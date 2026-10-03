Oasis frenó una subasta millonaria de un valioso archivo de grabaciones inéditas tras iniciar acciones legales

El proyecto recorrerá el regreso de la banda británica a los escenarios con la gira Live ’25 e incluirá imágenes inéditas. (YouTube)

Guardar

Oasis inició una acción legal para frenar la subasta de un archivo de grabaciones inéditas valuado entre £ 1,2 millones y £ 1,6 millones (entre USD 1.586.400 y USD 2.115.200), lo que derivó en el retiro del lote a pocos días de la fecha prevista para la venta. Así lo confirmaron la casa de remates y el propio vendedor, según informó The Guardian.

El archivo, conocido como The Desk Tapes, fue compilado por Huw Richards, ingeniero de sonido que trabajó con la banda desde el lanzamiento de Definitely, Maybe, en 1994, hasta 2001. El material comprende 209 cintas DAT, 73 casetes analógicos y tres MiniDiscs, con 63 presentaciones en vivo, más de 100 horas de ensayos y pruebas de sonido, y conversaciones privadas entre los hermanos Noel y Liam Gallagher.

PUBLICIDAD

La subasta fue anunciada en septiembre y la banda se opuso desde el primer momento

El material compilado por Huw Richards entre 1994 y 2001 incluye formatos digitales y analógicos, pruebas de sonido y diálogos privados entre los hermanos Gallagher (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Quien puso el lote en venta fue Owain Richards, hijo del ingeniero, también dedicado a la ingeniería de sonido. La operación fue listada en Littleton Auctions, casa de remates con sede en Evesham, condado de Worcestershire, Inglaterra, con una estimación de entre 1,2 y 1,6 millones de libras.

Desde el anuncio inicial, el grupo manifestó su rechazo. Ben Homer, director general de la casa de remates, reconoció en septiembre que “el entorno de Oasis está al tanto de la operación y expresó preocupaciones”. Owain reveló además que antes del anuncio público mantuvo conversaciones con la representación del grupo, pero que esas negociaciones terminaron por “desvanecerse”.

PUBLICIDAD

Un dato clave para cualquier eventual comprador es que la banda conserva los derechos de propiedad intelectual sobre las grabaciones, por lo que nadie podría publicarlas o explotarlas comercialmente sin su colaboración. El vendedor señaló que el audio mantiene la calidad suficiente para ser masterizado, pero la restricción legal limita su uso.

Oasis demandó al ingeniero, a su hijo y a la casa de remates para detener la venta

Aunque alguien adquiriera la colección, no podría difundir ni explotar comercialmente los audios sin el aval del grupo (EFE. EFE/ Luis Campello)

Ante la proximidad del remate, fijado para el 3 de octubre, la banda presentó una acción legal en la Alta Corte de Londres. Entre los demandantes figuran Oasis, los hermanos Gallagher y Sony Music Entertainment Reino Unido, según registros judiciales citados por el diario. Los demandados son Richards padre e hijo y Littleton Auctions.

PUBLICIDAD

“Es cierto que Oasis me demandó a mí y a mi padre para intentar impedir la venta de las cintas grabadas por él hace muchos años”, afirmó Owain en declaraciones a la BBC. Y agregó que ambas partes acordaron postergar el lote “para permitir que la disputa legal se resuelva, ya sea por litigio u otro medio, de manera ordenada”.

El resto del catálogo sigue adelante, pero sin las grabaciones

La resolución definirá si el acervo puede llegar al mercado y bajo qué condiciones, luego de que ambas partes aceptaran aplazar la operación

Homer lamentó no poder ofrecer “este significativo archivo como estaba planeado” y aclaró que el resto del catálogo del 3 de octubre no sufre modificaciones. Entre las piezas que permanecen en venta figuran una campera de gira original perteneciente a la colección familiar, fotografías firmadas de Nirvana, autógrafos de dos integrantes de los Rolling Stones y una guitarra firmada por Brian May. “Respetamos el proceso legal y no haremos más comentarios sobre el procedimiento en esta etapa”, añadió.

PUBLICIDAD

El conflicto judicial llega en un momento de alta exposición para la banda. El mes pasado, los hermanos Gallagher asistieron al estreno mundial del documental Oasis: Don’t Look Back in Anger en el Festival de Cine de Venecia, seguido de una premiere en Londres.

El grupo también anunció su gira mundial Live ’27, continuación del impulso de su reunión de 2025. El desenlace de la causa determinará si The Desk Tapes podrán comercializarse en el futuro y bajo qué condiciones.