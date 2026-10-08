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La Unión Europea exigió el desarme del grupo terrorista Hezbollah para que el Líbano recupere el control territorial

La alta representante Kaja Kallas formuló el reclamo durante su visita a Beirut, donde se reunió con autoridades y abordó la situación del sur, el diálogo con Israel y el porvenir de la FINUL

La Unión Europea exigió el desarme del grupo terrorista Hezbollah para que el Líbano recupere el control territorial. (REUTERS/Mohamed Azakir)
La Unión Europea exigió el desarme del grupo terrorista Hezbollah para que el Líbano recupere el control territorial. (REUTERS/Mohamed Azakir)
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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas pidió el desarme del grupo terrorista Hezbollah durante una visita a Beirut, al sostener que el Líbano debe recuperar el control total de su territorio. La funcionaria también anunció apoyo europeo para las Fuerzas Armadas libanesas y las instituciones de seguridad.

Kallas se reunió con el presidente libanés, Joseph Aoun, el ministro de Exteriores, Youssef Rajji, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, en una jornada centrada en la situación del sur del país, las conversaciones con Israel y el futuro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

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El apoyo europeo a las fuerzas de seguridad libanesas

Durante una rueda de prensa junto a Rajji, Kallas afirmó que el control territorial requiere avanzar hacia el desarme del grupo chií. “El Líbano debe tener un control total en su territorio y eso quiere decir que nos movamos hacia desarmar Hezbollah”, declaró.

La Unión Europea ofrece asistencia de seguridad a las Fuerzas Armadas libanesas y apoyo para reforzar las instituciones de seguridad, según indicó Kallas. La diplomática reconoció que el país enfrenta retos mientras mantiene conversaciones con Israel para que abandone las zonas que ocupa en el sur libanés.

La alta representante de la Unión Europea se reunió con autoridades libanesas para abordar la situación en el sur del país y la seguridad. (REUTERS/Mohamed Azakir)
La alta representante de la Unión Europea se reunió con autoridades libanesas para abordar la situación en el sur del país y la seguridad. (REUTERS/Mohamed Azakir)

La UE ha destinado unos 280 millones de euros desde 2022 a ese respaldo. Kallas señaló que el Líbano es el segundo beneficiario de la ayuda europea para asesorar a las Fuerzas Armadas en el control territorial, la seguridad fronteriza y la seguridad interna.

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La representante europea añadió que el bloque destinó cinco millones de euros en ayuda humanitaria al Líbano hasta 2027. También destacó las decisiones adoptadas por Beirut en materia de reformas, que consideró necesarias para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de la población.

La negociación con Israel y el futuro de la FINUL

Aoun expresó a Kallas la aspiración de Beirut de firmar una asociación estratégica con la Unión Europea. El presidente libanés defendió que la negociación constituye una alternativa a la guerra y que un acuerdo es el único medio para poner fin al estado de hostilidad entre el Líbano e Israel.

Kaja Kallas resaltó el papel de la FINUL durante 15 años y manifestó la disposición de la Unión Europea para evitar un vacío de seguridad. (REUTERS/Mohamed Azakir)
Kaja Kallas resaltó el papel de la FINUL durante 15 años y manifestó la disposición de la Unión Europea para evitar un vacío de seguridad. (REUTERS/Mohamed Azakir)

El mandatario afirmó que el Ejército libanés cumple plenamente sus tareas en las áreas donde se desplegó al sur del río Litani. Según la Presidencia, Israel continúa rechazando la aplicación de las disposiciones del acuerdo.

Kallas destacó el papel “central” que la FINUL ha desempeñado durante 15 años y afirmó que la Unión Europea está dispuesta a colaborar con el Líbano, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para evitar un vacío de seguridad cuando concluya la misión.

Berri advirtió que el fin del mandato de las fuerzas internacionales sin una alternativa bajo amparo de Naciones Unidas perjudicaría la legitimidad internacional y las resoluciones de la ONU, en particular la 1701. El presidente del Parlamento sostuvo: “Israel no cumple con las obligaciones de todos los acuerdos”.

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