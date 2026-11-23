La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos eligió a EPM por sus costos, disponibilidad de cuadrillas y experiencia técnica (Instituto Distrital de Turismo)

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EPM asumirá el alumbrado público de Bogotá tras el cierre del convenio que durante 29 años mantuvo la ciudad con Enel. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la empresa de Medellín administrará y mantendrá la red, mediante un acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

El nuevo operador deberá atender las fallas, enviar cuadrillas y liderar la transformación tecnológica del sistema. La meta del Distrito consiste en modernizar 103 mil puntos de iluminación en un plazo máximo de dos años, con una transición que comenzará en 2027 y tendrá financiación de nuevos cargos tributarios.

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EPM fue escogida tras la salida de Enel y la ausencia de ofertas de otros competidores

El estudio de mercado incluyó a GEB-Enel, EMCALI, K-YENA y EPM. El Grupo Energía de Bogotá y Enel comunicaron que no tenían capacidad para presentar una oferta.

El Distrito consideró que EPM presentó la mejor alternativa por sus costos, la cantidad de cuadrillas disponibles en las calles, la velocidad prevista para reparar daños y su experiencia en la prestación de este tipo de servicios.

“Es un gran aliado que nos garantizará ese salto a una ciudad inteligente”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán al anunciar la decisión.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que las 20 localidades de Bogotá requerirán la modernización de 103 mil puntos lumínicos. “El reto es hacerlo en máximo 2 años”, expresó.

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El acuerdo llega una semana después de que se diera por terminado el vínculo con Enel. La definición del reemplazo había dejado dudas sobre la empresa que tomaría el control operativo de la infraestructura de iluminación de la capital.