La dictadura de Corea del Norte dijo que la prueba de un misil balístico incluyó el uso de inteligencia artificial

Un proyectil vuela en el aire el día en que el líder norcoreano Kim Jong Un supervisó un ejercicio de lanzamiento de un misil estratégico (KCNA vía REUTERS)

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La dictadura de Corea del Norte afirmó este sábado que la prueba de un misil estratégico de alcance intermedio incluyó el uso de inteligencia artificial (IA). Pyongyang lanzó hoy un proyectil balístico hacia el mar desde la zona costera oriental de Wonsan, en medio de una escalada de tensiones con Corea del Sur por las recientes explosiones de minas terrestres en la frontera que hirieron a tres soldados surcoreanos.

El misil lanzado el sábado “es capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud y se ha incorporado inteligencia artificial”, declaró Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, en un comunicado.

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El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que el proyectil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer y confirmó que las fuerzas militares de Corea del Sur y de Estados Unidos analizan las características del ensayo militar.

Por su parte, las autoridades de Corea del Sur y Japón han denunciado este sábado el lanzamiento de “lo que podría ser un misil balístico” frente a su costa en un ataque al que acusan a Corea del Norte, según han informado el Ejército de Corea del Sur.

Según las autoridades surcoreanas, el misil ha sido lanzado desde la zona de Wonsan, ciudad portuaria ubicada al suroeste de Corea del Norte, a las 06.30 horas (hora local) de este sábado, sin dar más detalles sobre el tipo de misil lanzado.

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La investigación apunta a que el misil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer al mar, apuntan tanto Corea del Sur como Estados Unidos, quienes han estado siguiendo de forma conjunta los movimientos de Corea del Norte y han compartido durante el suceso información relevante.

“Nuestras fuerzas armadas están vigilando de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte en el marco de una sólida postura de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos, y mantienen la capacidad y la preparación para responder con decisión a cualquier provocación”, ha añadido el comunicado.

Buques de guerra de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón (Ministerio de Defensa de Corea del Sur vía AP)

Según ha adelantado la agencia de noticias Yonhap, recogiendo el testimonio de una fuente gubernamental, “existe la posibilidad de que el misil disparado sea de alcance intermedio con un alcance reducido”, agregando que lo sucedido se asemeja a los eventos del 12 de agosto, cuando Pyongyang lanzó otro misil balístico como protesta ante el ejercicio militar conjunto entre Seúl y Washington.

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El Ministerio de Defensa japonés, por su parte, ha afirmado que el objeto caído en el mar “podría tratarse de un misil balístico”, advirtiendo a que los barcos que navegan por la zona tomen precauciones.

“Se ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico desde Corea del Norte. El Ministerio proporcionará actualizaciones tan pronto como se disponga de más información”, ha asegurado el Ministerio en un comunicado en sus redes sociales.

Asimismo, el ejército de Seúl ha anunciado que ha intensificado la vigilancia ante cualquier nueva prueba de misiles y que compartirá información de inteligencia con Estados Unidos y Japón. También ha asegurado que el Consejo de Seguridad Nacional ha convocado una reunión de emergencia para este sábado de modo que se pueda evaluar la situación tras el lanzamiento del misil.

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El líder norcoreano Kim Jong Un, acompañado por su hija Kim Ju Ae, asiste a una prueba de un nuevo tipo de arma en un lugar no revelado de Corea del Norte. KCNA vía REUTERS

Estos eventos se producen después de un cruce de declaraciones entre las autoridades políticas de Seúl y Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, tras la explosión de unas minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés), un suceso que se saldó con tres soldados surcoreanos heridos y del que Pyongyang se ha desvinculado con firmeza.

Kim tildó de “farsa” las conclusiones de Seúl sobre el incidente y advirtió de que Pyongyang responderá militarmente si las fuerzas surcoreanas intensifican sus acciones en la zona fronteriza y llegan a disparar contra sus efectivos.

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Así las cosas, Kim acusó a los responsables militares de Corea del Sur de utilizar el incidente, ocurrido el pasado 21 de septiembre, para justificar nuevas medidas políticas y militares contra Pyongyang, al tiempo que denunció que Corea del Sur habría efectuado disparos a modo de advertencia a fin de disuadir a los soldados norcoreanos que participan en trabajos de construcción de barreras fronterizas.

La polémica y el posterior cruce de acusaciones ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha acometido esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio.

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(Con información de AFP y Europa Press)