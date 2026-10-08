La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido en diciembre y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde al menos 1950, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que prevé un aumento de las temperaturas en gran parte del planeta y alteraciones en las pautas de precipitación.

“El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre”, señaló la OMM en su boletín mensual sobre el clima estacional global. La organización alertó que el fenómeno podría generar temperaturas superiores a la media en amplias regiones y elevar el riesgo de sequías e inundaciones.

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“Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones”, señaló la agencia de Naciones Unidas.

El Niño es un fenómeno meteorológico natural asociado al calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese aumento de las temperaturas oceánicas puede modificar los vientos, la presión atmosférica y los patrones de precipitación en distintas zonas del planeta.

El fenómeno suele producirse cada dos a siete años y tiene una duración de entre nueve y 12 meses. Las condiciones climáticas alternan entre El Niño y su fenómeno opuesto, La Niña, con períodos neutros entre ambos episodios.

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La organización alertó que el fenómeno podría generar temperaturas superiores a la media en amplias regiones y elevar el riesgo de sequías e inundaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño “se está fortaleciendo rápidamente”

La OMM prevé que las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical aumenten hasta alcanzar valores sin precedentes durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

“Ello obedece al fortalecimiento del episodio de El Niño, que condicionará las pautas meteorológicas y afectará a economías, ecosistemas y comunidades de todo el mundo”, indicó la organización.

El pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales de primer nivel. La directora de la OMM, Celeste Saulo, remarcó la velocidad con la que se intensifica el fenómeno. “El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente”, recalcó Saulo en un comunicado.

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La directora de la OMM también señaló que el episodio podría prolongarse hasta los primeros meses de 2027. “Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950”, apuntó.

Saulo explicó además que El Niño no incorpora calor nuevo al planeta, sino que libera el calor almacenado en el océano. “Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse”, afirmó.

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. La directora de la OMM, Celeste Saulo, remarcó la velocidad con la que se intensifica el fenómeno (EFE)

Récord de temperaturas en el Pacífico

El índice utilizado para medir las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental, la región central del fenómeno, mostró un incremento significativo durante los últimos meses.

La anomalía pasó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a 2,5 °C en agosto. Para octubre, noviembre y diciembre, la OMM prevé que el indicador llegue a aproximadamente 3,7 °C por encima de lo normal.

De concretarse ese pronóstico, el valor superaría el máximo anterior de 2,6 °C, registrado durante el episodio de El Niño de 2015-2016, y se convertiría en el nivel más alto desde que comenzaron las observaciones.

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La OMM también relacionó el último episodio de El Niño con la evolución de las temperaturas globales durante los últimos años. El fenómeno contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado, mientras que 2024 alcanzó el máximo histórico, con una temperatura aproximada de 1,55 °C por encima del promedio preindustrial correspondiente al período 1850-1900.

Aunque El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y febrero, el incremento de las temperaturas asociado al fenómeno suele producirse después de ese período. El episodio actual ya afecta a algunas regiones, entre ellas Centroamérica, donde la sequía provocó la muerte de animales y afectó a los cultivos, según la información difundida por la OMM.

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(Con información de AFP)