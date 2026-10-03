Tras la tensión con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa de noticias en la Estación Ferroviaria de Seúl, Corea del Sur, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Ahn Young-joon)

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Corea del Norte lanzó el sábado un misil balístico hacia el mar desde la zona costera oriental de Wonsan, en medio de una escalada de tensiones con Corea del Sur por las recientes explosiones de minas terrestres en la frontera que hirieron a tres soldados surcoreanos. El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que el proyectil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer y confirmó que las fuerzas militares de Corea del Sur y de Estados Unidos analizan las características del ensayo militar.

La cadena japonesa NHK indicó horas más tarde que el misil, lanzado a las 06:30 horas (hora local) de este sábado, aparentemente cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Las autoridades militares de Seúl reforzaron la vigilancia ante la posibilidad de nuevos ensayos de armas norcoreanos y mantienen un intercambio estrecho de información con Washington y Tokio.

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El Ministerio de Defensa de Japón informó que el objeto que cayó en el mar tras el lanzamiento desde Corea del Norte “podría tratarse de un misil balístico” y pidió a los barcos que circulan por la zona que tomen precauciones. “Se ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico desde Corea del Norte. El Ministerio proporcionará actualizaciones tan pronto como se disponga de más información”, señaló la cartera japonesa en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La oficina presidencial de seguridad nacional de Corea del Sur pidió a Pyongyang que interrumpa “de inmediato” sus reiterados lanzamientos balísticos. El organismo sostuvo que esas pruebas violan las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituyen un “acto grave que no ayuda en nada a gestionar la situación actual”.

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El ensayo ocurrió un día después de que Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, rechazó los reclamos de Seúl por las detonaciones de minas terrestres en la zona fronteriza. Corea del Sur y el Comando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, atribuyeron las explosiones a artefactos instalados por Corea del Norte al sur de la línea de demarcación militar.

FOTO DE ARCHIVO: Vista del puesto de guardia de Corea del Norte en esta imagen tomada desde la cima del Observatorio del Pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ), que separa las dos Coreas en Gimpo, Corea del Sur, 29 de noviembre de 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo

Kim Yo-jong calificó las exigencias surcoreanas de “absolutamente patéticas” y aseguró que Corea del Norte busca cortar definitivamente sus vínculos con Corea del Sur. En una declaración anterior, negó que Pyongyang fuera responsable de las explosiones y amenazó con represalias si Seúl abre fuego contra soldados norcoreanos que refuerzan la frontera.

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Corea del Sur también exigió el cese de las tareas de fortificación fronteriza de Corea del Norte, que incluyen la colocación de minas y barreras antitanque. Esas obras se aceleraron después de que Kim Jong-un abandonó en 2024 la política de reconciliación con el Sur y declaró a Seúl como un adversario permanente.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, reafirmó el jueves que su Gobierno mantendrá medidas para reducir las tensiones militares con Corea del Norte, después de que Seúl exigiera una disculpa a Pyongyang por la explosión de las dos minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ).

“Nuestro Gobierno continuará de manera consistente adoptando medidas prácticas para reducir las tensiones militares entre el Sur y el Norte”, afirmó Lee durante el acto por el 78º Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur.

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El presidente surcoreano pidió investigar la explosión en la Zona Desmilitarizada y promete "medidas" (Europa Press)

El mandatario pidió además a Corea del Norte que “restaure el diálogo interrumpido”, pese al rechazo reiterado de Pyongyang a los gestos de acercamiento de su Administración, que asumió en junio del año pasado.

Al inicio de su discurso, Lee se refirió a los tres militares heridos en la explosión ocurrida el 21 de septiembre en la DMZ, la franja que divide a las dos Coreas. Les deseó una pronta recuperación, aunque en ese tramo no atribuyó de forma directa la responsabilidad a Pyongyang.

(Con información de Associated Press y Europa Press)