Iván Cepeda aclaró si Gustavo Petro le apuntaría a la alcaldía de Bogotá en el 2027: “Veremos”

Iván Cepeda aclaró si Gustavo Petro aspira o no a la alcaldía de Bogotá para las elecciones regionales de 2027 - crédito suministrada Infobae Colombia

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La posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro vuelva a disputar la Alcaldía de Bogotá empieza a ocupar un lugar central en la estrategia del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027. Aunque el expresidente de la República no ha hecho un anuncio, el senador Iván Cepeda sostuvo que tendrá autonomía para definir su futuro electoral y reivindicó la experiencia de la izquierda en el gobierno de la capital.

En una entrevista concedida con El Espectador, Cepeda evitó confirmar que Petro será candidato. Sin embargo, señaló que ambos han conversado sobre el papel que tendrá el exmandatario en el nuevo ciclo político y afirmó que, por ahora, será presidente del Pacto Histórico.

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“De ahí en adelante veremos cómo viene la vida política”, dijo, refiriéndose a una eventual postulación en los próximos comicios locales.

Cepeda atribuye a Petro la conducción del Pacto Histórico

El senador sobre el papel que tendrá el exjefe de Estado en el nuevo ciclo político dijo que, por ahora, será presidente del Pacto Histórico - crédito Presidencia de la República

Iván Cepeda, durante el mismo diálogo, presentó a Petro como la figura que liderará a la colectividad desde la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según explicó, la organización prepara su congreso fundacional, una agenda de movilización política y el mecanismo con el que escogerá candidaturas para alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.

El plan contempla consultas internas en los próximos meses. El congresista afirmó que el partido busca institucionalizar ese método, después de haberlo usado para definir listas y candidaturas en las elecciones anteriores. La decisión final sobre fechas y reglas, precisó, corresponderá a la dirección colectiva.

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La discusión sobre los nuevos liderazgos convive con la influencia de Petro. Cepeda respaldó una renovación que incorpore jóvenes, mujeres y dirigentes territoriales, aunque sostuvo que el expresidente conserva un papel de conducción en la coyuntura actual. El Pacto Histórico obtuvo, según dijo, el 70% del voto juvenil y una alta votación en zonas rurales durante el último proceso electoral.

Bogotá aparece como el principal escenario de la apuesta regional

Para Cepeda, la capital del país será una plaza prioritaria en la estrategia de 2027 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Para Cepeda, la capital del país será una plaza prioritaria en la estrategia de 2027. “Aquí vamos a hacer valer nuestra influencia y lo que representa nuestra historia en esta ciudad”, afirmó al medio citado, antes de recordar la administración de Petro entre 2012 y 2015 bajo el nombre de Bogotá Humana.

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El senador calificó aquella alcaldía como “importante y relevante” y aseguró que esa experiencia da a la izquierda argumentos para intentar recuperar el gobierno distrital. “Tenemos toda la experiencia y todas las credenciales para volver a gobernar a Bogotá”, sostuvo.

Ese planteamiento alimenta las especulaciones sobre una candidatura de Petro, cuya trayectoria política incluye la Alcaldía de Bogotá, la Presidencia y ahora el liderazgo partidista que Cepeda anticipa. El congresista no despejó si el exmandatario buscará de nuevo el Palacio Liévano y subrayó que cualquier anuncio debe hacerlo el propio Petro.

La oposición busca combinar consultas y movilización social

el legislador defendió su relación política con Gustavo Petro. Describió un vínculo de trabajo conjunto - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Cepeda señaló que el Pacto Histórico aspira a construir alianzas con otras fuerzas para las elecciones locales de cara a las elecciones regionales de 2027. La colectividad, añadió, quiere ofrecer un espectro “plural e incluyente” de candidaturas y activar desde ahora su estructura territorial.

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El senador también separó esa preparación electoral de las movilizaciones contra las políticas del Gobierno nacional, aunque consideró que ambas dinámicas ocurrirán de manera paralela. Por lo tanto, el partido cuestionará las medidas que, a su juicio, puedan restringir la protesta y anunció acciones judiciales contra decretos o decisiones que considere contrarios a ese derecho.

En sus declaraciones, el legislador defendió su relación política con Gustavo Petro. Describió un vínculo de trabajo conjunto, con visiones propias dentro de la organización, y dijo que la izquierda mantendrá su actividad pública frente a lo que define como una campaña de desprestigio contra su dirigencia.

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“Pues es normal, es la relación de siempre. Tenemos una relación de trabajo mancomunado, articulado, armónico; obviamente con visiones de cada uno, puesto que no somos personas que, así lo ha demostrado nuestra vida política, imitan o siguen ciegamente liderazgos. Todo esto es en medio de las vicisitudes que trae este momento político, porque contra el presidente Petro hay una campaña para intentar lapidarlo judicial, moral y políticamente”, dijo Cepeda.