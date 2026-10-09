Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán sostuvo que el desarrollo nuclear cumple el Tratado de No Proliferación. (Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

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Irán descartó este jueves cualquier posibilidad de renunciar al enriquecimiento de uranio o entregar su reserva de material enriquecido, en medio de la presión renovada de Estados Unidos para que Teherán reduzca de forma “significativa” su capacidad nuclear. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohammad Eslami, calificó el proceso de enriquecimiento como “una parte inseparable” del programa atómico del país y aseguró que no habrá retroceso “bajo ningún concepto”.

Consultado por periodistas sobre si Teherán podría abandonar el enriquecimiento de uranio, Eslami fue categórico: “Bajo ningún circunstancia”, respondió, según citó la cadena estatal IRIB.

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El funcionario planteó que no existe industria nuclear posible sin ese paso inicial. “¿Cómo se puede afirmar que se tiene una industria nuclear si no se cuenta con el punto de partida del proceso? La industria nuclear es el motor de la ciencia y la tecnología”, afirmó.

Eslami también rechazó de forma tajante la posibilidad de ceder el stock de uranio ya enriquecido: “No, no existe tal cosa”, sostuvo.

El funcionario sostuvo que las amenazas renovadas de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes “no son nada nuevo” y recordó que Washington las formula desde hace años, incluso con operaciones concretas contra el país. Añadió que incluso Estados Unidos ha priorizado la tecnología nuclear en sus propios documentos de desarrollo, seguridad y defensa nacional, mientras distintos países del mundo avanzan en esa dirección.

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Irán descartó cualquier posibilidad de renunciar al enriquecimiento de uranio y ceder sus reservas nucleares. (Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

“El derecho de la nación iraní a progresar y estar presente en las fronteras del conocimiento es su derecho, y no vamos a retroceder en esto”, subrayó Eslami, quien remarcó que el programa nuclear del país se desarrolla conforme a las normas de salvaguardias y dentro del marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), sin “ninguna desviación”.

Irán niega de forma sistemática que busque fabricar armas nucleares, aunque Israel, Estados Unidos y otros países occidentales sostienen desde hace tiempo que el enriquecimiento al 60%, muy por encima de lo necesario para usos civiles y cercano al 90% requerido para un arma, constituye evidencia de esas intenciones. Las autoridades iraníes han señalado que Teherán podría aceptar diluir su uranio más altamente enriquecido.

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Disputa con el OIEA por el acceso a instalaciones dañadas

Las inspecciones internacionales en las instalaciones atómicas bombardeadas permanecen suspendidas por razones de seguridad.

Sobre la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Eslami afirmó que las inspecciones a las instalaciones dañadas por los ataques de Estados Unidos e Israel siguen siendo imposibles debido a las amenazas de seguridad que, según dijo, continúan activas.

“El propio organismo sabe que las instalaciones fueron bombardeadas y que la amenaza sigue activa”, declaró. El funcionario explicó que la legislación iraní restringe la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, particularmente por las dudas sobre la seguridad de las instalaciones, el personal y los investigadores.

El Parlamento de Irán aprobó en junio de 2025 una ley que suspendió la cooperación con el OIEA tras los ataques israelíes y estadounidenses contra las instalaciones nucleares del país, condicionando las inspecciones a garantías de seguridad y a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

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Las plantas de Natanz, Fordow e Isfahán fueron blanco de ataques durante el conflicto de junio de 2025, mientras que Natanz volvió a ser atacada en marzo de 2026 durante nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Eslami, sin embargo, precisó que inspectores del OIEA sí visitaron instalaciones que no fueron blanco de los ataques y realizaron inspecciones de rutina bajo acuerdos establecidos por Teherán. Criticó al organismo por no reconocer esas visitas y lo acusó de actuar bajo presión de Estados Unidos e Israel para recabar información sobre las instalaciones dañadas.

En junio, la Junta de Gobernadores del OIEA adoptó una resolución que pidió a Teherán entregar información sobre sus reservas de uranio enriquecido y otorgar a los inspectores acceso para verificar el material nuclear. El organismo ha señalado que sigue sin poder verificar el estado y el paradero de esas reservas debido al acceso restringido a las instalaciones.

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Trump descarta un ataque antes de las elecciones de medio término

Las declaraciones de Eslami llegaron después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran propuestas en las últimas semanas con el objetivo de poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó el jueves que Irán podría responder en unos días a la contrapropuesta de Washington, que plantea la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se cumplen determinadas condiciones.

Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su país mantiene conversaciones “productivas” con Irán y que no lanzará ningún ataque antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

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