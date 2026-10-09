Mundo

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Las maniobras militares reunirán durante diez días a decenas de aeronaves aliadas para verificar la coordinación, la seguridad y la preparación de las fuerzas, sin emplear armamento atómico real

La OTAN iniciará sus ejercicios anuales de disuasión nuclear tras las amenazas de Rusia (Europa Press)
La OTAN iniciará sus ejercicios anuales de disuasión nuclear tras las amenazas de Rusia (Europa Press)
Guardar

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realizará en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, Steadfast Noon (Mediodía Firme), entre el 13 y el 23 de octubre, con la participación de decenas de aeronaves de 17 países aliados y sin uso de armas nucleares reales. La alianza precisó que el ejercicio busca comprobar procedimientos de coordinación, seguridad y preparación de sus fuerzas nucleares, y que no responde a acontecimientos internacionales actuales.

La directora de Política Nuclear de la OTAN, Nassima Barrows, aseguró que el despliegue no está dirigido contra Rusia ni contra otro país. “Nuestro ejercicio ‘Steadfast Noon’ es rutinario. Lo hemos estado haciendo todos los años y no lo hemos pospuesto”, declaró. “No hay de qué preocuparse. Esto es previsible”, agregó. La maniobra comenzará el próximo martes y se extenderá durante 10 días.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el ejercicio se anuncia después de que Moscú amenazara a los países de la OTAN por un eventual aislamiento de Kaliningrado, enclave ruso situado entre Polonia y Lituania. La región alberga la principal base naval rusa en el mar Báltico y misiles Iskander con capacidad nuclear.

Que no quepa duda: Rusia estaría dispuesta a utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, afirmó la Embajada rusa en Irlanda en un comunicado.

Barrows reconoció un aumento de la retórica nuclear rusa, aunque indicó que la OTAN no detectó cambios relevantes en el terreno. “Seguimos muy de cerca a Rusia. No hemos observado ningún cambio importante en su postura que nos preocupe”, afirmó.

PUBLICIDAD

El Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte (Europa Press)
El Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte (Europa Press)

Los funcionarios de la Alianza Atlántica no detallaron los escenarios ni los equipos que intervendrán en las prácticas. En ediciones anteriores participaron bombarderos, cazas con capacidad para transportar ojivas nucleares y efectivos terrestres, aunque sin munición real.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió en Lisboa la presión de Washington para que los aliados europeos de la OTAN aumenten su inversión militar y afirmó que esa exigencia busca reforzar la capacidad de disuasión de la alianza.

La gente a veces ve este llamamiento a invertir más en defensa como algo hostil. No es algo hostil”, aclaró Rubio en una rueda de prensa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el peso de la OTAN depende de las capacidades de cada miembro. “Para que la OTAN sea relevante, tiene que ser fuerte. Para que la OTAN sea fuerte, sus Estados miembros tienen que ser fuertes”, subrayó.

Rubio reconoció que los países de la alianza cuentan con recursos y dimensiones diferentes, aunque insistió en que todos deben ampliar sus medios de defensa: “Cuanto más fuertes sean los miembros de la OTAN, más fuerte será la OTAN”. El funcionario estadounidense definió a la organización como una alianza defensiva cuya función es prevenir agresiones.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (Mark Schiefelbei/REUTERS)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (Mark Schiefelbei/REUTERS)

El político cercano al presidente estadounidense Donald Trump abogó por repartir los costos de la defensa y por cooperar en el desarrollo de armamento y tecnología militar, a la vez que destacó el valor de la presencia estadounidense en Europa para desplegar capacidades hacia otras regiones ante situaciones de crisis.

Esa es una de las razones por las que la OTAN es valiosa para Estados Unidos”, indicó. Consultado por un mensaje previo en el que pidió a Europa salir de su letargo, Rubio afirmó que su planteo no se limitaba a la defensa de las fronteras. “Somos Occidente. Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos en nuestra historia y en lo que nuestra civilización ha aportado al mundo”, señaló.

Rangel respaldó el pedido de Washington para que los socios europeos de la OTAN asuman responsabilidades en materia de defensa. El ministro afirmó que Portugal destinó en 2025 el 2% de su producto bruto interno al sector, frente a cerca del 1,6% anterior.

Portugal mantendrá su compromiso con el objetivo fijado para 2035, que contempla una inversión equivalente al 5% del producto bruto interno, con un 3,5% dirigido a defensa y otro 1,5% a gastos relacionados, según Rangel. “Para nosotros, la OTAN es un pilar fundamental de nuestra defensa y de nuestra seguridad”, subrayó el canciller portugués.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaOTANRusiaSteadfast NoonMediodía FirmeItaliadisuasión nucleararmas nuclearesAlianza Atlántica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán

“Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para contribuir a la solución de esta situación“, afirmó el líder del Kremlin

Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Mohammad Eslami aseguró que Teherán no dará marcha atrás bajo ninguna circunstancia ante la presión de Estados Unidos para reducir de forma significativa su capacidad atómica ni ceder las reservas existentes

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Estados Unidos sancionó a 17 buques y a las navieras que transportan petróleo y petroquímicos de Irán

Washington busca cerrar con sanciones lo que el bloqueo naval no alcanza. El Tesoro calcula que a Teherán le quedan unos 20 millones de barriles flotando fuera del cerco, mientras ambos Gobiernos intercambian propuestas para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

Estados Unidos sancionó a 17 buques y a las navieras que transportan petróleo y petroquímicos de Irán

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

La policía antiterrorista británica arrestó a los hombres de 32 y 36 años durante la madrugada del jueves, tras hallar una brecha en la valla de la instalación en Cambridgeshire

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

La cancillería atribuyó la decisión a asuntos pendientes con Kiev y dijo que mantendrá contactos para resolver la controversia, tras considerar insuficientes las disculpas ofrecidas por Andriy Sibiga dos días antes

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

SMN prevé que huracán Simón podría alcanzar categoría 4: estos estados están en su posible ruta

SMN prevé que huracán Simón podría alcanzar categoría 4: estos estados están en su posible ruta

Detienen a un joven de 18 años por el asesinato de Alexander Alsani, el cirujano estético de Marbella al que dispararon en su clínica

Declararon a Estanislao López como héroe nacional: por qué se lo conoce como el “Patriarca del Federalismo Argentino”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”

Luz para la salud íntima de las mujeres: así es la técnica que utiliza una ginecóloga para estimular las células y cuidar la zona pélvica

DEPORTES

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick