Persecución en Rusia: condenaron a cuatro años de cárcel a una mujer que donó 41 dólares al fondo anticorrupción de Navalny

Una persona deposita flores en la tumba del líder opositor ruso Alexei Navalny mientras conmemora el primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia, el 16 de febrero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

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La Justicia de Rusia condenó este jueves a cuatro años de prisión a Yelena Perepelitse, una psicóloga de 60 años y miembro de Yábloko, por donar 3.500 rublos, unos 41 dólares, al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), creado por el asesinado opositor Alexei Navalny.

El Tribunal Simónovski de Moscú declaró culpable a Perepelitse por “financiar actividades extremistas”, delito previsto en el artículo 282.3 del Código Penal ruso. La mujer estaba detenida desde julio. El partido opositor, el cual fue proscrito de las últimas elecciones, informó en Telegram que la acusación se basó en siete transferencias de 500 rublos, cerca de 6 dólares cada una, efectuadas desde agosto de 2021 al FBK.

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Perepelitse negó recordar esos pagos y sostuvo ante el tribunal que no habría apoyado una actividad que las autoridades consideran extremista. “Esto se contradice con mis convicciones, valores y principios vitales. Yo prefiero hablar, explicar y encontrar compromisos. Por eso, no recuerdo cómo hice ese pago (...) no pude hacer en mis cabales esa transferencia para una actividad extremista”, afirmó antes de la sentencia.

La condenada recordó que trabajó como psicóloga con víctimas de violencia doméstica, personas con tendencias suicidas, esposas de combatientes en Ucrania y refugiados de las regiones ucranianas anexionadas. También pidió que se considerara como atenuante que, hasta su arresto, cuidaba de su madre de 85 años. La mujer viajó desde Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, para pasar sus últimos años junto a su hija.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste por videoconferencia desde Moscú (REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev)

Las autoridades rusas dictaron en los últimos años penas de cárcel contra ciudadanos acusados de enviar donaciones al FBK, organización que difundió investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en la administración pública.

La sentencia se produce en un contexto de condenas contra integrantes de Yábloko, la única formación política legal en Rusia que se opone a la guerra en Ucrania. Dos de sus vicepresidentes recibieron penas de prisión, entre ellos Lev Sloshberg, condenado a 11 años. El jueves, un tribunal de apelaciones también rechazó el recurso de Vasili Neustroev, integrante de Yábloko en San Petersburgo y observador electoral, contra la pena de 10 años de prisión que recibió previamente.

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La Justicia de Rusia abrió un expediente administrativo contra Nikolái Ribakov, líder de Yábloko, después de que escribiera mensajes a favor de la paz en papeletas electorales durante los últimos comicios legislativos en San Petersburgo. El dirigente escribió “Yábloko. Por la paz” y “Yábloko. Por un acuerdo de alto el fuego”, en medio de la invasión a Ucrania, en algunas de las papeletas que completó al votar el 20 de septiembre.

Un tribunal de San Petersburgo inició un proceso por “gamberrismo leve”, según informó Yábloko en su canal de Telegram. La sanción podría alcanzar 15 días de arresto o una multa, de acuerdo con precedentes de casos similares. Ribakov mostró a la prensa las papeletas antes de depositarlas en la urna. La formación señaló que el expediente se originó por el “voto contra todos los partidos”.

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El líder del partido ruso Yábloko, Nikolái Ribakov (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Ante esa situación, Ribakov pidió a sus simpatizantes que anularan sus papeletas en los lugares donde no hubiera aspirantes pacifistas de la agrupación. El partido no obtuvo escaños en la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, y denunció irregularidades durante las elecciones. Rusia Unida, el partido del Kremlin, obtuvo el 77% de los escaños de la Duma, su mejor resultado histórico, según los datos citados por Yábloko.

Quién era Alexei Navalny, el hombre que desafió a Putin

El opositor ruso murió el 16 de febrero de 2024 a los 47 años en una colonia penal del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años de prisión. El Servicio Penitenciario Federal ruso informó entonces que se sintió mal después de un paseo y perdió el conocimiento, aunque sus aliados y gobiernos occidentales responsabilizaron al Kremlin por su muerte.

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Navalny permanecía encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Rusia tras recibir tratamiento en Alemania por el envenenamiento con el agente nervioso Novichok que sufrió el año anterior. Las autoridades rusas le impusieron varias condenas, la última de 19 años por cargos de extremismo.

El dirigente se convirtió en la figura más visible de la oposición a Vladimir Putin tras impulsar investigaciones sobre presunta corrupción de funcionarios y empresarios cercanos al poder. En 2011 creó la Fundación Anticorrupción, conocida por sus siglas en ruso como FBK, que difundió denuncias sobre el patrimonio y los negocios de integrantes de la élite política rusa.

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El líder de la oposición rusa Alexei Navalny (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Ese mismo año cobró notoriedad nacional como uno de los líderes de las movilizaciones contra las elecciones legislativas rusas, cuestionadas por denuncias de fraude. Las protestas reunieron a miles de personas en Moscú y otras ciudades.

Navalny estudió Derecho en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia y luego cursó estudios de Finanzas en la Academia Financiera del Gobierno ruso. Antes de consolidarse como activista, trabajó como abogado y participó en Yábloko, formación liberal de oposición. Su equipo utilizó blogs, videos y redes sociales para divulgar investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción. Ese trabajo convirtió al opositor en una de las voces críticas más conocidas contra el Gobierno ruso dentro y fuera del país.

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(Con información de EFE)