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Dos tripulantes murieron y otros 11 fueron rescatados en el mar Negro tras el hundimiento de un barco atacado por Rusia

La naviera turca que operaba con bandera caribeña transportaba mercancía hacia Italia cuando las llamas destruyeron la nave a unos dieciséis kilómetros de una importante plataforma marina dentro del sector económico rumano

El buque granelero Royad Mammadov se hundió en el Mar Negro con un saldo de dos tripulantes muertos y once rescatados
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Dos tripulantes murieron y 11 fueron rescatados tras el incendio y hundimiento del buque granelero Royad Mammadov en el Mar Negro, dentro de la zona económica exclusiva de Rumanía, informaron las autoridades rumanas el lunes 5 de octubre.

El barco había salido de Izmail, en la región ucraniana de Odesa, con destino a Rávena, Italia. Ucrania atribuyó el incidente a drones rusos, mientras las autoridades rumanas iniciaron una investigación y no precisaron la causa del fuego.

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Incendio a bordo y rescate de la tripulación

El Ministerio del Interior de Rumanía informó que una embarcación llevó a tierra a los 11 tripulantes rescatados. Dos miembros de la tripulación murieron, según las autoridades rumanas.

El granelero operado por una compañía turca registraba su navegación bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves. (REUTERS/ARCHIVO)
El granelero operado por una compañía turca registraba su navegación bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves. (REUTERS/ARCHIVO)

La Autoridad Naval de Rumanía indicó que el hecho se produjo por un incendio a bordo del Royad Mammadov. El fuego provocó daños graves y el hundimiento del buque.

El incidente ocurrió a unos 16,7 kilómetros de la plataforma marítima Pescăruș, fuera de las aguas territoriales rumanas. Las imágenes difundidas mostraron al barco mientras se hundía y la llegada de los marineros rescatados a Constanza.

El buque navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves y era operado por una compañía turca. Datos de seguimiento marítimo lo situaron frente a la costa rumana el 5 de octubre.

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Ucrania atribuyó el ataque a drones rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que drones rusos provocaron el incendio. Confirmó la muerte de una persona y señaló que se desconocía el paradero de una segunda.

El presidente Volodímir Zelensky responsabilizó a los drones rusos por el ataque contra el barco de carga. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El presidente Volodímir Zelensky responsabilizó a los drones rusos por el ataque contra el barco de carga. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las autoridades rusas no hicieron comentarios inmediatos sobre el incidente. Un boletín diario anterior del Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el país había atacado dos buques de carga.

Rumanía, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comparte una frontera terrestre de 614 kilómetros (382 millas) con Ucrania. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el país ha denunciado incursiones de drones rusos en su espacio aéreo y la presencia de minas flotantes en el Mar Negro.

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