Disturbios en Bruselas: jóvenes y policías se enfrentan en la jornada de huelga nacional contra el ajuste

La Policía utilizó cañones de agua para dispersar las protestas por el bajo presupuesto

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Cientos de jóvenes se enfrentaron a la policía antidisturbios en las calles de Bruselas este viernes, durante una jornada de huelga nacional que reunió a unos 30.000 manifestantes contra las medidas de austeridad del gobierno belga. Las imágenes de caos se concentraron en los alrededores de la Gare du Midi, principal hub ferroviario internacional de la ciudad.

La marcha central, convocada por los sindicatos, transcurrió sin incidentes. Sin embargo, grupos de jóvenes protagonizaron graves disturbios antes y después del desfile, según informó la policía. Los agentes respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos tras ser atacados con palos, botellas, adoquines y artefactos incendiarios.

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Autobuses vandalizados y detenidos en su mayoría menores de edad

Los equipos que cubrían los márgenes de la marcha registraron durante horas el enfrentamiento de centenares de jóvenes con las fuerzas del orden, mientras el humo de los gases lacrimógenos y el sonido de las sirenas envolvían el lugar. Grupos de manifestantes jugaban al gato y al ratón con la policía en las inmediaciones de la estación, donde prendieron fuego a contenedores de basura, bicicletas y patinetes de alquiler.

Dos autobuses fueron vandalizados —con los vidrios rotos y los asientos destrozados— después de que sus pasajeros fueran evacuados. En un balance provisional, la policía informó la detención de alrededor de 20 personas, la mayoría de ellas menores de edad.

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Disturbios en Bélgica: choques entre estudiantes y fuerzas de seguridad

Protestas de estudiantes y sindicatos en Bélgica

La protesta estudiantil lleva días encendida en Lieja

El trasfondo de la jornada lo explican semanas de agitación estudiantil. Desde principios de octubre, estudiantes de secundaria de la comunidad francófona de Bélgica vienen manifestándose contra los recortes al presupuesto educativo, en un movimiento que tomó como referencia las protestas del otro lado de la frontera, en Francia. El epicentro fue la ciudad de Lieja, donde las movilizaciones derivaron en violencia y acumularon más de 200 detenciones desde comienzos de mes, con decenas de agentes heridos.

Los manifestantes reaccionan a los cañones de agua de la policía mientras estudiantes se suman a una huelga nacional contra las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios del Gobierno belga, en Bruselas, Bélgica, el 9 de octubre de 2026. REUTERS/Yves Herman

Un miembro de la policía se encuentra cerca de una barricada en llamas mientras estudiantes manifestantes se suman a una huelga nacional contra las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios del Gobierno belga, en Bruselas, Bélgica, el 9 de octubre de 2026. REUTERS/Yves Herman

La policía de Bruselas subrayó este viernes que los episodios violentos “no tienen ninguna relación con los objetivos ni con el desarrollo de la protesta” que convocaron los sindicatos.

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El premier De Wever negocia un ajuste de 10.000 millones de euros

La jornada del viernes es la más reciente de una serie de huelgas que en los últimos meses sacuden a Bélgica, impulsadas por el plan del primer ministro Bart De Wever de ahorrar 10.000 millones de euros (unos USD 11.200 millones) en los próximos años para reducir el elevado déficit del país. El jefe de gobierno, de perfil conservador flamenco, mantiene negociaciones con sus socios de coalición para alcanzar un acuerdo sobre los recortes antes del 13 de octubre.

Las centrales sindicales exigen que el gobierno aumente los impuestos a los sectores de mayores ingresos, en lugar de recortar áreas como la salud o elevar el IVA.

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