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La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

El fiscal general Hamad Saif al Shamsi informó que el sospechoso “inició la ejecución de un atentando” atacando al capitán indio Smit Machchhar con un hacha de emergencia durante la ruta entre Dubái y Tel Aviv

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista” (Europa Press)
La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista” (Europa Press)
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La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, inició la ejecución de un atentado terrorista al atacar al comandante de la aeronave con un “hacha de emergencia” e intentar tomar el control del avión.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó que la investigación determinó que el copiloto puso en marcha el plan durante el vuelo del miércoles. “Las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai han revelado que el copiloto inició la ejecución de un acto terrorista”, señaló, según la agencia oficial WAM.

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De acuerdo con el investigador, el sospechoso agredió al piloto dentro de la cabina con “un hacha de emergencia” e “intentó hacerse con el control de los mandos del avión”. Al Shamsi indicó que la pesquisa continúa para determinar las circunstancias, los motivos y los posibles vínculos relacionados con el hecho. “Los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios”, afirmó.

El copiloto, identificado solo por las iniciales H.A.H., permanece en Abu Dhabi. Medios estadounidenses reportan que el sospechoso sería el omaní Hamam Al Hammami. La Fiscalía y la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos no difundieron detalles adicionales sobre su trayectoria profesional ni sobre el proceso que le permitió operar un vuelo con destino a Tel Aviv.

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La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, inició la ejecución de un atentado terrorista abordo del avión (REUTERS/Christopher Pike)
La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, inició la ejecución de un atentado terrorista abordo del avión (REUTERS/Christopher Pike)

El canal saudí Al Arabiya y CNN citaron a fuentes no identificadas que sostuvieron que el copiloto fue inhabilitado para volar en Omán Air luego de que las autoridades detectaran supuestas “ideas extremistas”. Según el medio saudí, dejó ese país tras ser apartado de la aerolínea omaní y pudo haber recibido influencia de “grupos radicales” en Siria, donde habría permanecido durante un tiempo.

El medio estadounidense, por su parte, indicó que el sospechoso nació en Emiratos Árabes Unidos, era hijo de padre omaní y madre siria, y residió varios años en territorio emiratí. Una fuente israelí citada por la cadena aseguró que trabajaba para Flydubai desde hacía ocho meses y que antes estuvo empleado en Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

Flydubai sostuvo que la investigación oficial determinará lo ocurrido. La Autoridad General de Aviación Civil señaló el viernes que no comentará “ningún detalle o información que circule” y que pudiera “prejuzgar” las conclusiones de las pesquisas.

El piloto indio Smit Machchhar, internado en Abu Dhabi tras el ataque, relató el viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, que el avión “iba en picado” cuando, herido, logró abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros intervinieran.

El piloto indio Smit Machchhar está internado en Abu Dhabi (REUTERS)
El piloto indio Smit Machchhar está internado en Abu Dhabi (REUTERS)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las autoridades estudian si el copiloto “fue enviado por alguien”. “Quien lo haya enviado lo pagará muy caro”, declaró en un videomensaje. También sostuvo que el atacante “se había radicalizado islámicamente”, sin presentar pruebas, y reiteró que buscaba estrellar la aeronave con sus pasajeros, en su mayoría israelíes, a bordo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la información preliminar apunta a posibles vínculos entre el vuelo de FlyDubai y Teherán, aunque aclaró que no recibió detalles adicionales. En ese sentido, advirtió que Washington castigará “con dureza” a los responsables si se confirma la participación de agentes iraníes.

El asesor diplomático principal de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, definió el ataque contra FlyDubai como un “peligroso acto terrorista” en una publicación en la red social X y elogió al capitán de la aeronave por evitar una catástrofe.

Cómo el copiloto obtuvo autorización para integrar la cabina del vuelo del miércoles es una de las principales cuestiones que analiza la investigación. Israel sostiene que mantiene acuerdos con aerolíneas extranjeras para impedir que pilotos ciudadanos de países con los que no tiene relaciones diplomáticas vuelen hacia su territorio. Omán e Israel no mantienen relaciones diplomáticas formales.

(Con información de EFE)

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