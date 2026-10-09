Mundo

Benjamín Netanyahu acusó al Comité Nobel de haber “perdido su brújula moral” al premiar a Navi Pillay

El primer ministro israelí definió a la galardonada como “fanática” que “inventó y propagó libelos de sangre contra el único Estado judío”. Además la vinculó con el fiscal Karim Khan, quien solicitó órdenes de arresto contra el mandatario por crímenes de guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
Guardar

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes al Comité del Nobel de haber “perdido su brújula moral” al conceder el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza.

Ha otorgado su máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío”, señaló la oficina de Netanyahu en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

El mensaje vincula además el trabajo de Pillay con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que solicitó en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Según la oficina del primer ministro, el “mayor logro” de Pillay fue “legitimar a un fiscal corrupto” que recurrió a sus “invenciones” contra Israel con la esperanza de librarse de una acusación de violación. Khan, acusado por empleadas de la CPI de conducta sexual inapropiada, ha negado las acusaciones.

PUBLICIDAD

“Pillay aportó las mentiras. Khan las convirtió en un arma. Y ahora los equivocados miembros del Comité del Nobel honran a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia”, concluyó.

Navanethem Pillay (REUTERS/Heinz-Peter Bader)
Navanethem Pillay (REUTERS/Heinz-Peter Bader)

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí también arremetió contra el galardón en X: “Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no sería solo una aspirante. Sería la favorita”.

Exteriores acusó a Pillay de desempeñar un papel en la “implacable demonización de Israel, con motivaciones políticas”, y en la promoción de lo que denominó “genomentira”, un juego de palabras entre genocidio y mentira.

“Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels seguramente estará aplaudiendo desde el infierno”, dijo.

Pillay, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, esa comisión concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

Israel ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones y las de las ONG internacionales e israelíes que han llegado a la misma conclusión.

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuPremio Nobel de la PazNavanethem PillayIsrael

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El kākāpō, el loro que muestra cómo la conservación puede revertir una extinción anunciada

Las aves fueron trasladadas a islas libres de depredadores y recibieron cría manual, inseminación artificial y monitoreo genético, después de que especies introducidas llevaran a la población al límite de desaparecer

El kākāpō, el loro que muestra cómo la conservación puede revertir una extinción anunciada

El régimen de Irán volvió a condicionar el avance del diálogo con Estados Unidos al abandono de las sanciones

El presidente Masoud Pezeshkian reclamó "respeto mutuo y compromisos recíprocos" como base de cualquier acuerdo, en medio de un pulso que mantiene bloqueadas las conversaciones de paz en Medio Oriente

El régimen de Irán volvió a condicionar el avance del diálogo con Estados Unidos al abandono de las sanciones

“El poder adquisitivo disminuye y hay cada vez más precariedad”: la advertencia de un concejal de París en medio de la crisis educativa

Mario González alertó sobre la falta de docentes, las dificultades para cubrir suplencias y el deterioro de los edificios escolares

“El poder adquisitivo disminuye y hay cada vez más precariedad”: la advertencia de un concejal de París en medio de la crisis educativa

La broma de Navanethem Pillay tras ganar el Nobel de la Paz: “Si aplauden un poco más, puede que lo comparta con Trump”

La jurista sudafricana de 85 años recibió el galardón con humor y escepticismo

La broma de Navanethem Pillay tras ganar el Nobel de la Paz: “Si aplauden un poco más, puede que lo comparta con Trump”

Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional

Trece de los cazas penetraron en la zona de identificación aérea de Taipéi en medio de una escalada de tensiones que se extendió también al mar, con cuatro buques de la Guardia Costera de Beijing rodeando el archipiélago de Kinmen

Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

Neuquén alcanzó un nuevo hito de recaudación por el boom de Vaca Muerta

Día Mundial del Huevo: cuántos se pueden comer por día y por qué es un súper alimento rico en proteínas

IDU entregó balance de la ruptura de un tubo de agua en el norte de Bogotá, que dejó más de 50 barrios afectados

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos presos muertos: suman 12 fallecidos en dos días de violencia

DEPORTES

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Con partidos clave para el descenso y las Copas, comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Mario Ledesma y Shaun Edwards se suman al staff de Los Pumas hasta el Mundial de Australia 2027

Masters 1000 de Shanghai: Novak Djokovic sufrió una sorpresiva eliminación y el argentino Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo

El Cholo Simeone se emocionó al hablar sobre la enseñanza que le dejó Lionel Messi al mundo tras su retiro de la selección argentina

ENTRETENIMIENTO

Arcángel habló sobre su vigencia en la música urbana: “Algo hicimos muy bien, que hay cosas buenas que están pasando dos décadas después”

Arcángel habló sobre su vigencia en la música urbana: “Algo hicimos muy bien, que hay cosas buenas que están pasando dos décadas después”

“Olvidable y torpe”: las duras críticas a “The Social Network 2” que contrastan con el éxito de la original

Gromit hablará por primera vez tras 37 años con la voz de Martin Freeman

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us