Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Las estimaciones de inteligencia contabilizan cerca de 6.000 soldados norcoreanos muertos o heridos durante los combates. (PRESIDENCIA DE UCRANIA)

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Corea del Sur anunció este jueves el llamado a consultas de su embajador en Ucrania, Park Ki Chang, en medio de una disputa diplomática que se profundiza por la revelación del traslado de prisioneros de guerra norcoreanos a Seúl. La medida llega además días después de que un medio británico denunciara el envío de combustible surcoreano hacia Rusia.

“El Gobierno ha decidido llamar a consultas al embajador en Ucrania”, informó el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado, en el que agregó que “espera una rápida resolución de los asuntos pendientes entre los dos países y continuará las consultas con Ucrania a tal fin”.

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El origen de la disputa: la revelación sobre los prisioneros norcoreanos

Una pantalla de televisión en la estación de tren de Seúl, Corea del Sur, muestra el 21 de octubre de 2024 una imagen de soldados —que se cree son de Corea del Norte— formados en fila para recibir suministros de Rusia. (Foto AP/Ahn Young-joon, archivo)

La tensión entre ambos países estalló después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, revelara el mes pasado el traslado de prisioneros norcoreanos a Seúl durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La disclosure generó indignación en la capital surcoreana, que sostuvo que había puesto en riesgo a las familias de esos soldados en Corea del Norte.

Los dos soldados norcoreanos en cuestión fueron capturados en enero de 2025 en la región rusa de Kursk, donde combatían como parte del contingente enviado por Pionyang en apoyo al esfuerzo bélico de Moscú. Se trató de los primeros prisioneros norcoreanos capturados desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de su acuerdo con Rusia.

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Los propios soldados habían manifestado su voluntad de ser entregados a Seúl. “Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur”, afirmaron en una entrevista concedida al diario surcoreano Chosun Ilbo en febrero de 2025.

Seúl sostiene que existía un acuerdo de confidencialidad sobre el traslado de los soldados y que su divulgación pública constituyó una violación de ese pacto, además de un riesgo para la estabilidad en la península de Corea. El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, consideró insuficientes las disculpas presentadas por su homólogo ucraniano, Andriy Sibiga, apenas dos días antes del llamado a consultas del embajador. Sibiga, por su parte, calificó el episodio como un “malentendido diplomático”.

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Corea del Sur ya había convocado previamente al embajador de Kiev en Seúl y advertido sobre “nuevas medidas” sin especificar. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, exigió una disculpa oficial por la revelación.

Desde el Ministerio de Exteriores ucraniano remarcaron que al embajador surcoreano se le presentaron esta semana las alegaciones correspondientes, con la expectativa de alcanzar una solución “constructiva”. “Estamos convencidos de que la diplomacia debe prevalecer sobre las emociones. A pesar de la decisión de Seúl de retirar al embajador, Ucrania sigue dispuesta a reanudar un diálogo constructivo, aunque lleve tiempo”, señaló el portavoz de Exteriores, Heorhi Tijy, según recogió la agencia Ukrinform.

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Las acusaciones de envío de combustible a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, antes de la reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl, Corea del Sur, el martes 30 de junio de 2026. Lee Jin-man/Pool vía REUTERS

La crisis bilateral se agravó con un informe publicado esta semana por el diario británico The Guardian, que denunció el envío de más de 176.000 toneladas de combustible, principalmente diésel, desde Corea del Sur hacia Rusia durante julio y agosto. Las acusaciones surgen en un momento en que Ucrania ha atacado refinerías en territorio ruso, mientras Moscú intensificó sus ataques con misiles.

Un asesor de Zelensky afirmó esta semana que los supuestos envíos de diésel contrastan de manera marcada con la política de sanciones de Corea del Sur, declaraciones que Seúl calificó de “fácticamente incorrectas” e “inapropiadas”. Corea del Sur forma parte de una coalición de países que mantienen controles reforzados a las exportaciones hacia Rusia y su aliado Bielorrusia desde el inicio de la invasión.

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El Ministerio de Exteriores surcoreano respondió este jueves con un comunicado en el que sostuvo que, incluso si se confirmara el origen surcoreano del combustible, algo que según el organismo no ha sido establecido, el envío no violaría la prohibición de exportaciones del país. “Los productos petrolíferos refinados, incluido el diésel comercial y el combustible de aviación mencionados en el informe de The Guardian, no están sujetos a los controles de exportación de Corea del Sur contra Rusia”, indicó el ministerio, que remarcó que las exportaciones totales hacia Moscú se redujeron a más de la mitad desde el inicio de la guerra.

El papel de las tropas norcoreanas y las armas que Ucrania no recibe

Dos soldados de Corea del Norte capturados en la región de Kursk solicitaron el estatus de refugiados en Corea del Sur.

Desde la invasión rusa de 2022, Corea del Norte ha enviado tropas para apoyar el esfuerzo bélico de Moscú a cambio de beneficios económicos y tecnología militar. La agencia de inteligencia surcoreana estimó el año pasado que alrededor de 2.000 soldados norcoreanos habían muerto en el conflicto, mientras que una evaluación más reciente elevó la cifra de muertos o heridos a unos 6.000.

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Las esperanzas de Kiev de recibir armamento surcoreano se vieron afectadas directamente por la disputa diplomática derivada de la revelación sobre los prisioneros de guerra. Corea del Sur no ha entregado hasta el momento armas letales a Ucrania, al invocar una prohibición interna que impide la asistencia militar a países en guerra, una postura que la crisis actual no hizo sino reforzar.