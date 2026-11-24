Con dos tantos en tan solo diez minutos, el delantero guió la victoria que mantiene a su equipo en los primeros puestos de su sector en la Champions League de Asia. (Especial)

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La noche en la que Julián Quiñones se reencontró con André Jardine tras sus años compartidos en el Club América dejó un impresionante doblete, una goleada y una marca que parecía lejana para cualquier delantero mexicano.

El atacante del Al-Qadisiya marcó dos goles ante el Shabab Al-Ahli en la Champions League de Asia para alcamzar 43 anotaciones durante este 2026.

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Quiñones marca a los minutos 3 y 13 para alcanzar la cifra histórica de anotaciones impuesta por Hugo en 1989. (Instagram/ @fcqadsiah)

Con esa cifra, “La Pantera” igualó el histórico registro que Hugo Sánchez impuso en 1989 con el Real Madrid. Además, el mexicano todavía tiene partidos por disputar antes de cerrar el año, con la posibilidad de alcanzar el gol que lo deje solo en la cima.

El reencuentro con André Jardine terminó con una noche de goleada

El duelo de la Champions League de Asia reunió a Quiñones con el entrenador con quien ganó títulos durante su etapa con con las Águilas. Esta vez, el mexicano apareció como la figura del 5-1 del Al-Qadisiya sobre el equipo de Jardine.

Quiñones marcó al minuto 3 y adelantó al cuadro saudita en un partido que comenzó con una presión constante sobre el Shabab Al-Ahli . Su primera aparición abrió el camino de una noche que terminaría en goleada.

Diez minutos después, al 13’ , el mexicano volvió a encontrar la portería. Ese segundo tanto representó el gol 43 de su año y lo colocó a la altura de Hugo .

El Al-Qadisiya sostuvo el control del encuentro y construyó su ventaja. El resultado también mantiene al equipo en los puestos altos de su sector continental.

El encuentro tuvo un significado especial por la presencia de André Jardine en el banquillo rival. El brasileño y “La Pantera” coincidieron en el América desde el Apertura 2023 .

El atacante y el técnico compartieron los campeonatos del Apertura 2023, Clausura 2024 y el Campeón de Campeones.

André Jardine y Julián Quiñones ganaron los títulos de Apertura 2023, Clausura 2024 y Campeón de Campeones con el América. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, el reencuentro en Asia tuvo un desenlace distinto: André Jardine vio desde el área técnica cómo su ex dirigido alcanzó una cifra reservada durante décadas manera exclusiva para el legendario “Pentapichichi”.

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Así construyó Quiñones los 43 goles que lo llevaron junto a Hugo Sánchez

La cuenta de Julián Quiñones se construyó entre Arabia Saudita, la competencia continental y sus partidos con la Selección Mexicana. Su producción se mantuvo durante los dos semestres del año.

El delantero anotó 26 goles en la segunda vuelta de la Saudi Pro League 2025-26 . Esa racha lo convirtió en una de las piezas ofensivas más productivas del Al-Qadisiya .

Durante la primera vuelta de la temporada 2026-27 , agregó otros seis tantos en la liga saudita. En total, llegó a 32 goles dentro del campeonato local.

La Champions League de Asia le dejó seis anotaciones , incluidos los dos goles ante el Shabab Al-Ahli que lo llevaron al empate con el “Niño de Oro” .

Con la Selección Mexicana, Quiñones marcó cuatro goles en el Mundial 2026 y sumó uno en la Concacaf Nations League.

La cuenta del delantero en 2026 incluye cuatro anotaciones en la Copa del Mundo y una en la Nations League con la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha

Antes de llegar a los 43, Julián ya había dejado atrás los registros de Santiago Giménez, con 39 en 2023; Carlos Vela, con 38 en 2019; y Raúl Jiménez, con 36 en ese mismo año. Cada gol lo llevó hacia una frontera que parecía lejana; al cruzarla, grabó su nombre junto al de Hugo Sánchez.

El Pentapichichi mantuvo la marca desde 1989 con Real Madrid

Hugo Sánchez estableció los 43 goles en 1989 durante una de sus temporadas más memorables con el Real Madrid. Ningún futbolista mexicano había alcanzado esa cifra hasta hoy, con el espectacular doblete de Julián Quiñones.

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Sánchez anotó 34 goles en LaLiga , donde se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del futbol español y lo hizo ganarse su famoso apodo del “Pentapichichi” .

El exatacante mexicano agregó seis goles en la Copa del Rey y tres en la Copa de Europa, torneo que hoy se conoce como Champions League .

Julián igualó ese total con una ruta distinta, repartida entre la liga saudita, la Champions de Asia y sus actuaciones con el Tri .

El Al-Qadisiya todavía tiene seis partidos antes de cerrar 2026. Por ello, cada uno representa una oportunidad para que Quiñones deje atrás los 43 goles de Hugo.

Hugo Sánchez estableció su marca en 1989 con 34 goles en la liga española, seis en Copa del Rey y tres en Copa de Europa. (Foto: Instagram/hugosanchez_9)

Así, la historia todavía presenta margen para moverse antes de terminar el año. Con 43 goles, Julián Quiñones ya alcanzó a Hugo Sánchez; los partidos que le restan con Al-Qadisiya pueden decidir si el doblete ante André Jardine es el punto final de una persecución o el inicio de un récord en solitario.