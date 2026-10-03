México

¡Mamá se metió un Peje Lagarto! Capturan a cocodrilo en estacionamiento de un centro comercial en Michoacán

El enorme reptil salió de un canal de aguas pluviales y terminó en una zona concurrida de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fue asegurado por Protección Civil

(Facebook / Cosas de Lázarocardenenses)
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Lo que parecía una jornada común en una zona comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, terminó con una escena que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar: un enorme cocodrilo apareció en el estacionamiento de un centro comercial después de salir de un canal de aguas pluviales.

El ejemplar, de aproximadamente cuatro a cinco metros de longitud, fue localizado durante la mañana del jueves 2 de octubre en las inmediaciones de un establecimiento comercial situado frente a un canal sobre la avenida Noyola.

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La presencia del reptil rápidamente generó sorpresa entre comerciantes, trabajadores y personas que transitaban por la zona, pues el animal había abandonado el cuerpo de agua para desplazarse hacia un espacio utilizado habitualmente por vehículos y peatones.

Ante el riesgo que representaba mantener a un cocodrilo de semejante tamaño en una zona urbana, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para implementar un operativo y controlar la situación.

El cocodrilo salió del canal y terminó en el estacionamiento

(Facebook / Cosas de Lázarocardenenses)
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De acuerdo con los reportes sobre el incidente, el reptil habría salido del canal de aguas pluviales y avanzado hasta llegar al estacionamiento, donde finalmente fue ubicado.

La intervención de los cuerpos de emergencia provocó que varias personas se concentraran alrededor del sitio para observar el procedimiento. Algunos curiosos se acercaron para intentar apreciar al animal y dimensionar su tamaño mientras los rescatistas realizaban las maniobras necesarias.

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El operativo requirió diversas acciones para conseguir asegurar al ejemplar y retirarlo de la zona concurrida. Finalmente, los equipos especializados lograron capturarlo sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.

La escena rápidamente llamó la atención debido a las dimensiones del cocodrilo, que alcanzaba varios metros de longitud y se encontraba a poca distancia de un área con presencia constante de personas.

¿Por qué apareció un cocodrilo en una zona urbana?

(Facebook / Cosas de Lázarocardenenses)
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La aparición del reptil no sería un hecho aislado relacionado únicamente con el movimiento del animal hacia la ciudad. Durante la temporada de lluvias, el incremento en los niveles de agua puede modificar las condiciones de los esteros, canales y otros cuerpos de agua donde habitan estas especies.

En regiones costeras como Lázaro Cárdenas, la existencia de ecosistemas conectados mediante diferentes cauces puede facilitar que algunos cocodrilos se desplacen fuera de las áreas donde normalmente permanecen.

Los canales de desagüe y las vías pluviales pueden convertirse en rutas de desplazamiento, especialmente cuando las lluvias incrementan el flujo de agua. De esta manera, un ejemplar puede terminar relativamente cerca de calles, viviendas, establecimientos comerciales o estacionamientos.

Por esta razón, la presencia de uno de estos animales en un espacio público representa una situación que debe ser atendida por personal capacitado.

¿Qué hacer si encuentras un cocodrilo?

Ante la presencia de un cocodrilo, las autoridades recomiendan no acercarse, intentar tocarlo, alimentarlo o capturarlo por cuenta propia. Aunque el animal permanezca inmóvil, su comportamiento puede cambiar rápidamente si percibe una amenaza o si una persona invade su espacio.

Una persona que se aproxime demasiado podría quedar expuesta a un ataque. Los cocodrilos cuentan con una poderosa mordida capaz de provocar lesiones graves y, dependiendo de las circunstancias, pueden sujetar a una persona y realizar movimientos bruscos con el cuerpo.

En el agua, además, algunas especies utilizan movimientos giratorios para someter a sus presas, por lo que intentar enfrentarlas o manipularlas sin equipo especializado representa un riesgo considerable.

Por ello, si un ejemplar es observado en un canal, calle, estacionamiento o cualquier espacio público, lo recomendable es alejarse y avisar inmediatamente a las autoridades, para que personal preparado determine la forma adecuada de retirarlo.

El caso ocurrido en Lázaro Cárdenas volvió a mostrar cómo, durante la temporada de lluvias, los límites entre los espacios urbanos y los ecosistemas donde habita la fauna silvestre pueden volverse más difusos.

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