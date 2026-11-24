El Museo Franz Mayer dedica su jornada a la música metalera con dinámicas para personalizar prendas y visitas a sus salas de platería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La última Noche de Museos de 2026 reunirá música, talleres, danza, actividades familiares y recorridos nocturnos en distintos puntos de la Ciudad de México el miércoles 25 de noviembre. La programación incluye propuestas con cupo limitado, registros previos y opciones presenciales y virtuales.

La Noche de Museos se realizará durante la tarde y la noche, con horarios que comienzan desde las 17:00. Cada sede tendrá condiciones de acceso propias: algunas permitirán la entrada sin registro, otras exigirán reservación y varias contarán con un aforo definido.

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Museo de Historia de Tlalpan celebrará con vinilos y motocicletas Vespa

El Museo de Historia de Tlalpan abrirá a las 18:30 para celebrar el 17 aniversario de la Noche de Museos con “Chulas, Cholas y Chingonas”. La actividad se realizará en Plaza de la Constitución 1, en Tlalpan Centro I.

La velada tendrá una exhibición de motocicletas Vespa y una sesión en vinilo a cargo de Karen, de PizzaN’roll, junto con Rita, de Llamas Negras Discos, Cari Flowers, Bunny Sue y Julissa Ellis. El ingreso no requiere registro previo y el recinto admitirá hasta 200 personas.

SimiCasa tendrá villancicos, cartas para Simiclaus y un árbol navideño

SimiCasa organizará “Simi Christmas” entre las 18:00 y las 23:00 en Río Neva 17, colonia Renacimiento, en la alcaldía Cuauhtémoc. El programa propondrá una noche con referencias a las celebraciones de diciembre.

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El recinto encenderá su árbol navideño y ofrecerá cuentos y villancicos interpretados desde el balcón. Las personas asistentes podrán dejar una carta en el buzón de Simiclaus y tomarse fotografías temáticas. Se sugirió acudir con atuendo navideño y el cupo será de 350 personas por hora.

Museo Franz Mayer propondrá una noche metalera con talleres y concursos

El Museo Franz Mayer convocará al público entre las 18:00 y las 21:30 en Hidalgo 45, en el Centro Histórico. Sus salas de platería servirán como punto de partida para una programación dedicada a la estética y la música metalera.

La entrada permitirá recorrer las exposiciones permanentes del museo y participar en actividades para personalizar chalecos con estoperoles y diseñar llaveros. También habrá retos, concursos y clásicos del género. Quienes asistan con maquillaje inspirado en KISS o vestimenta metalera obtendrán una promoción de 2×1 en taquilla.

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Museo de la Caricatura exhibirá obras originales de René del Valle

El Museo de la Caricatura presentará la muestra “Homenaje a René del Valle, dibujante del famoso Kalimán”. La cita comenzará a las 19:00 en Donceles 99, en el Centro Histórico.

La exposición reunirá piezas originales dedicadas al creador vinculado con uno de los personajes de historieta nacional. No será necesario registrarse para ingresar, aunque la capacidad será de 150 asistentes y se recomendó llegar con anticipación.

El Museo Franz Mayer convocará al público entre las 18:00 y las 21:30 en Hidalgo 45, en el Centro Histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Museo de Historia Natural llevará Hogwarts a Chapultepec

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental preparará una jornada de hechizos, criaturas fantásticas y contenidos científicos en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Las actividades presenciales se desarrollarán de 18:00 a 20:30, aunque la taquilla cerrará a las 20:00.

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“Las casas de Hogwarts, talleres y criaturas mágicas” formarán parte de una programación dirigida a visitantes de todas las edades. El acceso general costará $39, mientras que las niñas y los niños menores de 12 años, estudiantes y maestros pagarán $19.

El programa incluirá selección de casas, elaboración de pociones, orbes de profecía, creación de un Patronus, un test del hechicero y una búsqueda de magos tenebrosos. También se dictará una charla sobre animagos con Laurie Ann Snape.

La sede tendrá talleres para crear un mapa mágico, escribir un nombre en pársel y buscar criaturas fantásticas. El aforo presencial será de 300 personas. Desde las 18:00 habrá transmisiones en las redes del museo sobre constelaciones y el bisonte americano.

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Museo del Tequila y el Mezcal organizará una preposada en Garibaldi

El Museo del Tequila y el Mezcal adelantará las celebraciones de fin de año con la “Gran Preposada Navideña”. La actividad comenzará a las 20:00 en Plaza Garibaldi.

La propuesta incluirá letanía, piñatas, aguinaldo y ponche navideño. El recinto contará con servicio de alimentos y bebidas. Para asistir será obligatorio registrarse previamente mediante un código QR, ya que solo habrá 90 lugares disponibles.

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental programa talleres y actividades temáticas de Hogwarts en el Bosque de Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Museo Casa Kahlo ofrecerá teatro de títeres y una degustación

El Museo Casa Kahlo presentará “Fuego nuevo”, una función de teatro de títeres a cargo de SombraAustral, a las 18:00 en Calle Aguayo 54, colonia Del Carmen.

La actividad incluirá una degustación de Frida by Bakua. El acceso costará $250 y el cupo estará limitado a 50 personas. La información para asistir estará disponible en museocasakahlo.org.

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Palacio de la Escuela de Medicina abordará los últimos días de Manuel Acuña

El Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM realizará la charla “Amor, poesía y cianuro: los últimos días de Manuel Acuña” a las 19:00 en Brasil 33, en el Centro Histórico.

La programación incluirá un recorrido guiado por las salas del Palacio de Medicina. La entrada será libre y la capacidad llegará a 360 personas.

Mumedi combinará carteles internacionales y una cata de mezcal

El Museo Mexicano del Diseño, Mumedi, abrirá de 17:00 a 22:00 en avenida Bucareli 35, local 4, con entrada por Donato Guerra. El espacio exhibirá una retrospectiva del concurso internacional de carteles correspondiente al período 2007-2020.

La experiencia completa incluirá una visita guiada y una cata de dos mezcales, destreza con maridaje y crema de mezcal. Las sesiones serán cada hora entre las 17:00 y las 21:00 para grupos de 20 personas. Esta modalidad requerirá un anticipo de $300.

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Quienes prefieran únicamente el recorrido guiado podrán integrarse a grupos de 15 personas cada 20 minutos. Esa alternativa no exigirá reservación previa.

Museo Kaluz cerrará la jornada con danza, chocolate y tradición

El Museo Kaluz ofrecerá desde las 18:00 una edición especial de la Noche de Museos con “Embrujo”, un espectáculo de danza contemporánea y folclor a cargo de la Monarca MX Compañía de danza.

La propuesta recreará una historia de amor y tradición inspirada en el origen del chocolate y el culto a los muertos. El acceso permitirá recorrer las exposiciones temporales “Alphonse Mucha. La magia de la línea” y “El Arte Nuevo: Simbolismo y Art nouveau en México”.

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Antes de asistir, conviene revisar los horarios, requisitos de registro y aforos de cada sede, ya que varias actividades tendrán cupo limitado.