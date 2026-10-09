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La Unión Europea y China acuerdan moderar las exportaciones de vehículos híbridos chinos al bloque comunitario

Tras dos días de negociaciones en Pekín, el pacto preliminar busca reducir las fricciones bilaterales y deberá ser revisado por Ursula von der Leyen y los dirigentes de los 27 Estados miembros

La Unión Europea y China acordaron moderar las exportaciones de vehículos híbridos chinos tras dos días de negociaciones en Pekín. (REUTERS/Vincent West/File Photo)
La Unión Europea y China acordaron moderar las exportaciones de vehículos híbridos chinos tras dos días de negociaciones en Pekín. (REUTERS/Vincent West/File Photo)
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La Unión Europea y China acordaron moderar las exportaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables chinos al mercado comunitario, tras dos días de negociaciones en Pekín destinadas a reducir las tensiones comerciales entre ambas partes.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó que el entendimiento podría reducir en más de la mitad esos envíos durante los próximos cuatro años. Las bases del pacto deberán ser examinadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de los 27 Estados miembros.

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El acuerdo preliminar busca limitar la entrada de vehículos híbridos chinos en la Unión Europea, facilitar el acceso de productos europeos al mercado asiático y dar mayor previsibilidad al suministro de tierras raras. También contempla nuevos contactos sobre aranceles, controles a las exportaciones y restricciones comerciales que afectan a alimentos, productos sanitarios y maquinaria.

Vehículos híbridos y acceso al mercado chino

Sefcovic sostuvo que Bruselas y Pekín alcanzaron “un entendimiento compartido para moderar las exportaciones de China de vehículos híbridos e híbridos enchufables a la Unión Europea”. Según dijo, la medida abre la posibilidad de reducir esos envíos “en más de la mitad” en un período de cuatro años.

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El comisario señaló que el compromiso permitiría evitar la llegada de varios millones de automóviles procedentes de China al bloque comunitario. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles consideró que el anuncio es “un paso positivo para aliviar las tensiones comerciales”.

El comisario Maros Sefcovic afirmó que el entendimiento prevé reducir a la mitad los envíos de automóviles híbridos en un plazo de cuatro años. (REUTERS/Florence Lo)
El comisario Maros Sefcovic afirmó que el entendimiento prevé reducir a la mitad los envíos de automóviles híbridos en un plazo de cuatro años. (REUTERS/Florence Lo)

China describió el acercamiento sobre los híbridos como el resultado de conversaciones “intensas”. Sobre los vehículos eléctricos, las partes acordaron continuar la revisión de los compromisos de precios y de los subsidios a la producción en Europa como alternativa a la aplicación de aranceles.

El entendimiento también incluye la reducción de aranceles para algunos productos europeos exportados a China, entre ellos aceite de oliva, calzado y piezas de automóvil. Sefcovic calculó que las rebajas permitirían a los exportadores europeos ahorrar al menos 225 millones de euros en tasas.

Tierras raras, déficit comercial y próximos contactos

El Ministerio de Comercio chino mantendrá un canal verde para agilizar las licencias de exportación de tierras raras hacia la Unión Europea. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
El Ministerio de Comercio chino mantendrá un canal verde para agilizar las licencias de exportación de tierras raras hacia la Unión Europea. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Pekín se comprometió a mantener mecanismos que faciliten las licencias de exportación de tierras raras e imanes permanentes destinados a la Unión Europea. El Ministerio de Comercio chino indicó que conservará el llamado “canal verde” para agilizar esos permisos y mejorar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

El comisario europeo vinculó el pacto con el objetivo de corregir el desequilibrio comercial entre ambas economías. “Es un primer paso crucial, pero solo un primer paso en el proceso de reequilibrio”, afirmó Sefcovic, quien había descrito como insostenible el déficit de la UE con China.

Ambas partes acordaron revisar los subsidios a la producción de vehículos eléctricos como alternativa a la aplicación de aranceles. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)
Ambas partes acordaron revisar los subsidios a la producción de vehículos eléctricos como alternativa a la aplicación de aranceles. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Según las cifras citadas durante las negociaciones, el superávit comercial de China con la Unión Europea alcanzó el año pasado los 360.000 millones de euros. Entre abril y julio, las importaciones europeas desde China sumaron 153.630 millones de euros, mientras que las exportaciones comunitarias al país asiático llegaron a 50.300 millones de euros.

Bruselas y Pekín acordaron además explorar vías para levantar las restricciones al comercio de productos cárnicos afectados por la enfermedad de la lengua azul y reforzar el intercambio de información sobre controles a las exportaciones. Sefcovic dijo que volverá a reunirse con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, en enero y espera una nueva ronda de consultas en marzo.

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