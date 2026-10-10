China anunció ejercicios militares conjuntos con Pakistán en la región de Xinjiang

China anunció ejercicios militares conjuntos con Pakistán (Europa Press/Archivo)

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Los ejércitos de tierra de China y Pakistán realizarán en la segunda quincena de octubre maniobras antiterroristas de alta montaña en la región china de Xinjiang (noroeste), las primeras de este tipo entre ambas fuerzas, informó este sábado el Ministerio de Defensa chino.

El entrenamiento, cuyas fechas exactas de inicio y fin se desconocen, se centrará en las “operaciones conjuntas antiterroristas en zonas de gran altitud”, según declaró el portavoz del ministerio, Chen Xi, en un comunicado.

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Las tropas de ambos países practicarán el manejo de drones, el disparo contra “objetivos localizados” durante búsquedas en movimiento y el “tiro de precisión a larga distancia”, además de llevar a cabo prácticas de mando conjunto y acciones con tropas reales, detalló Chen, que no precisó el número de efectivos ni el material militar que se empleará en dichas operaciones.

Los ejercicios, que tendrán lugar en los alrededores de la ciudad de Korla, en el centro de Xinjiang, contribuirán a que las dos partes “profundicen sus intercambios y su cooperación” y “mejoren su capacidad para hacer frente de manera conjunta a la amenaza del terrorismo”, añadió el portavoz.

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Equipo militar de las fuerzas terrestres participa en ejercicios de fuego real de largo alcance desde una ubicación no revelada en esta captura de pantalla de un video publicado por el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China (Vía REUTERS)

Xinjiang, que limita con países como Kazajistán, Tayikistán, Afganistán y el propio Pakistán, ha estado en los últimos años en el foco de la atención internacional por la detención masiva de uigures y miembros de otras minorías étnicas, en lo que Pekín describe como una campaña contra el terrorismo y el extremismo religioso.

Human Rights Watch denunció en su informe mundial de 2025 que el régimen chino había cometido “crímenes de lesa humanidad” contra los uigures y otros musulmanes de Xinjiang, con prácticas como “detenciones arbitrarias, torturas, vigilancia masiva, trabajos forzados, persecución cultural y religiosa y separación familiar”, acusaciones que Pekín rechaza tajantemente.

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La tensión con Taiwán: 19 aeronaves chinas cruzaron la línea media del estrecho

La actividad militar de China en la región no se limitó a sus fronteras terrestres. Un día antes de que se anunciaron los ejercicios en Xinjiang, Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves del Ejército chino en los alrededores de la isla, 13 de las cuales cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán e ingresaron en la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informó que desde las 08:52 hora local detectó cazas J-16, J-11 y Su-30, cazabombarderos JH-7, aviones de alerta temprana KJ-500, aeronaves de guerra electrónica Y-8 y drones. Las aeronaves llevaron a cabo una “patrulla conjunta de preparación para el combate” junto a buques de la Armada china en las regiones norte, centro y suroeste de la ADIZ.

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Soldados del Ejército Popular de Liberación durante un ensayo en Pekín (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES/Archivo)

Las Fuerzas Armadas de Taiwán aseguraron haber mantenido un seguimiento permanente de los movimientos y desplegaron aeronaves, buques y sistemas de misiles costeros para responder al avance. La incursión fue la segunda de este tipo en la misma semana: el martes previo, el MDN ya había registrado la presencia de 14 aeronaves militares chinas, nueve de las cuales también atravesaron la línea media.

A la actividad aérea se sumó la presencia de cuatro buques de la Guardia Costera china en torno al archipiélago de Kinmen, territorio controlado por Taipéi a pocos kilómetros de las costas de la provincia suroriental china de Fujian. Según la Guardia Costera taiwanesa, los buques ingresaron en las “aguas restringidas” de Kinmen desde el este y el suroeste, y permanecieron en la zona hasta que patrulleras taiwanesas los siguieron y emitieron avisos por radio hasta lograr su retirada.

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El despliegue se produjo en vísperas de este sábado 10 de octubre, Día Nacional de la República de China, jornada en la que el presidente Lai Ching-te tiene previsto pronunciar un discurso sobre las relaciones con Beijing. Una situación similar se había registrado el año anterior, cuando Taiwán detectó 23 aeronaves militares chinas tres días antes de la misma conmemoración. China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y no descarta el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, ha intensificado la presión militar en torno a la isla en los últimos años.