La escritora denunció a su padrastro de presunto abuso sexual durante su infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Juan Aguirre Abdo expresó su solidaridad con su hermana, Ximena Santaolalla, después de que la escritora denunciara públicamente a su padrastro, el empresario, Francisco Aguirre Gómez, de presunto abuso sexual cometido durante su infancia.

A través de un mensaje difundo en su cuenta de X, otrora Twitter, Juan Aguirre Abdo respaldó a Ximena Santaolalla con la consigna: Toda mi solidaridad con mi querida hermana".

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La frase de apoyo, publicado el miércoles 25 de noviembre, cuenta con más de 62 mil 400 visualizaciones y alrededor de 850 corazones y 181 retuits. El mensaje colocó el respaldo familiar en el centro de la conversación pública.

Aguirre Abdo es hijo de Francisco Aguirre Gómez y medio hermano de Ximena Santaolalla. Su mensaje atrajo atención por tratarse de un integrante directo de la familia del exdirector de Grupo Radio Centro.

El hijo de Francisco Aguirre respaldó a su media hermana tras romper el silencio (Juan Aguirre Abdo )

Su publicación llegó horas después de que se hiciera público el testimonio de su hermana Ximena, quien afirmó haber sufrido agresiones sexuales de forma reiterada entre los 5 y los 14 años de edad.

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Hasta el momento, el empresario y exdirector de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre Gómez, no hecho algún pronunciamiento sobre las denuncias de Ximena Santaolalla ni emitió una respuesta a las solicitudes de consulta.

Ximena Santaolalla rompió el silencio y habló de los presuntos abusos durante el 25N

La autora denunció a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, de presunta agresión sexual cuando era niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ximena Santaolalla alzó la voz durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres al denunciar a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, por presunto abuso sexual durante su infancia.

La escritora señaló que las agresiones habrían ocurrido entre los 5 y los 14 años, periodo en el que Francisco Aguirre mantenía una relación con su madre. Ximena decidió contar su historia después de años de silencio.

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Al dar a conocer su testimonio, Santaolalla recordó que en 2019 presentó una denuncia en Francia, pues consideraba que el plazo legal para denunciar los hechos en México podría haber vencido y porque algunos de los presuntos episodios habrían ocurrido durante viajes a ese país.

Ximena Santaolalla habló de una violencia que no se reduce a su experiencia personal. Los señalamientos constituyen una denuncia pública y no representan, por sí solos, una resolución judicial sobre la responsabilidad de Francisco Aguirre Gómez.

Ximena Santaolalla habló sobre las razones que la llevaron a guardar silencio durante varios años

La institución rechazó que los vínculos familiares o las posiciones de poder puedan justificar la violencia sexual y recordó que las víctimas tienen derecho a recibir protección y reparación del daño. (x)

En entrevista con W Radio, Ximena Santaolalla señaló que una de las partes más dolorosas de vivir violencia es que el agresor puede ser alguien cercano, una persona a la que se le tiene cariño, respeto y de la que se espera recibir cuidado y protección. “Eso es lo que lo hace bien difícil de señalar”, dijo.

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La escritora explicó que esa relación de confianza puede dificultar que las víctimas denuncien o hablen sobre los abusos. En su caso, contó que consideraba a su padrastro como una figura paterna y por eso le decía “papá”.

“Eso es lo que a veces hace que una víctima se tarde muchos más años en hablar de esto, porque al final, si la persona en la que más confianza debes de tener, en este caso era mi padrastro, pero para mí era mi papá, yo le decía papá y yo lo consideraba mi papá”, expresó Ximena Santaolalla.

La autora afirmó que, cuando la agresión proviene de alguien cercano, se puede asumir como algo constante. “Piensas que es lo que hay que hacer, lo que hay que soportar, que así es la vida, porque es esa persona quien te enseña a vivirla”, mencionó.

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Sasha Sokol lanza contundente mensaje de apoyo a Ximena Santaolalla

Un retrato de Sasha Sokol acompaña su mensaje en redes sociales en apoyo a Ximena Santaolalla con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (X/Sasha Sokol)

Sasha Sokol utilizó su cuenta de X para expresar su respaldo público a Ximena Santaolalla, luego de hacer públicas las denuncias de abuso sexual que sufrió durante su infancia a manos de su padrastro Francisco Aguirre Gómez.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad. Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca. Y como bien dices: ‘Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando’”, sentenció la cantante.

El mensaje, publicado el 26 de noviembre, llegó un día después de que la autora, Ximena Santaolalla, hiciera pública su historia en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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