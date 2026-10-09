La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

La OTAN iniciará sus ejercicios anuales de disuasión nuclear tras las amenazas de Rusia (Europa Press)

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La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realizará en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, Steadfast Noon (Mediodía Firme), entre el 13 y el 23 de octubre, con la participación de decenas de aeronaves de 17 países aliados y sin uso de armas nucleares reales. La alianza precisó que el ejercicio busca comprobar procedimientos de coordinación, seguridad y preparación de sus fuerzas nucleares, y que no responde a acontecimientos internacionales actuales.

La directora de Política Nuclear de la OTAN, Nassima Barrows, aseguró que el despliegue no está dirigido contra Rusia ni contra otro país. “Nuestro ejercicio ‘Steadfast Noon’ es rutinario. Lo hemos estado haciendo todos los años y no lo hemos pospuesto”, declaró. “No hay de qué preocuparse. Esto es previsible”, agregó. La maniobra comenzará el próximo martes y se extenderá durante 10 días.

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Sin embargo, el ejercicio se anuncia después de que Moscú amenazara a los países de la OTAN por un eventual aislamiento de Kaliningrado, enclave ruso situado entre Polonia y Lituania. La región alberga la principal base naval rusa en el mar Báltico y misiles Iskander con capacidad nuclear.

“Que no quepa duda: Rusia estaría dispuesta a utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, afirmó la Embajada rusa en Irlanda en un comunicado.

Barrows reconoció un aumento de la retórica nuclear rusa, aunque indicó que la OTAN no detectó cambios relevantes en el terreno. “Seguimos muy de cerca a Rusia. No hemos observado ningún cambio importante en su postura que nos preocupe”, afirmó.

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El Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte (Europa Press)

Los funcionarios de la Alianza Atlántica no detallaron los escenarios ni los equipos que intervendrán en las prácticas. En ediciones anteriores participaron bombarderos, cazas con capacidad para transportar ojivas nucleares y efectivos terrestres, aunque sin munición real.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió en Lisboa la presión de Washington para que los aliados europeos de la OTAN aumenten su inversión militar y afirmó que esa exigencia busca reforzar la capacidad de disuasión de la alianza.

“La gente a veces ve este llamamiento a invertir más en defensa como algo hostil. No es algo hostil”, aclaró Rubio en una rueda de prensa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el peso de la OTAN depende de las capacidades de cada miembro. “Para que la OTAN sea relevante, tiene que ser fuerte. Para que la OTAN sea fuerte, sus Estados miembros tienen que ser fuertes”, subrayó.

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Rubio reconoció que los países de la alianza cuentan con recursos y dimensiones diferentes, aunque insistió en que todos deben ampliar sus medios de defensa: “Cuanto más fuertes sean los miembros de la OTAN, más fuerte será la OTAN”. El funcionario estadounidense definió a la organización como una alianza defensiva cuya función es prevenir agresiones.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (Mark Schiefelbei/REUTERS)

El político cercano al presidente estadounidense Donald Trump abogó por repartir los costos de la defensa y por cooperar en el desarrollo de armamento y tecnología militar, a la vez que destacó el valor de la presencia estadounidense en Europa para desplegar capacidades hacia otras regiones ante situaciones de crisis.

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“Esa es una de las razones por las que la OTAN es valiosa para Estados Unidos”, indicó. Consultado por un mensaje previo en el que pidió a Europa salir de su letargo, Rubio afirmó que su planteo no se limitaba a la defensa de las fronteras. “Somos Occidente. Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos en nuestra historia y en lo que nuestra civilización ha aportado al mundo”, señaló.

Rangel respaldó el pedido de Washington para que los socios europeos de la OTAN asuman responsabilidades en materia de defensa. El ministro afirmó que Portugal destinó en 2025 el 2% de su producto bruto interno al sector, frente a cerca del 1,6% anterior.

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Portugal mantendrá su compromiso con el objetivo fijado para 2035, que contempla una inversión equivalente al 5% del producto bruto interno, con un 3,5% dirigido a defensa y otro 1,5% a gastos relacionados, según Rangel. “Para nosotros, la OTAN es un pilar fundamental de nuestra defensa y de nuestra seguridad”, subrayó el canciller portugués.

(Con información de AFP)