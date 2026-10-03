México

Las Estacas: el parque natural que le gana terreno a las playas

El Borbollón, manantial que alimenta el río de este parque en Morelos, garantiza aguas cristalinas durante los doce meses del año con pozas de hasta 10 metros de profundidad, aptas para snorkel y buceo

La vegetación de selva baja caducifolia rodea el cauce y forma parte del ecosistema protegido por el gobierno estatal. (YouTube/Visit Morelos)
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Las Estacas es un parque natural de Tlaltizapán, Morelos, que compite con los destinos de playa gracias a un río de aguas cristalinas a 23°C durante todo el año. El sitio se ubica solo 107 kilómetros de la Ciudad de México y funciona como Área Natural Protegida estatal.

A diferencia de un destino costero, el río de Las Estacas no depende de mareas, oleaje ni variaciones estacionales de temperatura.

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Su alimentación constante desde un manantial subterráneo reduce los riesgos asociados a corrientes marinas impredecibles.

El punto donde emerge el agua desde el subsuelo se conoce como El Borbollón, origen hidrológico del río. (Foto: Visit Mexico)
El punto donde emerge el agua desde el subsuelo se conoce como El Borbollón, origen hidrológico del río. (Foto: Visit Mexico)

El río no depende de mareas ni de temporadas para mantener su temperatura

El manantial conocido como ‘El Borbollón’ mantiene un caudal de 6.7 metros cúbicos de agua por segundo, equivalente a 6,700 litros cada segundo.

Esa cifra convierte al sitio en uno de los puntos hidrológicos más importantes del estado de Morelos.

El nacimiento del río ocurre dentro de los límites del parque y continúa su curso fuera de sus fronteras. (Foto: Visit Mexico)
El nacimiento del río ocurre dentro de los límites del parque y continúa su curso fuera de sus fronteras. (Foto: Visit Mexico)

La temperatura del agua se mantiene en un promedio de 23 grados durante los doce meses del año, sin importar la época.

No se trata de aguas termales, sino de un manantial de descarga constante que no varía con el clima exterior, una condición que ningún mar del país ofrece de forma estable.

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Pozas para nadar y hacer snorkel

El río permite nadar, bucear y practicar snorkel gracias a la claridad constante del agua, una condición que rara vez se sostiene en el mar durante todo el año por el oleaje y los sedimentos.

Existen distintas pozas a lo largo del cauce, con profundidades que varían según el tramo.

La poza más profunda alcanza los 10 metros, mientras que otras zonas ofrecen profundidades menores, adecuadas para nadadores principiantes o personas a las que no les gusta la profundidad. La visibilidad permite observar la vida acuática sin necesidad de equipo especializado.

El termómetro del río se mantiene en un promedio de 23 grados. (Foto: Visit Mexico)
El termómetro del río se mantiene en un promedio de 23 grados. (Foto: Visit Mexico)

También es posible recorrer el cauce en kayak inflable sin aleta, o explorar la ribera en balsas guiadas.

Los senderos junto al río atraviesan zonas donde crecen árboles de hasta 25 metros de altura, un paisaje que sustituye la vista abierta del mar por un entorno cerrado de selva y agua.

La cercanía con la capital reduce el tiempo de traslado frente a las playas del país

El parque se ubica sobre la carretera Tlaltizapán-Cuautla, kilómetro 6, en el municipio de Tlaltizapán, Morelos. La distancia desde la Ciudad de México es de 107 kilómetros por carretera.

En automóvil, el trayecto toma aproximadamente una hora con 54 minutos, un tiempo considerablemente menor al que exige llegar a cualquier costa mexicana desde la capital.

Vista desde el interior de un coche mostrando las manos de una mujer sobre el volante. Una carretera y montañas se ven a través del parabrisas.
El acceso vehicular se ubica sobre la carretera Tlaltizapán-Cuautla, kilómetro 6, con entrada señalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruta recomendada es tomar la carretera Jojutla-Yautepec y entrar por el acceso señalizado.

Quienes viajan sin vehículo propio pueden abordar un autobús desde la Terminal Central del Sur en Taxqueña con destino a Cuernavaca, Yautepec o Jojutla, y completar el tramo final en taxi o combi local. El trayecto completo, con transbordos, toma entre 2 y 2 horas y media.

Esta cercanía permite visitas de un solo día sin necesidad de planear un viaje de varias jornadas, algo que sí exige la mayoría de los destinos de playa del país.

Dos personas en motocicleta usando casco, viaje seguro y responsable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El trayecto en automóvil toma un promedio de una hora con 54 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un área protegida de 652 hectáreas respalda el atractivo natural del sitio

El sitio está catalogado como Área Natural Protegida por el gobierno de Morelos, con una superficie bajo protección de 652.17 hectáreas. El ecosistema dominante es la selva baja caducifolia.

En los márgenes del manantial se conserva un relicto de bosque de galería, vegetación que crece junto a cuerpos de agua permanentes.

El ecosistema dominante es la selva baja caducifolia, con un relicto de bosque de galería en la ribera del río. (Foto: Gobierno de Morelos)
El ecosistema dominante es la selva baja caducifolia, con un relicto de bosque de galería en la ribera del río. (Foto: Gobierno de Morelos)

Esta combinación de hábitats sostiene una biodiversidad que incluye peces y macroinvertebrados asociados a agua de buena calidad, además de reptiles, anfibios y aves migratorias.

El sitio mantiene monitoreo científico continuo en colaboración con el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El trabajo conjunto se enfoca en el seguimiento de la calidad del agua y la estructura del hábitat, algo ausente en la mayoría de los balnearios de playa del país.

Las especies acuáticas registradas en el manantial están asociadas a condiciones de buena calidad del agua. (Foto: Visit Mexico)
Las especies acuáticas registradas en el manantial están asociadas a condiciones de buena calidad del agua. (Foto: Visit Mexico)

El clima interior de Morelos favorece visitas en cualquier temporada del año

La región presenta un clima subtropical húmedo y caluroso, con inviernos poco marcados.

La temperatura media anual del entorno ronda los 23.5 grados, cifra cercana a la del propio río.

La temporada de lluvias se concentra entre junio y octubre, periodo en el que el entorno se vuelve más verde.

El bosque de galería que crece junto al manantial cumple una función de regulación de la humedad regional. (Foto: Gobierno de Morelos)
El bosque de galería que crece junto al manantial cumple una función de regulación de la humedad regional. (Foto: Gobierno de Morelos)

Los meses de noviembre a abril ofrecen días más secos y temperaturas exteriores más moderadas, sin que esto afecte la temperatura del agua.

Esta estabilidad térmica del río, sostenida todo el año pese a los cambios del clima exterior, funciona como el argumento central detrás de la comparación con las playas del país.

El parque también cuenta con áreas de descanso. (Foto: Gobierno de Morelos)
El parque también cuenta con áreas de descanso. (Foto: Gobierno de Morelos)

Mientras el mar cambia con las estaciones, el manantial de Las Estacas mantiene sus condiciones constantes desde hace miles de años, según estimaciones de la reserva estatal.

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