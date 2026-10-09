Mundo

Ucrania atacó objetivos militares, un centro de datos y una refinería rusa a 1.900 kilómetros de su frontera

Drones modelo An-196 RS impactaron una instalación petrolera en la región de Komi, en el noroeste del país vecino, horas antes de una reunión en Miami donde negociadores de Kiev y Washington buscan acercar posiciones para terminar con la guerra

Ucrania atacó otra refinería rusa a 1.900 kilómetros de su frontera

Guardar

Ucrania golpeó este viernes con drones de largo alcance una refinería en el noroeste de Rusia, a casi 2.000 kilómetros de su frontera, en uno de los ataques más profundos en territorio ruso desde el inicio del conflicto. La ofensiva se produjo en simultáneo con una ronda de negociaciones de paz entre delegaciones ucraniana y estadounidense en Miami.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó en sus redes sociales que drones An-196 RS impactaron una refinería en la ciudad de Ujtá, en la región de Komi, en el noroeste de Rusia. La infraestructura está situada a unos 1.900 kilómetros de la frontera ucraniana más cercana, y los aparatos empleados tienen capacidad para alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.500 kilómetros.

PUBLICIDAD

Un día antes, el jueves, fuerzas ucranianas utilizaron drones FP-6 para atacar la refinería de la región rusa de Omsk, también a 2.500 kilómetros de la frontera.

Ambos ataques apuntan a la infraestructura energética que sostiene el esfuerzo bélico ruso.

Ucrania atacó otra refinería rusa a 1.900 kilómetros de su frontera
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó que drones An-196 RS impactaron una refinería en la ciudad de Ujtá, en la región de Komi, en el noroeste de Rusia

Los ataques del viernes incluyeron instalaciones militares y el centro de datos de Yandex

Además de la refinería de Ujtá, la ofensiva de este viernes alcanzó tres instalaciones de la industria militar rusa, un sistema antiaéreo Pantsir S-1 en la región de Krasnodar y el segundo centro de datos del gigante tecnológico ruso Yandex en apenas dos días.

Kiev combinó así objetivos energéticos, militares y tecnológicos en una misma jornada de ataques.

Ucrania atacó otra refinería rusa a 1.900 kilómetros de su frontera
Kiev combinó objetivos energéticos, militares y tecnológicos en una misma jornada de ataques

Negociadores de Zelensky y Trump se reúnen en Miami

Mientras se desarrollaban los ataques, el equipo negociador ucraniano se sentaba a dialogar en Miami con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las conversaciones, que se extenderán hasta el sábado, incluyen a representantes europeos y abordan garantías de seguridad para Kiev, un plan de prosperidad para la posguerra y otros aspectos del conflicto.

PUBLICIDAD

Por parte de Ucrania participan el jefe de gabinete presidencial, Kirilo Budanov, el responsable de inteligencia Rustem Umiérov, y los negociadores Sergi Kislitsia y David Arakhamia. La delegación estadounidense incluye a Jared Kushner y Steve Witkoff, junto a representantes del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro.

También fueron convocados asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania, además de funcionarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea (UE).

Imagen de archivo del presidente ucraniano Volodimir Zelensky y los mediadores de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
Imagen de archivo del presidente ucraniano Volodimir Zelensky y los mediadores de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Washington retoma la mediación tras meses de parálisis diplomática

Los esfuerzos diplomáticos de Washington habían quedado prácticamente paralizados después de que la atención de la Casa Blanca se desplazara hacia el conflicto con Irán, período durante el cual Kiev afirma que Rusia intensificó sus bombardeos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió el jueves la situación como un estancamiento peligroso.

“Los negociadores estadounidenses comenzaron a desarrollar nuevas ideas y propuestas con los rusos y los ucranianos durante su reciente visita a la región”, explicó una fuente familiarizada con el plan, citada por AFP. Trump, que hasta ahora no logró concretar un acuerdo para poner fin a las hostilidades, anticipó esta semana una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaAtaque con drones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional

Trece de los cazas penetraron en la zona de identificación aérea de Taipéi en medio de una escalada de tensiones que se extendió también al mar, con cuatro buques de la Guardia Costera de Beijing rodeando el archipiélago de Kinmen

Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional

De los tribunales del apartheid al Nobel de la Paz: la vida de la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay

El Comité Noruego reconoció sus décadas de trabajo en la promoción del derecho internacional, desde los casos de genocidio en Ruanda hasta las investigaciones sobre Gaza

De los tribunales del apartheid al Nobel de la Paz: la vida de la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay

Tienen a los más antiguos del mundo, pero planeaban sacrificar mil ejemplares: la polémica por los tiburones de Groenlandia

Mientras el sector pesquero reclama por pérdidas económicas vinculadas a esta especie, especialistas advierten que su lenta reproducción podría volver irreversible cualquier reducción drástica de la población

Tienen a los más antiguos del mundo, pero planeaban sacrificar mil ejemplares: la polémica por los tiburones de Groenlandia

80 metros, 55 mil espectadores y más de USD mil millones: así es la cúpula más grande del mundo

El Estadio Nacional de Singapur sostiene ese récord gracias a la ausencia de columnas interiores, una característica que le permite cubrir las tribunas y el campo de juego sin obstruir la vista del público desde ningún sector

80 metros, 55 mil espectadores y más de USD mil millones: así es la cúpula más grande del mundo

Caben hasta cuatro personas y se instalan sin obra: así son las minicasas cápsulas que conquistan las grandes ciudades europeas

Una compañía armenia fabrica estructuras amuebladas de entre 10 y 22 metros cuadrados, preparadas para conectarse a agua, electricidad y saneamiento, mientras concreta sus primeras entregas en el mercado europeo

Caben hasta cuatro personas y se instalan sin obra: así son las minicasas cápsulas que conquistan las grandes ciudades europeas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Revés judicial para Manu Ginóbili: anularon el fallo que ordenaba a una comunidad mapuche restituirle un terreno en Villa La Angostura

Revés judicial para Manu Ginóbili: anularon el fallo que ordenaba a una comunidad mapuche restituirle un terreno en Villa La Angostura

Elecciones Municipales 2026: Se llama Hitler Mussolini y es el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, en Huánuco

La mitad de las víctimas de violencia de género en Madrid estaban registradas como “riesgo bajo”: la comunidad pide al Gobierno revisar Viogén

Proponen reconocer el silencio como un derecho en la CDMX: buscan aumentar sanciones por generar ruido

El Hijo de Fishman queda en libertad tras la muerte del réferi El Búho: esto se sabe del acuerdo

DEPORTES

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

El presidente de Lanús Nicolás Russo pidió la salida de Beligoy de la dirección de arbitraje del fútbol argentino: “Cumplió un ciclo”

Boca Juniors visitará a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Sorpresa en el mundo del deporte: una figura de la NBA se convirtió en accionista del Atlético de Madrid

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us

Anthony Mackie vuelve a Broadway con un clásico indiscutido: “Macbeth es una de las grandes obras del canon”

Tras ponerse en la piel de Sam Altman, Andrew Garfield afirmó: “Cualquiera que asuma tal nivel de responsabilidad debe poder distanciarse”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”