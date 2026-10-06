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El Brent cierra casi sin cambios pese al aumento de los suministros desde Medio Oriente

La referencia continental para diciembre avanzó un 0,26% en Londres, tras descender hasta 97 dólares durante la jornada, mientras los inversores contrastaban la recuperación regional con las amenazas sobre Ormuz

El precio del barril de Brent cerró en 100,58 dólares mientras el West Texas Intermediate se situó en 89,44 dólares. (EFE/Mike Nelson)
El precio del barril de Brent cerró en 100,58 dólares mientras el West Texas Intermediate se situó en 89,44 dólares. (EFE/Mike Nelson)
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El precio del barril de Brent cerró este martes prácticamente sin cambios en 100,58 dólares, después de haber llegado a caer hasta los 97 dólares durante la sesión. El crudo de referencia en Europa, con entrega en diciembre, subió apenas un 0,26% en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado evalúa el aumento del flujo de crudo procedente de Oriente Medio frente al riesgo de una nueva escalada del conflicto en la región.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, con entrega en noviembre, se mantuvo prácticamente plano, con un alza del 0,01%, hasta los 89,44 dólares, tras haber tocado los 87 dólares en la misma jornada.

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La producción y las exportaciones de petróleo en Kuwait, Irak y Arabia Saudí se están acercando a los niveles previos a la guerra, mientras que los envíos de productos refinados también comienzan a repuntar, según indicó la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Kuwait afirmó que produce al 75% de los niveles previos a la guerra, un dato que, según los analistas de ING Think Warren Patterson y Ewa Manthey, “indica una mejora en el panorama de la oferta”. En la misma línea, Arabia Saudí redujo el precio oficial de venta de su crudo Arab Light en Asia para las entregas de noviembre.

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El director general de la estatal Kuweit Petroleum Company (KPC), el jeque Nawaf Saud al Sabah, precisó que su país produce “algo más de dos millones de barriles al día”, frente a los 2,6 millones que extraía antes de la guerra. Kuwait fue uno de los países del Golfo más afectados por las interrupciones de paso por el estrecho de Ormuz y llegó a reducir su producción al nivel de la demanda interna, ya que “no se pudo exportar nada durante la primera fase de esta guerra”, añadió Al Sabah.

Kuwait recuperó la producción de crudo hasta superar los dos millones de barriles diarios tras las interrupciones en el estrecho de Ormuz. (EFE/Luis Tejido)
Kuwait recuperó la producción de crudo hasta superar los dos millones de barriles diarios tras las interrupciones en el estrecho de Ormuz. (EFE/Luis Tejido)

El director general del gigante petrolero saudita Aramco, Amin Nasser, tranquilizó por su parte sobre la “resiliencia” de su empresa durante la conferencia Energy Intelligence Forum celebrada en Londres. El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí también retomó su actividad tras un ataque que lo había dejado inhabilitado.

Los países del G7 decidieron el viernes liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel, una iniciativa que comenzó “inmediatamente” y que se extenderá durante cuatro meses. La presidencia francesa del G7 no especificó de qué manera se repartirá el total, aunque sostuvo que se incluye una liberación sustancial de diésel durante los primeros 20 días.

Los países del G7 decidieron liberar 100 millones de barriles de crudo y diésel a lo largo de cuatro meses. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)
Los países del G7 decidieron liberar 100 millones de barriles de crudo y diésel a lo largo de cuatro meses. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mantendrá una reunión con la liberación de reservas sobre la mesa, al tiempo que el grupo de Coordinación de Petróleo de la Unión Europea tiene fijada otra cita en Bruselas, según informó Bloomberg.

La guerra de Irán, que ha impulsado al alza el precio del crudo, ha ejercido una presión aún mayor sobre los productos derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina. El conflicto en Oriente Medio, sumado a la guerra de Rusia en Ucrania, ha provocado una escasez de refinerías operativas para producir estos combustibles.

El mercado sigue atento a los últimos ataques en la región pese a los mensajes de tranquilidad de los productores. Los hutíes de Yemen afirmaron haber bombardeado una refinería de Aramco en respuesta al apoyo aéreo de Riad a las fuerzas gubernamentales yemeníes en su lucha contra el grupo proiraní.

El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí reanudó sus operaciones tras un ataque que lo inhabilitó. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí reanudó sus operaciones tras un ataque que lo inhabilitó. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

India denunció además que al menos doce marineros, de ellos once de nacionalidad india, resultaron heridos como consecuencia de un ataque no identificado contra un petrolero en aguas del estrecho de Ormuz.

Qatar, que actúa como mediador, indicó que las conversaciones entre Washington y Teherán continuaban para intentar salir del punto muerto tras más de siete meses de conflicto. Sin embargo, “los indicios de un acercamiento con vistas a un acuerdo de paz siguen siendo muy limitados”, señaló David Morrison, analista de Trade Nation.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, cargó contra las previsiones de Estados Unidos respecto a la campaña de presión económica contra Teherán, que Washington encuadró como una nueva fase de “guerra económica” en el contexto del conflicto. “Su última propaganda tendrá una vida útil igualmente corta. Perdisteis la guerra militar. También fracasarán en la guerra económica”, afirmó Rezai.

Los analistas de Eurasia Group anticipan que la incertidumbre continuará marcando el mercado en los próximos meses: “Los riesgos persistentes de perturbaciones y de una nueva escalada mantendrán los precios del crudo y de los productos petrolíferos en un nivel elevado en 2026”.

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