Mundo

Tras la tensión con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que el artefacto recorrió más de 700 kilómetros, mientras los ejércitos de Seúl y Washington examinaron las especificaciones del ensayo de este sábado

Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa de noticias en la Estación Ferroviaria de Seúl, Corea del Sur, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Ahn Young-joon)
Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa de noticias en la Estación Ferroviaria de Seúl, Corea del Sur, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Ahn Young-joon)
Guardar

Corea del Norte lanzó el sábado un misil balístico hacia el mar desde la zona costera oriental de Wonsan, en medio de una escalada de tensiones con Corea del Sur por las recientes explosiones de minas terrestres en la frontera que hirieron a tres soldados surcoreanos. El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que el proyectil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer y confirmó que las fuerzas militares de Corea del Sur y de Estados Unidos analizan las características del ensayo militar.

La cadena japonesa NHK indicó horas más tarde que el misil, lanzado a las 06:30 horas (hora local) de este sábado, aparentemente cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Las autoridades militares de Seúl reforzaron la vigilancia ante la posibilidad de nuevos ensayos de armas norcoreanos y mantienen un intercambio estrecho de información con Washington y Tokio.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa de Japón informó que el objeto que cayó en el mar tras el lanzamiento desde Corea del Norte “podría tratarse de un misil balístico” y pidió a los barcos que circulan por la zona que tomen precauciones. “Se ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico desde Corea del Norte. El Ministerio proporcionará actualizaciones tan pronto como se disponga de más información”, señaló la cartera japonesa en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La oficina presidencial de seguridad nacional de Corea del Sur pidió a Pyongyang que interrumpa “de inmediato” sus reiterados lanzamientos balísticos. El organismo sostuvo que esas pruebas violan las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituyen un “acto grave que no ayuda en nada a gestionar la situación actual”.

PUBLICIDAD

El ensayo ocurrió un día después de que Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, rechazó los reclamos de Seúl por las detonaciones de minas terrestres en la zona fronteriza. Corea del Sur y el Comando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, atribuyeron las explosiones a artefactos instalados por Corea del Norte al sur de la línea de demarcación militar.

FOTO DE ARCHIVO: Vista del puesto de guardia de Corea del Norte en esta imagen tomada desde la cima del Observatorio del Pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ), que separa las dos Coreas en Gimpo, Corea del Sur, 29 de noviembre de 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Vista del puesto de guardia de Corea del Norte en esta imagen tomada desde la cima del Observatorio del Pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ), que separa las dos Coreas en Gimpo, Corea del Sur, 29 de noviembre de 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo

Kim Yo-jong calificó las exigencias surcoreanas de “absolutamente patéticas” y aseguró que Corea del Norte busca cortar definitivamente sus vínculos con Corea del Sur. En una declaración anterior, negó que Pyongyang fuera responsable de las explosiones y amenazó con represalias si Seúl abre fuego contra soldados norcoreanos que refuerzan la frontera.

Corea del Sur también exigió el cese de las tareas de fortificación fronteriza de Corea del Norte, que incluyen la colocación de minas y barreras antitanque. Esas obras se aceleraron después de que Kim Jong-un abandonó en 2024 la política de reconciliación con el Sur y declaró a Seúl como un adversario permanente.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, reafirmó el jueves que su Gobierno mantendrá medidas para reducir las tensiones militares con Corea del Norte, después de que Seúl exigiera una disculpa a Pyongyang por la explosión de las dos minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ).

“Nuestro Gobierno continuará de manera consistente adoptando medidas prácticas para reducir las tensiones militares entre el Sur y el Norte”, afirmó Lee durante el acto por el 78º Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur.

El presidente surcoreano pidió investigar la explosión en la Zona Desmilitarizada y promete "medidas" (Europa Press)
El presidente surcoreano pidió investigar la explosión en la Zona Desmilitarizada y promete "medidas" (Europa Press)

El mandatario pidió además a Corea del Norte que “restaure el diálogo interrumpido”, pese al rechazo reiterado de Pyongyang a los gestos de acercamiento de su Administración, que asumió en junio del año pasado.

Al inicio de su discurso, Lee se refirió a los tres militares heridos en la explosión ocurrida el 21 de septiembre en la DMZ, la franja que divide a las dos Coreas. Les deseó una pronta recuperación, aunque en ese tramo no atribuyó de forma directa la responsabilidad a Pyongyang.

(Con información de Associated Press y Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaCorea del NorteCorea del SurSeúlPyongyangRégimen norcoreano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Costera de Taiwán expulsó con cañones de agua a un pesquero chino cerca de las islas Pratas

El patrullero Yunlin intervino tras detectar al Jin Sha faenando sin autorización a 50 kilómetros al este de Dongsha, donde ignoró tres avisos por megafonía antes de iniciar su retirada

La Guardia Costera de Taiwán expulsó con cañones de agua a un pesquero chino cerca de las islas Pratas

Violencia en Etiopía: la milicia progubernamental afirmó que controla el aeropuerto Alula Aba Nega, cerca de la capital de Tigray

La Fuerza de Paz de Tigray sostuvo que derrotó a combatientes del TPLF en la terminal, pero las restricciones para la prensa y los cortes de comunicaciones impidieron confirmar esa versión de forma independiente

Violencia en Etiopía: la milicia progubernamental afirmó que controla el aeropuerto Alula Aba Nega, cerca de la capital de Tigray

Acusan al presunto asesino de Ann Widdecombe de preparar actos terroristas contra Nigel Farage

El acusado, detenido desde julio por el crimen de la exdiputada, deberá comparecer ante la justicia el próximo 7 de octubre

Acusan al presunto asesino de Ann Widdecombe de preparar actos terroristas contra Nigel Farage

Un voluntario y una arqueóloga descubrieron en Escocia uno de los monasterios medievales más importantes de Gran Bretaña

Las excavaciones en la isla de Lismore, en Argyll, confirmaron que una catedral del siglo XIII se construyó sobre las ruinas de un centro religioso fundado en el siglo VI, según un estudio publicado en la revista Antiquity

Un voluntario y una arqueóloga descubrieron en Escocia uno de los monasterios medievales más importantes de Gran Bretaña

La Policía de Londres acusó a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester

La fiscalía británica imputó a Salam Ahmadyan y Rahman Salehi tras una investigación antiterrorista que detectó preparativos para actuar antes de Yom Kipur, según informó la Met en un comunicado difundido este viernes

La Policía de Londres acusó a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

CFE no confirma identidad de restos hallados en Huauchinango y espera dictamen de la FGR

CFE no confirma identidad de restos hallados en Huauchinango y espera dictamen de la FGR

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 2

Robaron un merendero en Córdoba y al menos 50 nenes se quedaron sin comer

EZLN anuncia encuentro con madres buscadoras en la CDMX: “Vamos a decirles gracias”

Resultados Lotería de Santander hoy 3 de octubre: revise su billete y cobre el premio mayor

DEPORTES

Tras ser 9° en la práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia por la Fórmula 1

Tras ser 9° en la práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia por la Fórmula 1

Más tecnología, nuevas facultades para el VAR y controles contra las pérdidas de tiempo: los cambios que analizan en el fútbol

Se hizo viral a los 12 años al caerse mientras levantaba pesas y hoy es campeona sudamericana con más de un millón y medio de seguidores

Los tres puestos que no tienen dueño en la Selección en la nueva formación ideal de Scaloni

8 frases del Vasco Arruabarrena tras la goleada de Boca: de los elogios a Leonel Flores a la figura que se lesionó ante Unión

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos