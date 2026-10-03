Investigan un fuerte incencio cerca de una instalación de la mayor petrolera saudita en el sur de Riad

Imágenes muestran densas columnas de humo elevándose desde una refinería de la compañía petrolera Saudi Aramco

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Una columna de humo y fuego se elevó el sábado cerca de una instalación de Aramco al sur de Riad, en medio de la escalada de ataques entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen contra ciudades e infraestructuras energéticas del reino.

Al menos ocho explosiones también sacudieron Saná, la capital yemení, durante bombardeos atribuidos a la coalición militar liderada por Arabia Saudita. Los ataques coincidieron con enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los hutíes en varios frentes del país, especialmente en la provincia de Taiz.

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Humo se eleva de un incendio en la refinería de Aramco al sur de Riad, Arabia Saudita (REUTERD/Stringer)

Las autoridades sauditas no confirmaron de inmediato el incendio registrado cerca de las instalaciones petroleras, mientras que Aramco no respondió a una solicitud de comentarios. Un testigo informó a Reuters que las llamas y la columna de humo eran visibles en la zona.

Las circunstancias del hecho no estaban claras y ningún grupo se adjudicó de inmediato su autoría. Un periodista de AFP también observó fuego y humo en la instalación de la petrolera, controlada mayoritariamente por el Estado saudita.

Los hutíes y fuerzas saudíes protagonizan nuevos cruces de bombardeos en Saná y Asir (Yin Ke / Xinhua News / Europa Press)

Ocho explosiones en Saná y ataques sobre posiciones hutíes

Los bombardeos en Saná tuvieron como blanco posiciones militares hutíes situadas en las afueras de la ciudad. Entre los objetivos figuraban cuarteles del monte Nahdain, al sur de la capital; el monte Attan, en el oeste, y las montañas Sairf, en el noreste.

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La televisión Al Masirah, bajo control hutí, calificó los ataques como una “agresión saudita contra la capital, Saná”. Hasta ese momento se desconocía la magnitud de los daños y si había víctimas, según informaron medios oficiales y residentes a EFE.

Las acciones aéreas aún no habían sido confirmadas por la coalición militar. Se produjeron horas después de varios ataques hutíes contra el sur de Arabia Saudita, que dejaron herido a un residente asiático y causaron daños en distintos edificios, incluida una escuela.

Los rebeldes hutíes mantienen sus ataques contra objetivos militares y energéticos de Arabia Saudita (REUTERS/Adel Al Khader)

Los hutíes, respaldados por Irán, mantienen desde el verano una campaña contra instalaciones militares y energéticas sauditas. También imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, una situación que llevó al mayor productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a formar alianzas multinacionales de defensa para proteger sus intereses económicos.

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La semana anterior, los rebeldes afirmaron haber atacado instalaciones de Saudi Aramco en Yanbu con misiles y drones. Arabia Saudita sostuvo entonces que interceptó seis misiles balísticos lanzados hacia Taif y la zona de Yanbu, aunque no reportó daños en las dependencias de la petrolera.

La ofensiva hutí se expandió durante el último mes con la toma de posiciones estratégicas en la costa occidental yemení, después de una operación a gran escala contra provincias controladas por fuerzas leales al Gobierno. Esas posiciones permitieron a los insurgentes dominar áreas del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, su entrada meridional.

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La coalición encabezada por Riad respondió con una campaña de bombardeos y con ataques terrestres de tropas gubernamentales y otros grupos afines.