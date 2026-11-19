La influencer agradeció las muestras de apoyo del público (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gomita revela que atraviesa una nueva etapa de estudios médicos tras las complicaciones que presentó después de someterse a un bypass, procedimiento que derivó en una cirugía por una hernia de Petersen.

La conductora sostiene que mantiene la esperanza de que no sea necesario volver al quirófano.

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Durante una entrevista para Hoy Día, Gomita explica que la intervención inicial tuvo consecuencias poco frecuentes entre las personas que se someten a ese procedimiento. Según relata, su caso requirió atención médica para revisar el origen de los dolores y descartar daños mayores.

La también creadora de contenido afirma que los médicos detectaron una hernia de Petersen, una condición que la llevó a una operación en la que revisaron sus intestinos. Gomita señala que el diagnóstico ocurrió a tiempo y que no fue necesario retirar ni dañar parte de ese órgano.

(IG: @gomitaoficial123)

Gomita relata las complicaciones que enfrentó tras su bypass

La exparticipante de La Casa de los Famosos México cuenta que el bypass le generó una complicación que, según le explicaron, ocurre en alrededor de 1% de los pacientes operados. Aclara que su experiencia no representa necesariamente la de todas las personas que pasan por esa cirugía.

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“Tengo un bypass, pero ha tenido sus complicaciones. Esto lo quiero aclarar porque creo que no muchos lo han entendido”, dice Gomita durante la conversación difundida por Hoy Día.

La conductora explica que la complicación fue una hernia de Petersen. A partir de ese diagnóstico, los especialistas realizaron una cirugía para localizar el problema y revisar el estado de sus intestinos.

“Fue un caso en especial, tuve una hernia de Petersen. Entonces tuvieron que abrir, sacar mis intestinos, ver dónde estaba el problema”, relata Gomita.

La influencer sostiene que, pese a la gravedad que implicaba la revisión quirúrgica, los médicos no encontraron tejido intestinal necrosado. Esa condición habría obligado a realizar un procedimiento distinto y con mayores consecuencias para su salud.

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“Afortunadamente, gracias a Dios, no había ningún intestino necrosado, no había que lastimar nada. Metieron todo, acomodaron todo y ya está”, comenta.

Los médicos buscan el origen de sus molestias actuales

Tras superar la intervención por la hernia de Petersen, Gomita enfrenta una nueva revisión médica. La conductora indica que su doctor le habló de varias posibilidades, aunque hasta ahora no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen de sus molestias.

La fe y la búsqueda de plenitud espiritual se convierten en pilares fundamentales en la vida de Gomita tras su bautizo (IG)

Entre las opciones que le mencionaron están la presencia de piedras en la vesícula, una úlcera o la aparición de otra hernia. La creadora de contenido remarca que los especialistas deben realizar estudios antes de determinar qué ocurre.

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“Ahorita lo único que estamos tratando de encontrar es que ayer me dijo el doctor que desafortunadamente puede ser piedras en la vesícula, una úlcera o puede ser otra hernia, pero tenemos que ir por pasos”, señala.

La conductora no confirma ninguna de esas posibilidades. Su declaración se limita a explicar las alternativas que su médico le habría planteado antes de conocer los resultados de los análisis.

El proceso médico continúa con estudios para identificar la causa de sus síntomas. Gomita afirma que busca mantener la calma mientras espera una respuesta de los especialistas.

“Estamos a tiempo de hacer estudios y ver qué es lo que está sucediendo ahora”, sostiene la también conductora.

Gomita espera evitar una nueva operación

Gomita expresa que confía en que los estudios descarten una condición que requiera otra cirugía. La artista menciona que su expectativa es recibir tratamiento con medicamentos y continuar con su recuperación sin volver a ser intervenida.

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“Tengo mucha fe de que no va a ser nada de eso, no me van a tener que volver a operar, sino que voy a tener que tomarme algunos medicamentos y ya”, dice.

La conductora no informa cuándo recibirá los resultados de los estudios ni detalla qué síntomas la llevaron nuevamente al médico. Tampoco indica si deberá modificar su alimentación o sus actividades durante este periodo.

Sus declaraciones se dan después de explicar que la cirugía anterior permitió atender la hernia de Petersen sin que fuera necesario retirar una parte de sus intestinos. Ahora, Gomita espera que los análisis definan el tratamiento que seguirá.

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