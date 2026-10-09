Trump dijo que el precio del combustible bajará y que el conflicto con Irán terminará pronto “de una manera u otra”

El presidente de Estados Unidos se refirió al precio del diesel en su país

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los precios del diésel caerán y el conflicto con Irán terminará “muy pronto, de una manera u otra”, mientras anticipó novedades sobre el combustible a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump aseguró que su administración prepara medidas para contener el valor del diésel, que permanece cerca de niveles récord tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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“Creo que tendremos grandes noticias sobre la situación del diésel. Vamos a golpearla con fuerza”, declaró el mandatario.

El presidente vinculó el encarecimiento de los combustibles con la ofensiva contra Irán y sostuvo que su Gobierno había impedido que Teherán obtuviera un arma nuclear. También afirmó que “los precios se desplomarán”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Eric Lee)

Trump aseguró que la situación bélica concluirá en poco tiempo. “Se terminará muy pronto, de una manera u otra”, dijo. “Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Es muy sencillo”, completó.

El precio del diésel en Estados Unidos subió 70% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pese a dos medidas impulsadas recientemente por la Casa Blanca para ampliar la oferta.

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Entre ellas, el Gobierno presionó a países aliados para que liberaran reservas de emergencia y extendió el acceso al diésel rojo, un combustible teñido y exento de impuestos que suele utilizarse en actividades fuera de carretera, como la agricultura y la construcción.

La cotización promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó los USD 6,28 por galón, equivalente a cerca de USD 1,66 por litro, el jueves, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)

En sus declaraciones, Trump también dijo que Estados Unidos había destruido o retirado el equivalente a 28 millones de barriles el día anterior, sin precisar el objetivo de la operación ni ofrecer más detalles sobre esa cifra.

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Además, afirmó que la Marina estadounidense impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito mundial de petróleo. “Nadie pasa”, sostuvo el presidente.

Las guerras en Irán y Ucrania provocaron una restricción global de suministros de combustibles, según Reuters, en un escenario que presiona los precios energéticos estadounidenses antes de unos comicios que definirán el control del Congreso.