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Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional

Trece de los cazas penetraron en la zona de identificación aérea de Taipéi en medio de una escalada de tensiones que se extendió también al mar, con cuatro buques de la Guardia Costera de Beijing rodeando el archipiélago de Kinmen

Aviones de combate chinos entraron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán (EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI)
Aviones de combate chinos entraron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán (EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI)
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Un total de 19 aeronaves del Ejército chino operaron este viernes en los alrededores de Taiwán, 13 de las cuales cruzaron la línea media del estrecho, a un día de la celebración del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de la isla), informó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwanés.

En un comunicado, la cartera castrense indicó que desde las 08:52 hora local (00:52 GMT) detectó cazas J-16, J-11 y Su-30, cazabombarderos JH-7, aviones de alerta temprana KJ-500, aeronaves de guerra electrónica Y-8 y drones.

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Del total, 13 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y su extensión e ingresaron en las regiones norte, centro y suroeste de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una “patrulla conjunta de preparación para el combate” junto a buques de la Armada china.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán aseguraron que mantuvieron un “estrecho” seguimiento de los movimientos mediante sus sistemas conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y desplegaron aeronaves, buques y sistemas de misiles costeros para responder.

FILE - In this undated file photo released by China's Xinhua News Agency, two Chinese SU-30 fighter jets take off from an unspecified location to fly a patrol over the South China Sea. China flew more than 30 military planes, including SU-30 fighter jets, toward Taiwan on Saturday, Oct. 3, 2021, the second large display of force in as many days.(Jin Danhua/Xinhua via AP, File)
Cazas chinos (Jin Danhua/Xinhua via AP)

Esta es la segunda “patrulla conjunta de preparación para el combate” detectada por Taipéi esta semana: el pasado martes, el MDN informó de la presencia de 14 aeronaves militares chinas, nueve de las cuales atravesaron la línea media y operaron en las regiones norte y centro de la ADIZ junto a buques de guerra.

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A la actividad aérea se sumó este viernes la presencia de cuatro buques de la Guardia Costera china en torno a Kinmen, un archipiélago controlado por Taipéi y situado a pocos kilómetros de las costas de la provincia suroriental china de Fujian.

Según la Guardia Costera taiwanesa, buques chinos entraron por parejas a las 09:10 hora local (01:10 GMT) en las “aguas restringidas” de Kinmen desde el este y el suroeste. Taipéi desplegó patrulleras para seguirlos “uno a uno” y emitir avisos por radio en chino e inglés hasta que las cuatro embarcaciones abandonaron la zona a las 11:13 (03:13 GMT).

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (REUTERS/Ann Wang)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (REUTERS/Ann Wang)

El nuevo despliegue se produce en vísperas del 10 de octubre, Día Nacional de la República de China, jornada en la que el presidente taiwanés Lai Ching-te pronunciará un discurso en el que se prevé que aborde las relaciones con Beijing.

Una situación similar se registró el año pasado, cuando Taiwán detectó 23 aeronaves militares chinas tres días antes de esta conmemoración, 17 de las cuales cruzaron la línea media del estrecho.

China ha incrementado en los últimos años la presión militar en torno a Taiwán, cuya soberanía reclama y para cuya “reunificación” no descarta el uso de la fuerza.

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