Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola posan en retratos individuales tras confirmarse su participación en el programa de telerrealidad La Mansión VIP 2. (@alegaxiola.29 @anahiriosc)

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Anahí Ríos y Álex Gaxiola se integran este lunes 23 de noviembre a la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality show conducido y producido por HotSpanish que arrancó el pasado 8 de noviembre. El anuncio se realizó durante la transmisión en vivo del programa, luego de la eliminación de Rod Contreras el domingo anterior.

Anahí Ríos es hija del cantante de regional mexicano El Komander y llega al reality con antecedentes en el entretenimiento digital. Mantuvo una relación sentimental con el creador de contenido Edwin Mendoza, quien también participa en la competencia desde su arranque.

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Anahí Ríos acumula más de un millón de seguidores en redes sociales

Anahí Ríos es hija de José Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander, y una de sus siete hermanos. Debutó en TikTok en 2020 con una actuación musicalizada de Bad Bunny, publicación que detonó su popularidad en redes sociales.

Anahí Ríos viste un conjunto de corsé y bermudas mientras posa de pie cerca de una escalera en un espacio interior. (@anahiriosc)

Desde entonces se dedica a la creación de contenido sobre estilo de vida, fitness y viajes, con más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok. También estudió gastronomía de forma profesional por su afición a la cocina.

Antes de su relación con Edwin Mendoza, Ríos fue pareja de Arturo González, vocalista de Grupo Arriesgado y conocido como Panter Bélico, con quien terminó por una presunta infidelidad. En entrevistas previas, la influencer habló sobre los efectos de crecer bajo la exposición pública que generó la carrera musical de su padre.

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Álex Gaxiola enfrenta un proceso legal con Jaime Munguía por la custodia de sus hijos

Alejandra Gaxiola, conocida como Álex Gaxiola, es creadora digital y conductora originaria de Tijuana, Baja California. Su incorporación se suma a la lista de habitantes que ya integran la competencia dentro del formato de convivencia.

Alejandra Gaxiola posa sentada en un sofá con un vestido verde oscuro y guantes a juego. (@alegaxiola.29)

Gaxiola ha generado atención pública por el proceso legal que mantiene con su expareja, el boxeador Jaime Munguía, por la custodia de sus dos hijos de 11 y 4 años. La creadora denunció públicamente dificultades para convivir con los menores durante el proceso judicial.

El reality acumula dos eliminaciones y salidas voluntarias desde su estreno

La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó con 16 participantes confirmados y una duración prevista de 30 días. Desde su arranque, la producción registró movimientos constantes en el elenco.

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Dani Flow abandonó el programa horas después de su ingreso y fue reemplazado por Jorge Durán, quien también se retiró días después. La eliminación de Abel Robles, el 15 de noviembre, marcó la primera salida por votación del público.

El creador de contenido HotSpanish presenta la segunda temporada del programa de telerrealidad La Mansión VIP en el plató de grabación. (HotSpanish Vlogs)

La segunda eliminación se dio este domingo 22 de noviembre, cuando Rod Contreras quedó fuera de la competencia tras enfrentarse a Edwin Mendoza, Yetus Prime y Deiby Ruiz en la gala de votación.

Trece participantes continúan en la competencia tras los últimos movimientos

Con la salida de Contreras, trece concursantes permanecían activos en la residencia antes del anuncio de las nuevas integrantes. Entre ellos figuran Karely Ruiz, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Paolita Suárez, Doña Alegría, Cintia Cossio, Odette Orlena, Bellakath, Jlexis, Jorjais y La Cukis.

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Las incorporaciones de Yetus Prime y Deiby Ruiz, ocurridas el 16 de noviembre tras las primeras bajas, ya habían renovado la dinámica de los equipos de la competencia. El ingreso de Ríos y Gaxiola representa el tercer movimiento de refuerzo de la temporada.

Yetus Prime entra en la Mansión VIP a través de una puerta abierta por personas con trajes y cascos oscuros, ante la presencia de otros participantes. (HotSpanish Vlogs)

La llegada de Ríos genera expectativa adicional por su vínculo pasado con Edwin Mendoza, quien continúa en la casa tras sortear la última gala de eliminación. El premio final anunciado para el ganador o ganadora es de 2,000,000 de pesos.

Cómo funciona el formato de La Mansión VIP

La Mansión VIP es un reality show digital producido por el creador de contenido HotSpanish. La segunda temporada arrancó el 8 de noviembre de 2026 con 16 participantes confirmados, entre influencers, músicos y figuras del entretenimiento digital como Karely Ruiz, Bellakath, Tony Aguirre, Cukis y Doña Alegría, entre otros.

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La dinámica combina convivencia, competencias y votaciones del público. Los habitantes enfrentan pruebas para conseguir beneficios como mejores condiciones de alimentación, acceso al cuarto VIP y poderes que influyen en el desarrollo del juego. La transmisión es permanente, las 24 horas, lo que permite al público observar conversaciones, alianzas y conflictos más allá de las galas principales.

El logotipo de La Mansión VIP presenta el contorno de una casa dorada con una llama roja y el crédito del creador de contenido HotSpanish sobre un fondo negro.

La temporada dura 30 días en total y concluye el 8 de diciembre. El ganador recibe un premio de 2,000,000 de pesos, determinado por los votos del público y los puntos acumulados durante la participación.