Aguirre Gómez renunció a la presidencia de Grupo Radio Centro

Tras conocerse las acusaciones, Grupo Radio Centro informó que Aguirre Gómez dejó la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026, una semana antes de que se difundiera públicamente el testimonio de la escritora.

La empresa señaló que no emitiría comentarios sobre los hechos específicos, al considerar que corresponden al ámbito personal del empresario. No obstante, manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia o abuso sexual y expresó su solidaridad con las víctimas.

Hasta el momento, Aguirre Gómez no ha emitido un pronunciamiento público sobre los señalamientos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se comunicó con Santaolalla para expresarle su solidaridad y ofrecerle el acompañamiento del Gobierno federal si decide presentar una denuncia en México.

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La mandataria señaló que la decisión corresponde a la escritora, aunque reiteró que cuenta con el respaldo institucional para emprender ese proceso.