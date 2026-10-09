Benjamín Netanyahu acusó al Comité Nobel de haber “perdido su brújula moral” al premiar a Navi Pillay

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes al Comité del Nobel de haber “perdido su brújula moral” al conceder el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza.

“Ha otorgado su máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío”, señaló la oficina de Netanyahu en un mensaje en redes sociales.

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El mensaje vincula además el trabajo de Pillay con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que solicitó en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Según la oficina del primer ministro, el “mayor logro” de Pillay fue “legitimar a un fiscal corrupto” que recurrió a sus “invenciones” contra Israel con la esperanza de librarse de una acusación de violación. Khan, acusado por empleadas de la CPI de conducta sexual inapropiada, ha negado las acusaciones.

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“Pillay aportó las mentiras. Khan las convirtió en un arma. Y ahora los equivocados miembros del Comité del Nobel honran a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia”, concluyó.

Navanethem Pillay (REUTERS/Heinz-Peter Bader)

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí también arremetió contra el galardón en X: “Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no sería solo una aspirante. Sería la favorita”.

Exteriores acusó a Pillay de desempeñar un papel en la “implacable demonización de Israel, con motivaciones políticas”, y en la promoción de lo que denominó “genomentira”, un juego de palabras entre genocidio y mentira.

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“Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels seguramente estará aplaudiendo desde el infierno”, dijo.

Pillay, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, esa comisión concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

Israel ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones y las de las ONG internacionales e israelíes que han llegado a la misma conclusión.