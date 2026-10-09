80 metros, 55 mil espectadores y más de USD mil millones: así es la cúpula más grande del mundo

El Estadio Nacional de Singapur alberga la cúpula de vano libre más grande del mundo, con 312 metros de diámetro y 80 metros de altura (Wikipedia)

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La silueta que domina el distrito de Kallang, en Singapur, no pertenece a un rascacielos. A 80 metros de altura sobre el campo de juego, el Estadio Nacional de Singapur está cubierto por una estructura de 312 metros de diámetro: la mayor cúpula de vano libre del mundo. Su techo retráctil permite adecuar el recinto a la lluvia, el calor y el tipo de espectáculo programado.

El estadio integra el Singapore Sports Hub y abrió el 30 de junio de 2014 en el terreno del antiguo Estadio Nacional. Con capacidad para 55.000 espectadores, fue concebido como un espacio multipropósito, preparado para competencias deportivas, conciertos y ceremonias públicas, según detalla la Biblioteca Nacional de Singapur (NLB).

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La dimensión de la cubierta responde a las condiciones de una ciudad de clima ecuatorial, marcada por precipitaciones frecuentes y alta humedad. La posibilidad de abrir o cerrar la parte central del techo incide en la programación de actividades. El predio recibió partidos de fútbol y rugby, pruebas de atletismo, encuentros de cricket y shows de artistas internacionales.

El nuevo estadio reemplazó al histórico recinto de Kallang

El recinto actual sustituyó al estadio inaugurado en 1973, que durante décadas fue uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad-Estado. El antiguo edificio cerró en 2007 y fue demolido para dar paso a un proyecto de mayor escala, integrado a un polo con instalaciones acuáticas, arenas cubiertas y espacios para actividades recreativas.

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Las obras del nuevo estadio comenzaron en septiembre de 2010. Cuatro años más tarde, su inauguración puso en funcionamiento una infraestructura cuyo costo se estimó en S$ 1.330 millones (unos USD 1.038 millones). La plataforma gubernamental SG101 lo identifica como sede de la mayor cúpula de vano libre del planeta y como un estadio apto para actividades durante todo el año.

La estructura metálica del estadio prescinde de columnas internas para garantizar una visibilidad completa a sus 55.000 espectadores (Wikipedia)

La característica que explica esa condición es la ausencia de columnas interiores. La cúpula, construida con una trama de acero, cubre las tribunas y el terreno de juego sin apoyos que bloqueen la vista del público. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Singapur, sus 312 metros de diámetro y sus 80 metros de altura sostienen el récord de esta clase de cubiertas.

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El diseño evita una estructura adicional para proteger a los asistentes de las tormentas. La cubierta, de cerca de 75.000 metros cuadrados, incorpora materiales traslúcidos que aprovechan la luz diurna. A la vez, limita la radiación solar directa y favorece la iluminación natural dentro del estadio.

En un repaso por los hitos de infraestructura del país, The Straits Times indicó que el complejo abrió el 30 de junio de 2014 y describió al estadio como su instalación central, con 55.000 asientos y una cúpula retráctil. Desde entonces, su perfil forma parte del paisaje urbano junto a la bahía de Kallang.

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El techo móvil protege de la lluvia y regula la ventilación

La parte móvil de la cúpula retráctil se abre o se cierra según el clima y las necesidades de cada evento. Cerrada, protege la cancha y a los asistentes de la lluvia; abierta, facilita la circulación de aire y la entrada de luz, dos factores relevantes ante las temperaturas y la humedad habituales de Singapur.

El sistema incorpora enfriamiento localizado en las áreas destinadas al público. En lugar de climatizar todo el volumen interior, concentra el aire fresco alrededor de las tribunas. Con ese mecanismo, el estadio busca moderar la sensación térmica de los espectadores con un consumo menor que el requerido para refrigerar por completo el espacio bajo la cubierta.

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El techo retráctil ajusta sus paneles para proteger a los asistentes de las lluvias intensas del clima ecuatorial (Wikipedia)

La cara interna del techo contiene 20.000 luces LED que pueden funcionar como pantalla de gran formato. El recurso permite proyectar imágenes y contenidos durante los eventos, visibles tanto desde el interior como desde el exterior. Así, la cubierta interviene en la puesta en escena además de cumplir su función de protección climática.

A modo de ejemplo, durante la primera fecha de Coldplay en Singapur, en enero de 2024, Channel NewsAsia informó que asistentes confirmaron que el techo permaneció cerrado. El medio señaló que el sistema puede abrirse y cerrarse según sea necesario.

Un estadio para deportes y grandes espectáculos

La versatilidad del Estadio Nacional se puso a prueba antes de que cumpliera dos meses de actividad. El torneo de rugby World Club 10s se disputó allí en junio de 2014. En agosto, la selección de Singapur enfrentó a Juventus, de Italia, en uno de los primeros grandes partidos de fútbol organizados en el nuevo recinto.

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El campo y las tribunas admiten configuraciones para atletismo, rugby y cricket. Además, el Singapore Sports Hub conecta el estadio con el Singapore Indoor Stadium, el OCBC Aquatic Centre y otras instalaciones cercanas. Esa concentración permite realizar competencias y espectáculos de gran convocatoria en un mismo distrito urbano.

Con 55.000 localidades, el recinto no es el de mayor capacidad de Asia. Su singularidad reside en la ingeniería de su cubierta y en la posibilidad de modificar las condiciones del ambiente sin trasladar la actividad a otro espacio. La apertura o el cierre del techo define la entrada de luz, la ventilación y la protección frente a la lluvia.

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