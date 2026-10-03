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Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron cómo es su casa en Argentina: el cine privado que se construyó el futbolista y el particular detalle

El lateral izquierdo y su esposa arribaron al país de cara a la Fecha FIFA de la selección argentina. La influencer realizó un Vlog del viaje y contó intimidades de su vida cotidiana en el país

El lateral de la selección argentina tiene un cine privado para jugar videojuegos
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Nicolás Tagliafico arribó al país en los últimos días para unirse a la concentración de la selección argentina de cara a la Fecha FIFA y llegó acompañado por su esposa, Caro Calvagni. La influencer mostró el proceso de estos días en Argentina y dio a conocer algunos rincones de la casa que estrenaron hace dos años: el lateral izquierdo se diseñó un cine privado con un especial rincón de golosinas y snacks.

La influencer estrenó su canal de Youtube –que ya cuenta con casi 9 mil suscriptores– hace apenas unas semanas y compartió un video de casi 29 minutos del viaje que realizaron en pareja rumbo a Argentina, para que Tagliafico se una a la delegación de la Selección en esta Fecha FIFA. En el Vlog, Calvagni contó que confundió la fecha de su vuelo y debió reprogramar su arribo a Buenos Aires desde Lyon.

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Una vez en Argentina, comentó que el futbolista la “despertó muy temprano”. En la filmación, Tagliafico explicó por qué le pidió iniciar el día a las 7 de la mañana: “Te desperté muy temprano porque hay jet lag”. En ese tramo, mostró cómo es la cocina del lugar mientras buscaban el mate para preparar.

Sin embargo, los elementos estaban en el cine privado que construyeron en la vivienda: “¡Lo dejé en el cine! ¿Querés venir a grabar el cine?“, le planteó el futbolista de 34 años. ”Este es el lugar favorito de mi marido", aseguró ella. “Este lugar lo hice especialmente”, aseguró el actual lateral del Lyon de Francia. “El tipo se armo un cine para jugar a la Play y stremear”, detalló la influencer antes de pasar a mostrar el rincón que llamó la atención.

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Acá nos armamos como una especie de candy bar, de mueble, que tenemos para hacer pochoclos, dulces, algunas golosinas. Nos falta completar, porque, como no vivimos acá, no lo llenamos de cosas. Acá tenemos una cafetera también, una heladera... Todo lo que necesitas para ser feliz un domingo, por ejemplo. Mi marido tarda una hora en hacer un mate, pero salen unos mates increíble”, relató en la publicación que superó las 30 mil visualizaciones antes de cumplir sus primeras 24 horas publicadas.

El paseo siguió por la zona exterior de la vivienda, pero en otro tramo de la filmación lo mostró jugando a la play: “Estás escuchando muy fuerte la play. Está retumbando todo arriba”.

Calvagni y Tagliafico habían estrenado la casa que se construyeron en Argentina durante la Navidad del 2024. “Cine en obra... (acá lo pierdo)”, había bromeado ella en ese momento sobre este lugar especial.

tagliafico en su nueva casa
Nicolás Tagliafico durante la obra en su casa en 2024

La publicación de la influencer, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, incluyó imágenes de la vistia de la chef privada Lucía Scarpa, que se hizo viral con su cuenta de TikTok donde muestra lo que le cocina a distintas personalidades.

“Siempre hay dudas al respecto de por qué tanta comida. Esas preguntas. Yo lo que le pido a Lu es cosas, por ejemplo, que pueda tener en el freezer tipo milanesas, empanadas, tartas, bizcochitos de chipá que no faltan nunca. Siempre que Lu viene me los hace. Normalmente cuando estoy en Argentina, son días en los que estoy fuera de casa o haciendo muchas cosas entonces me resuelve tener comida lista, rica y saludable. Un día por ahí me tengo que ir rápido y pongo una milanesa al horno, me hago una ensalada o alguna guarnición que me deje hecha. Entonces planificamos cosas para freezer, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Yo ya sé qué es lo que me gusta y más o menos lo que queremos comer en la semana, entonces es más fácil”, explicó Calvagni.

Caro relató que la decisión de contratar los servicios de una chef privada en Argentina se vincula al poco tiempo disponible durante las visitas fugaces al país: “Tengo mucha vida social acá y los fines de semana sé que son de asado, de comer todo el día cosas dulces y demás. Los momentos donde puedo comer bien, como la comida que me hace Lu. Por eso tanta comida y tanta cosa”. El menú que mostró luego fue de arroz rojo, ensalada de rúcula y parmesano, tomaste cherry y una milanesa al horno con queso. También les dejó preparadas tortillas de papa, palmeritas, pastel de boniato, bondiola desmechada, wok, granola, chipá, tarta de jamón y queso, budín de vainilla, milanesas y focaccia, entre otras cosas.

Otro de los tramos de la filmación mostró a la pareja viajando rumbo al predio de la AFA. Tagliafico, que desde los 14 años forma parte de la esfera del seleccionado, dio una visita guiada por el campo de entrenamiento “Lionel Andrés Messi” que tiene la selección argentina en Ezeiza.

El futbolista surgido de Banfield, campeón con Independiente de Avellaneda, fue uno de los convocados por Lionel Scaloni para la triple Fecha FIFA. Sin embargo, no estuvo en el primer amistoso que terminó con triunfo por goleada 4-0 sobre Bolivia porque está atravesando la última etapa de recuperación.

Tras la final del Mundial 2026, Talgliafico sumó unos pocos minutos desde el banco en la derrota contra Fenerbahce que decantó en la eliminación de la Champions League del Lyon en las fases previas. Fue titular en el 1-1 ante Havre por la Ligue 1 francesa, pero lo reemplaazaron sobre el final. Tras pasar dos partidos en el banco sin entrar, entró para jugar un tiempo en la victoria 2-1 sobre Anderlecht de Bélgica por la Europa League.

Sin embargo, se ausentó del choque por el torneo francés ante Rennes y el entrenador Paulo Fonseca confirmó su problema físico: “Tenemos a Nicolás Tagliafico lesionado con una leve molestia muscular”. En ese contexto, tras más de dos semanas de su última presentación, el futbolista sigue sin jugar y es un interrogante saber si sumará minutos en la Fecha FIFA contra Burkina Faso o Benín.

En su arribo al país, el lateral izquierdo campeón del mundo en Qatar 2022 reconoció que está en la “última etapa” de su vida como jugador de Selección: “Tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina así que hay que disfrutarlo”.

En relación a la despedida de Messi, que se dará el martes 6 de octubre en el Monumental, Tagliafico analizó: “Hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. Pasaron 20 años con el mejor jugador y hoy que no esté va a ser duro, pero hay que asimilarlo. El nivel de Argentina va a ser con el mismo hambre de siempre. Seguramente siga apareciendo gente nueva, siga renovándose y el objetivo en este momento es seguir con el mismo hambre de siempre”.

El jugador que acaba de cumplir 34 años tiene contrato vigente con Lyon hasta mediados del 2027. En el último mercado de pases estuvo cerca de emigrar al Atlético de Madrid, pero su pase se cayó en el cierre del proceso de transferencias.

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