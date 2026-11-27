Diversos animales y un esqueleto de dinosaurio portan prendas navideñas junto a un árbol decorado en una sala de museo cubierta de nieve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, concentra en los próximos días una serie de actividades gratuitas y de bajo costo dirigidas a público de todas las edades. La programación combina la última Noche de Museos del año con un festival navideño de corte ambiental.

Las propuestas se extienden entre el 25 de noviembre y el 6 de diciembre, e incluyen talleres, charlas científicas, danza y recorridos guiados. El museo, administrado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, utiliza estas jornadas para vincular la divulgación científica con celebraciones de temporada.

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Festival Luces y Colores de Invierno cierra el calendario anual

Tras la Noche de Museos y la semana de charlas científicas, el museo prepara para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre el festival “Luces y Colores de Invierno”, de 12:00 a 16:00 horas en diversos espacios del recinto.

La propuesta incluirá talleres, danza contemporánea, charlas, juegos y narraciones orales, con un enfoque que vincula la temporada navideña con el concepto educativo de las “7R” ambientales. Se invitó a los asistentes a presentarse con gorritos, suéteres o accesorios navideños.

Un cartel del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México anuncia las fechas y las tarifas del festival Luces y colores de invierno con ilustraciones de fauna festiva. (Museo de Historia Natural)

Charlas y talleres científicos durante la semana

La programación de Sedema para esta semana no se limitó a la temática mágica. El viernes 27 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas, se realizó “Viernes de pinta: Los colores del Universo”, jornada centrada en la bóveda celeste desarrollada en el Conjunto de Dos Bóvedas del museo.

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La institución combinó, entre el 25 y el 29 de noviembre, una Noche de Museos temática de magia con charlas científicas sobre el jaguar, los sismos y los volcanes, además de un recorrido de observación de biodiversidad en el bosque, según informó la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

El sábado 28 de noviembre, a las 14:00 horas, se ofreció en la Plazoleta la charla de divulgación “Día Internacional del Jaguar”. A través de una leyenda maya, el público pudo conocer cómo se forman las manchas de este felino.

El domingo 29 de noviembre tuvo doble oferta. De 13:00 a 15:00 horas se desarrolló, en la Plazoleta, el taller “La movida de los sismos y placas tectónicas”, enfocado en el impacto de los movimientos terrestres en la vida cotidiana. A las 14:00 horas, en el Biolaboratorio, se impartió la charla “El lenguaje de los volcanes: rocas, cenizas y fuego”, con la participación de la doctora Julie Roberge, en colaboración con el colectivo LAMAT, Comunicación de la Ciencia A.C.

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Ese mismo domingo, de 13:00 a 14:30 horas, se realizó “Somos naturalistas… explorando el Bosque de Chapultepec”, charla y recorrido a cargo del doctor Carlos Galindo Leal, orientada a observar y fotografiar insectos y otros habitantes pequeños del bosque.

Ese mismo domingo, de 13:00 a 14:30 horas, se realizó “Somos naturalistas… explorando el Bosque de Chapultepec” (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Un recinto con seis décadas de historia natural

El MHNCA fue inaugurado el 24 de octubre de 1964 en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, bajo la administración del entonces Gobierno del Distrito Federal. Fue uno de los primeros conjuntos arquitectónicos construidos específicamente para este fin en el país.

El museo ocupa 7.500 metros cuadrados de exhibición, distribuidos en estructuras semiesféricas conocidas como bóvedas. Desde 2008, la institución amplió su nombre original a Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, en consonancia con su misión actual de vincular ciencia natural y educación ambiental.

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Entre sus piezas más reconocidas se encuentra la réplica del esqueleto de un Diplodocus carnegii, que llegó al país entre 1926 y 1931 como donación tras un intercambio entre el director del Carnegie Museum, el doctor Holland, y el profesor Alfonso Herrera. La pieza estuvo exhibida en el antiguo Museo Nacional de Historia Natural, hoy Museo del Chopo, entre 1931 y 1963, antes de trasladarse a su ubicación actual en 1964.

El recinto también resguarda taxidermias de oso polar y bisonte americano, un esqueleto original de ballena gris, y la Colección Nacional de Insectos Doctor Alfredo Barrera Marín, con aproximadamente 55 mil ejemplares destinados a la investigación científica.

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Salas permanentes y propuesta museográfica

La oferta museográfica del MHNCA se organiza en conjuntos de bóvedas temáticas. El Conjunto de Dos Bóvedas aloja las salas de Origen del Universo, Origen de la Tierra y Origen de la Vida. El Conjunto de Cuatro Bóvedas reúne Evolución de la Vida, Diversidad Biológica y México Megadiverso.

El Conjunto de Tres Bóvedas está dedicado, de forma provisional, a exposiciones temporales. El museo cuenta además con vestíbulo y áreas verdes habilitadas para actividades educativas y de divulgación científica al aire libre.

El recinto depende actualmente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que coordina tanto su operación cotidiana como la agenda de eventos especiales que se desarrolla a lo largo del año.}

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Una sala del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental expone maquetas de planetas y paneles educativos sobre el origen de la Tierra. (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Tarifas y horarios regulares del recinto

El museo permanece abierto de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, con cierre de taquilla a las 16:30 horas. El acceso general tiene un costo de $39, mientras que menores de 12 años, maestros y estudiantes pagan $19.

Las visitas guiadas, que requieren reservación previa, cuestan $16. El pago dentro del recinto se realiza únicamente en efectivo. La entrada es libre para personas con discapacidad, según se detalla en la información oficial del museo.

La programación completa puede sufrir cambios sin previo aviso, de acuerdo con lo informado por las autoridades del recinto. Las actividades fotográficas o audiovisuales de carácter profesional requieren permiso especial previo.

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Noche de Museos cierra el año con temática de magia

Noche de museos (MHNCA/Instagram)

El miércoles 25 de noviembre, de 18:00 a 20:30 horas, el MHNCA participó en la última edición de 2026 del programa Noche de Museos, organizado por la Secretaría de Cultura capitalina en el marco de su 17° aniversario. La jornada, bajo el título “¡La magia regresa al museo!”, invitó a las y los asistentes a presentarse con bufanda o capa temática.

Entre las 18:00 y las 20:00 horas se desarrollaron actividades lúdicas como “La selección de las casas”, “Orbes de profecía”, “Cazando magos tenebrosos”, “Creando pociones”, “Patronus” y “Test del hechicero”. También se ofrecieron los talleres “Mapa mágico”, “Tu nombre en pársel” y “Buscando criaturas mágicas”, además de la charla “Animagos”, a cargo de Laurie Ann Snape.

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El aforo presencial se limitó a 300 personas y la taquilla cerró a las 20:00 horas. Desde las 18:00, el museo transmitió contenidos en sus redes sociales sobre constelaciones y el bisonte americano. El acceso general tuvo un costo de $39, mientras que menores de 12 años, estudiantes y maestros pagaron $19.