El PAN en la Cámara de Diputados lamentó la muerte de cuatro militares durante un operativo en Guasave, Sinaloa. REUTERS/Jorge Alvarado

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El PAN en la Cámara de Diputados expresó este 23 de noviembre su pesar por la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano durante un operativo realizado el pasado viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, y pidió que las acciones contra la delincuencia organizada deriven en condiciones duraderas de seguridad para las familias de la entidad.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario del PAN manifestó su solidaridad con los familiares de los militares fallecidos, así como con los elementos lesionados y sus familias. La bancada reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y solicitó que los afectados reciban prestaciones, atención y acompañamiento conforme a sus derechos.

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Pide el PAN que el operativo tenga continuidad en Sinaloa

Los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en Sinaloa exhiben los riesgos cotidianos para la población civil tras los operativos. REUTERS/Jose Betanzos

El grupo parlamentario sostuvo que el operativo permitió la detención de “El Chapo Isidro” un objetivo prioritario para las autoridades, resultado que atribuyó al trabajo de inteligencia, planeación y coordinación de las instituciones mexicanas responsables de su ejecución.

La bancada panista también destacó la cooperación bilateral con Estados Unidos, en particular el intercambio de información de inteligencia, como una herramienta para enfrentar a organizaciones delictivas con operaciones más allá de las fronteras mexicanas.

El PAN señaló que esa coordinación debe desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y a las atribuciones de cada país. A su consideración, la colaboración internacional fortalece las capacidades de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad.

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La bancada panista advirtió que los enfrentamientos, bloqueos carreteros y otros hechos de violencia registrados en distintos municipios de Sinaloa después del operativo muestran los riesgos que enfrentan las comunidades.

Para las familias que viven bajo amenazas de la delincuencia organizada, recuperar la paz implica poder salir de casa, transitar por las carreteras, trabajar y volver con tranquilidad, expuso la bancada.

Diputados plantean reforzar inteligencia e investigación

La bancada panista destacó el intercambio de inteligencia con Estados Unidos para enfrentar a grupos delictivos transfronterizos. REUTERS/Paola Garcia

Las diputadas y los diputados federales del PAN plantearon mantener las acciones de inteligencia e investigación, reforzar la coordinación entre instituciones y dar seguimiento a las estructuras criminales para impedir que continúen generando violencia.

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El grupo parlamentario indicó que el reconocimiento a los resultados operativos debe acompañarse de medidas para proteger a las familias mexicanas y de respaldo institucional para las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas que realizan tareas de alto riesgo.

La bancada reiteró su compromiso legislativo con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la protección de sus integrantes y el acompañamiento a las familias de quienes han muerto en cumplimiento de su deber.

Militares del 63 Batallón de Infantería mueren en Guasave durante operativo para detener a “El Chapo Isidro”

Defensa confirmó la muerte de cuatro soldados el 20 de noviembre en Sinaloa; el saldo oficial del enfrentamiento es de 11 fallecidos, aunque medios locales elevan la cifra a entre 20 y 24.

Cuatro militares de infantería murieron el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, cuando se trasladaban para reforzar la seguridad durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

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Defensa confirmó las bajas y tres de las víctimas han sido identificadas mediante esquelas, publicaciones de familiares y comunicados municipales: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo.

El despliegue incluyó a Fuerzas Especiales del Ejército y Guardia Nacional. Las autoridades señalaron a Meza Flores como dirigente de una facción de los Beltrán Leyva.

Oficialmente, el saldo del enfrentamiento es de 11 personas fallecidas: los cuatro soldados y siete presuntos agresores. También hubo ocho detenciones y el aseguramiento de un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas, granadas, municiones, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

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Versiones difundidas por distintos medios elevan el número de muertos a entre 20 y 24 y hablan de 10 militares heridos. Defensa mantiene la cifra oficial de 11 fallecidos.

Sheinbaum expresa condolencias por los cuatro militares muertos durante el operativo Centella

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum envió condolencias a las familias y a la Secretaría de la Defensa Nacional por el fallecimiento de cuatro elementos del Ejército mexicano durante un operativo de seguridad. La mandataria reconoció la labor y entrega de los uniformados caídos en cumplimiento de su deber.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este lunes 23 de noviembre sus condolencias por la muerte de cuatro militares del Ejército Mexicano durante el operativo Centella, desplegado en Guasave, Sinaloa, para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”. La mandataria reconoció la preparación y entrega de los elementos fallecidos, mientras el Gobierno federal mantiene una estrategia de seguridad en el estado desde septiembre de 2024.

“Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. Sus condolencias, cariño, agradecimiento y admiración fueron dirigidos a los familiares de los soldados, así como a todo el Ejército y la Defensa Nacional.

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Meza Flores, de 44 años, es identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto líder de la organización Meza Flores, también llamada Cártel de Guasave. Figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI y es señalado como jefe de la organización Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, honró la memoria de los cuatro elementos y deseó una pronta recuperación a los 10 militares heridos. Sostuvo que la acción contra “El Chapo Isidro” no fue aislada, sino parte de los operativos federales en Sinaloa.

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