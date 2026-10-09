Mundo

80 metros, 55 mil espectadores y más de USD mil millones: así es la cúpula más grande del mundo

El Estadio Nacional de Singapur sostiene ese récord gracias a la ausencia de columnas interiores, una característica que le permite cubrir las tribunas y el campo de juego sin obstruir la vista del público desde ningún sector

El Estadio Nacional de Singapur alberga la cúpula de vano libre más grande del mundo, con 312 metros de diámetro y 80 metros de altura (Wikipedia)
El Estadio Nacional de Singapur alberga la cúpula de vano libre más grande del mundo, con 312 metros de diámetro y 80 metros de altura (Wikipedia)
Guardar

La silueta que domina el distrito de Kallang, en Singapur, no pertenece a un rascacielos. A 80 metros de altura sobre el campo de juego, el Estadio Nacional de Singapur está cubierto por una estructura de 312 metros de diámetro: la mayor cúpula de vano libre del mundo. Su techo retráctil permite adecuar el recinto a la lluvia, el calor y el tipo de espectáculo programado.

El estadio integra el Singapore Sports Hub y abrió el 30 de junio de 2014 en el terreno del antiguo Estadio Nacional. Con capacidad para 55.000 espectadores, fue concebido como un espacio multipropósito, preparado para competencias deportivas, conciertos y ceremonias públicas, según detalla la Biblioteca Nacional de Singapur (NLB).

PUBLICIDAD

La dimensión de la cubierta responde a las condiciones de una ciudad de clima ecuatorial, marcada por precipitaciones frecuentes y alta humedad. La posibilidad de abrir o cerrar la parte central del techo incide en la programación de actividades. El predio recibió partidos de fútbol y rugby, pruebas de atletismo, encuentros de cricket y shows de artistas internacionales.

El nuevo estadio reemplazó al histórico recinto de Kallang

El recinto actual sustituyó al estadio inaugurado en 1973, que durante décadas fue uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad-Estado. El antiguo edificio cerró en 2007 y fue demolido para dar paso a un proyecto de mayor escala, integrado a un polo con instalaciones acuáticas, arenas cubiertas y espacios para actividades recreativas.

PUBLICIDAD

Las obras del nuevo estadio comenzaron en septiembre de 2010. Cuatro años más tarde, su inauguración puso en funcionamiento una infraestructura cuyo costo se estimó en S$ 1.330 millones (unos USD 1.038 millones). La plataforma gubernamental SG101 lo identifica como sede de la mayor cúpula de vano libre del planeta y como un estadio apto para actividades durante todo el año.

La estructura metálica del estadio prescinde de columnas internas para garantizar una visibilidad completa a sus 55.000 espectadores (Wikipedia)
La estructura metálica del estadio prescinde de columnas internas para garantizar una visibilidad completa a sus 55.000 espectadores (Wikipedia)

La característica que explica esa condición es la ausencia de columnas interiores. La cúpula, construida con una trama de acero, cubre las tribunas y el terreno de juego sin apoyos que bloqueen la vista del público. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Singapur, sus 312 metros de diámetro y sus 80 metros de altura sostienen el récord de esta clase de cubiertas.

El diseño evita una estructura adicional para proteger a los asistentes de las tormentas. La cubierta, de cerca de 75.000 metros cuadrados, incorpora materiales traslúcidos que aprovechan la luz diurna. A la vez, limita la radiación solar directa y favorece la iluminación natural dentro del estadio.

En un repaso por los hitos de infraestructura del país, The Straits Times indicó que el complejo abrió el 30 de junio de 2014 y describió al estadio como su instalación central, con 55.000 asientos y una cúpula retráctil. Desde entonces, su perfil forma parte del paisaje urbano junto a la bahía de Kallang.

El techo móvil protege de la lluvia y regula la ventilación

La parte móvil de la cúpula retráctil se abre o se cierra según el clima y las necesidades de cada evento. Cerrada, protege la cancha y a los asistentes de la lluvia; abierta, facilita la circulación de aire y la entrada de luz, dos factores relevantes ante las temperaturas y la humedad habituales de Singapur.

El sistema incorpora enfriamiento localizado en las áreas destinadas al público. En lugar de climatizar todo el volumen interior, concentra el aire fresco alrededor de las tribunas. Con ese mecanismo, el estadio busca moderar la sensación térmica de los espectadores con un consumo menor que el requerido para refrigerar por completo el espacio bajo la cubierta.

El techo retráctil ajusta sus paneles para proteger a los asistentes de las lluvias intensas del clima ecuatorial (Wikipedia)
El techo retráctil ajusta sus paneles para proteger a los asistentes de las lluvias intensas del clima ecuatorial (Wikipedia)

La cara interna del techo contiene 20.000 luces LED que pueden funcionar como pantalla de gran formato. El recurso permite proyectar imágenes y contenidos durante los eventos, visibles tanto desde el interior como desde el exterior. Así, la cubierta interviene en la puesta en escena además de cumplir su función de protección climática.

A modo de ejemplo, durante la primera fecha de Coldplay en Singapur, en enero de 2024, Channel NewsAsia informó que asistentes confirmaron que el techo permaneció cerrado. El medio señaló que el sistema puede abrirse y cerrarse según sea necesario.

Un estadio para deportes y grandes espectáculos

La versatilidad del Estadio Nacional se puso a prueba antes de que cumpliera dos meses de actividad. El torneo de rugby World Club 10s se disputó allí en junio de 2014. En agosto, la selección de Singapur enfrentó a Juventus, de Italia, en uno de los primeros grandes partidos de fútbol organizados en el nuevo recinto.

El campo y las tribunas admiten configuraciones para atletismo, rugby y cricket. Además, el Singapore Sports Hub conecta el estadio con el Singapore Indoor Stadium, el OCBC Aquatic Centre y otras instalaciones cercanas. Esa concentración permite realizar competencias y espectáculos de gran convocatoria en un mismo distrito urbano.

Con 55.000 localidades, el recinto no es el de mayor capacidad de Asia. Su singularidad reside en la ingeniería de su cubierta y en la posibilidad de modificar las condiciones del ambiente sin trasladar la actividad a otro espacio. La apertura o el cierre del techo define la entrada de luz, la ventilación y la protección frente a la lluvia.

Temas Relacionados

Estadio NacionalSingapurEstadio de TechoArquitecturaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

La jurista sudafricana fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Las maniobras militares reunirán durante diez días a decenas de aeronaves aliadas para verificar la coordinación, la seguridad y la preparación de las fuerzas, sin emplear armamento atómico real

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia

Las conversaciones incluirán a representantes europeos y abordarán garantías de seguridad para Kiev, un plan de prosperidad para la posguerra y otros aspectos del conflicto

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia

Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética

El caso de una trabajadora fallecida en Irkutsk con una neumonía de origen no esclarecido reactiva un debate de décadas sobre la gestión de emergencias biológicas por parte del Kremlin

Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética

La Unión Europea ve crucial lograr “resultados tangibles” con China para evitar una guerra comercial

Las delegaciones cerrarán este viernes en Beijing la primera etapa de consultas arancelarias, después de tres meses de contactos y una reunión del funcionario comunitario Maros Sefcovic con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao

La Unión Europea ve crucial lograr “resultados tangibles” con China para evitar una guerra comercial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

Trombosis en México: especialistas pide actualizar cifras y crear una estrategia nacional de prevención

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas

DEPORTES

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us

Anthony Mackie vuelve a Broadway con un clásico indiscutido: “Macbeth es una de las grandes obras del canon”

Tras ponerse en la piel de Sam Altman, Andrew Garfield afirmó: “Cualquiera que asuma tal nivel de responsabilidad debe poder distanciarse”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”