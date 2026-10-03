Emiratos Árabes dijo que lo sucedido en el vuelo de Flydubai es un aviso de que la lucha contra el terrorismo “no ha terminado”

El avión de Flydubai en el que se registró el incidente estacionado en el aeropuerto de Tel Aviv el 30 de septiembre. EFE/EPA/ABIR SULTAN

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Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), afirmó este sábado que el “último atentado terrorista”, en referencia al vuelo FZ1073 de Flydubai del pasado miércoles que cubría la ruta Dubái y Tel Aviv, es una nueva advertencia de que “la lucha” contra el extremismo “no ha terminado”.

“La lucha de la región contra el extremismo persiste y justificar el terrorismo mediante el discurso de odio forma parte del peligro, y no es un aspecto secundario. El último atentado terrorista es una nueva advertencia de que la confrontación no ha terminado”, dijo el político en su cuenta oficial de X.

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En este sentido, indicó que “se confirma la importancia de la postura firme y temprana de EAU: tolerancia cero hacia el extremismo y permisividad total con su discurso, pues la seguridad comienza por combatir el odio y erradicar sus fuentes”.

Intento de atentado

La Fiscalía General emiratí confirmó hoy que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, el cual aún no fue identificado oficialmente, “inició la ejecución de un atentado terrorista” al atacar al piloto con un “hacha de emergencia”.

Explicó que el copiloto “comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo” cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina e “intentó hacerse con el control de los mandos del avión”.

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Igualmente, el fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shams, aseveró que “las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales”, al tiempo que añadió que “los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios”.

Pasajeros que experimentaron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí durante un vuelo de FlyDubai, llegan al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

El atacante “con ideas extremistas”

Hoy, el canal saudí Al Arabiya -al igual que medios como CNN- afirmaron, citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto del avión que casi estrella el avión FZ1073 fue inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía “ideas extremistas”.

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El copiloto -cuya identidad responde a las siglas H.A.H- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que contrasta con las aportadas por el medio estadounidense CNN.

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con “ideas extremistas” por “grupos radicales” en Siria, donde “había pasado un tiempo”, dado que su madre es oriunda de Siria.

Según CNN, el piloto nació en EAU de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.

Una fuente israelí dijo a CNN que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

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Hasta el momento, Flydubai solo ha reaccionado diciendo que una investigación oficial es la que esclarecerá lo sucedido.

Benjamin Netanyahu se reunió en Jerusalén con Yaniv Hayoun, Or Fradilov, el Dr. Shota Musayev y su esposa, Sigalit, a quienes describió como "héroes", por su intervención para evitar un desastre en un avión de flybubai que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos (Amos Ben Gershon/Oficina de Prensa del Gobierno/Imagen cedida vía REUTERS)

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto, que ahora se encuentra siendo interrogado en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización desde Emiratos para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades, lo que supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil israelí y emiratí.

Ayer, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio Smit Machchhar -al que han catalogado como un héroe- recordó que sintió como el avión “iba en picado” en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer en un vídeomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el ataque en el vuelo “fue enviado por alguien” y afirmó categóricamente que “quien lo haya enviado lo pagará muy caro”.

El mandatario apuntó, además, que el atacante “se había radicalizado islámicamente”, sin dar más detalles sobre él, y reiteró que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros -la mayoría israelíes- a bordo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán “muy fuerte” si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.

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(Con información de EFE)