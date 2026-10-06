Sobrevivió a una meningitis que le dejó secuelas físicas y se convirtió en referente del deporte olímpico y la moda italiana

Tras las amputaciones sufridas en 2011, la deportista italiana compitió en paracanoa, snowboard y triatlón (video @veronicayoko)

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Con 15 años y en plena adolescencia, Verónica Yoko Plebani contrajo una meningitis bacteriana tipo C que le cambió la vida para siempre: perdió las falanges de las manos, le amputaron los pies a la mitad en ambos lados y quedó cubierta de cicatrices. Hoy, a los 30 años, acumula 17 medallas en tres deportes distintos y se convirtió en una de las voces más escuchadas sobre diversidad corporal e inclusión en el atletismo y la moda.

La historia de Plebani es la de una joven que aprendió a habitar una fisonomía transformada en un contexto que no estaba preparado para recibirla. Según reconstruyó la revista Lampoon Magazine, la atleta nacida en Gavardo, provincia de Brescia, Italia, enfermó el 27 de abril de 2011.

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Permaneció en terapia intensiva cerca de un mes y medio; en total, estuvo hospitalizada alrededor de cuatro meses. Cuando salió del hospital, su primer gran gesto fue viajar a Nueva York con su padre para correr los cinco kilómetros previos a la maratón, junto a 28 corredores del Monza Marathon Team.

El deporte como primer espacio donde imaginarse en el mundo

La italiana alcanzó el segundo puesto en los Juegos de 2024, cuatro años después de subir al tercer escalón durante su cuarta presencia consecutiva (@veronicayoko)

La recuperación dio paso rápidamente a una nueva etapa deportiva. Pocos meses después de recibir el alta, Plebani se incorporó al equipo Art4Sport y comenzó a entrenarse en paracanoa y snowboard. En 2012, con apenas 16 años, conquistó su primer título italiano en paracanoa.

Su carrera internacional no tardó en despegar. Compitió en snowboard en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Sochi 2014 y, dos años más tarde, volvió a representar a Italia en Río de Janeiro 2016. Allí entró en contacto con los triatletas de la delegación italiana, un encuentro que terminaría marcando un nuevo rumbo: decidió incorporar el triatlón a su trayectoria deportiva.

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“Cuando no pensaba siquiera en poder moverme de nuevo, tuve la suerte de encontrar el deporte. Estaba en silla de ruedas, con movilidad extremadamente reducida, y me encontré sola en medio de un río, en canoa. Me di cuenta de que podía hacerlo. Allí me imaginé en el mundo”, declaró la atleta según recogió Lampoon Magazine. Esa imagen —la del cuerpo funcionando donde antes parecía imposible— marcó el punto de inflexión de su vida deportiva.

De Tokio a París, con medallas y cicatrices al descubierto

La deportista protagoniza la portada de Vogue Italia y campañas globales, mientras defiende una representación que permita a personas con cuerpos diversos reconocerse públicamente también en esos espacios (@veronicayoko)

El triatlón le dio sus mejores resultados competitivos. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 obtuvo la medalla de bronce y, en París 2024, fue por más: consiguió la plata en la misma prueba, en lo que representó su cuarta participación paralímpica consecutiva. “Hay que hacer todo cada vez con una pizca más de emoción”, dijo sobre su preparación para París, según el Comitato Paralimpico Italiano.

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Fuera de las pistas, Plebani construyó una presencia pública que incluyó la portada de Vogue Italia, apariciones en campañas de moda internacionales y la publicación en 2020 de Fiori affamati di vita, una novela semiautobiográfica. Mostró sus cicatrices en sesiones de fotos sin retoque y usó esa visibilidad con un propósito preciso: que otras personas con cuerpos diversos pudieran verse reflejadas.

La mujer construyó una presencia pública que incluyó la portada de Vogue Italia, apariciones en campañas de moda internacionales (@veronicayoko)

“Mi mayor dificultad, cuando salí del hospital, fue esta: no lograba imaginarme. No veía qué posibilidades podía tener en el mundo”, explicó a Lampoon Magazine.

Portabandiera en Milán-Cortina y una mirada crítica sobre la inclusión

En marzo de 2026, Plebani portó la bandera italiana en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina, en Verona. “Voy por quienes están marginalizados, por una visión más amplia de un mundo que tiende cada vez más a oprimir a quien es diferente. Por una bandera que es un milagro de unión y de derechos”, afirmó, según Lampoon Magazine.

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Desde el snowboard de Sochi 2014 hasta el triatlón de París, la italiana participa en cuatro ediciones paralímpicas consecutivas (@veronicayoko)

La atleta, que acumula también un campeonato europeo de triatlón (Olsztyn 2022) y cuatro participaciones en mundiales, no compite en ninguna prueba durante estos Juegos. En cambio, en los próximos meses participará en el Festival de Cine de Cannes como parte de un documental sobre el concepto de belleza.

Su mirada sobre la inclusión es cada vez más crítica con los límites del propio relato que la rodea: prefiere hablar de belleza “como un sentimiento, una manera de atravesar las cosas”, y no como algo que se mide únicamente con la vista.