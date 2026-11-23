Esta posibilidad ya se encuentra disponible para los beneficiarios

Guardar

Sin duda las transferencias son uno de los servicios más útiles que podemos tener en nuestras aplicaciones debido a que nos permite disponer del dinero sin necesidad de acudir a un cajero.

Sin embargo, durante algún tiempo el Banco del Bienestar, donde se depositan la mayoría de los programas sociales que existen en al actualidad, no tenía disponible este servicio en su aplicación.

PUBLICIDAD

Lo anterior sin duda limitaba el uso de los recursos brindados por lo que desde hace unos meses esta posibilidad ya se encuentra disponible para los beneficiarios.

Es por eso que aquí te explicamos cómo puedes hacer este movimiento de forma fácil y rápida, desde la comodidad de tu hogar, algo que sin duda será de gran ayuda durante este fin de año para poder hacer un buen uso de tu recurso.

Las transferencias desde la app del Banco del Bienestar son fáciles y rápidas de realizar

Cómo realizar transferencias del Banco del Bienestar a otros bancos de forma fácil y rápida

La forma más rápida es usar la aplicación actualizada del Banco del Bienestar. Permite enviar dinero a cuentas de otros bancos sin ir a sucursal.

Abre la app del Banco del Bienestar e inicia sesión. Entra al apartado “Transferencias”. Captura uno de estos datos de la persona que recibirá el dinero: Los 16 dígitos de su tarjeta.

Su CLABE interbancaria de 18 dígitos.

Su número de celular vinculado a la cuenta. Escribe el monto y el concepto de pago. Revisa con cuidado el nombre, los datos de destino y la cantidad. Confirma la operación y guarda el comprobante que genera la aplicación.

El Banco del Bienestar informa que las transferencias desde la app no tienen comisión. Antes de enviar, verifica cada número: una vez confirmado el SPEI, recuperar el dinero puede ser complicado si los datos son incorrectos.

PUBLICIDAD

Si no puedes usar la app, también puedes hacer la transferencia SPEI en una sucursal. Lleva identificación oficial, contrato de cuenta, la CLABE de 18 dígitos, nombre del destinatario y el nombre del banco receptor.

Una infografía de Infobae detalla los pasos y requisitos para transferir fondos desde el Banco del Bienestar a otras entidades financieras en México mediante la aplicación móvil y en ventanilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar la app del Banco del Bienestar

Si aún no cuentas con esta aplicación sin duda te estás perdiendo de muchos beneficios, es por eso que aquí te decimos cómo instalarla en tu celular.

En tu celular, abre la tienda oficial de aplicaciones: Android: Google Play.

iPhone: App Store. Escribe en el buscador: “Banco del Bienestar”. Confirma que sea la aplicación oficial del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito antes de instalarla. Pulsa “Instalar” o “Obtener”. La descarga es gratuita. Al abrirla por primera vez, ten a la mano: Tu número de celular activo.

Los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Tu NIP.

Una contraseña nueva para ingresar a la aplicación.

Descarga la app solo desde Google Play o App Store. No instales archivos enviados por WhatsApp, enlaces de redes sociales ni aplicaciones de páginas desconocidas. El Banco del Bienestar no debe pedirte tu NIP ni contraseñas por llamada, mensaje o correo.

PUBLICIDAD

El Banco del Bienestar no debe pedirte tu NIP ni contraseñas por llamada, mensaje o correo.

Otras funciones que puedes realizar desde tu app del Banco del Bienestar

Con la versión actualizada de la aplicación puedes:

Consultar tu saldo en tiempo real.

Revisar los movimientos de tu cuenta del mes actual y del mes anterior.

Recibir notificaciones de compras, retiros, transferencias y pagos.

Enviar dinero a otras personas mediante número de tarjeta, CLABE de 18 dígitos o número celular vinculado a una cuenta.

Recibir transferencias de otros usuarios.

Pagar en comercios con código QR , sin usar efectivo.

Cobrar con QR si tienes un negocio: puedes generar un código para que tus clientes te paguen desde su celular.

Ubicar sucursales cercanas, con dirección, distancia y horario de servicio.

Las transferencias y pagos digitales se realizan desde el apartado “Transferencias”. Antes de confirmar una operación, revisa el monto y los datos de la persona o comercio para evitar errores.