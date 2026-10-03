Mundo

Rusia instó a diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev ante nuevos ataques masivos: “Se exponen a un peligro mortal”

El Ministerio de Defensa alertó que quienes permanezcan en la capital ucraniana se exponen a un alto riesgo, mientras las tropas de Putin continúan bombardeando infraestructura clave

Vladimir Putin, junto al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov (Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin vía REUTERS)
Vladimir Putin, junto al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov (Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin vía REUTERS)
Guardar

Rusia instó este sábado a los diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev ante la amenaza de nuevos ataques masivos contra la capital ucraniana, mientras sus fuerzas volvieron a golpear un puente sobre el río Dniéper que conecta las dos orillas de la ciudad.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus grupos de asalto tomaron 70 edificios en Dobropilia, uno de sus objetivos en la región oriental de Donetsk. Las autoridades rusas sostienen que los combates en esa ciudad comenzaron hace alrededor de un mes.

PUBLICIDAD

En el comunicado que renovó la advertencia para Kiev, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se refirió a quienes permanecen en la ciudad: “Observamos con preocupación que no todo el mundo ha hecho caso a estas advertencias y que hay personas que se están exponiendo a sabiendas a un peligro mortal”.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continuarán llevando a cabo ataques masivos de represalia”, agregó el Kremlin. Asimismo, advirtió que “la responsabilidad por cualquier posible consecuencia negativa recae enteramente en quienes ignoren esta advertencia”.

Rusia lanzó un ataque contra un puente clave de Kiev
Rusia lanzó un ataque contra un puente clave de Kiev

La advertencia coincidió con un nuevo ataque ruso contra el puente Pivdeni durante la tarde del viernes. La infraestructura, que cruza el Dniéper, ya había sido atacada en varias ocasiones el jueves.

PUBLICIDAD

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó sobre el impacto en su canal de Telegram cuando se registró el nuevo ataque: “De nuevo un impacto en el puente Pivdeni”. El funcionario confirmó que el puente quedó cerrado al tránsito. En esa línea, dijo que la ciudad debía estar ahora en pie de guerra, ya que el enemigo estaba “destrozando Kiev”.

El cierre de esa estructura y de otros dos puentes sobre el río provocó grandes aglomeraciones de tráfico. Los ataques también afectaron una línea de metro que utiliza el puente para conectar ambas márgenes de la capital.

Antes del último ataque, Klichkó se reunió con representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Servicio de Emergencias para analizar alternativas frente a los ataques contra puentes y otras infraestructuras. El alcalde anunció que presentará propuestas al Gobierno central para preservar la conectividad entre las dos orillas del río.

El parte castrense ruso indicó que sus tropas avanzaron durante la última jornada en el noroeste, el este y el centro de Dobropilia, donde antes de la guerra vivían cerca de 30.000 personas. Moscú asegura que sus fuerzas capturan territorio en la ciudad casi a diario.

El 22 de septiembre, el mando militar ruso declaró que había cerrado el cerco sobre un nodo de la defensa ucraniana y que avanzaba hacia Oleksandrivka, situada a 26 kilómetros al noroeste. Según esa versión, en el perímetro permanecen bloqueadas dos brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania y el regimiento Skalá.

El aeropuerto de Vilna fue cerrado temporalmente por la detección de un drone (REUTERS/Andrius Sytas)
El aeropuerto de Vilna fue cerrado temporalmente por la detección de un drone (REUTERS/Andrius Sytas)

Lituania cerró temporalmente el aeropuerto de Vilna

La posible presencia de un dron desconocido sobre Lituania llevó este sábado al cierre temporal del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna y al despliegue de cazas de la OTAN en la región del mar Báltico.

Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis de Lituania, declaró a la cadena pública LRT que “el objeto aún no se ha identificado por completo” y que los aviones de combate fueron enviados para determinar su naturaleza. Tras su detección, el objeto salió de la zona de vigilancia y dejó de representar una amenaza, aunque continuaba la búsqueda.

Sobre las hipótesis evaluadas por las autoridades lituanas, Vitkauskas afirmó: “Si se cayó, si era un dron, habrá que encontrarlo. Pero no tiene por qué haber sido necesariamente un dron, ya que ciertos parámetros indicaban que la velocidad era ligeramente inferior a la habitual”. También señaló que podía tratarse de una anomalía atmosférica o de aves migratorias.

Temas Relacionados

RusiaKievGuerra en UcraniaOTANGuerra Rusia UcraniaVladimir PutinUcraniaataques rusos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

El accidente ocurrió este sábado al norte de Sídney, cuando seguidores del equipo de rugby Newcastle Knights despedían al autobús de sus jugadores antes de la final del domingo. Hay dos lesionados en estado crítico

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

El copiloto de FlyDubai ya había sido inhabilitado para volar por otra aerolínea por posibles posiciones extremistas

Las autoridades de la aerolínea Omán Air le habían impedido operar por inquietudes sobre una eventual radicalización, antes de que la compañía emiratí lo incorporara, según una fuente de la agencia Associated Press conocedora de la investigación aún abierta

El copiloto de FlyDubai ya había sido inhabilitado para volar por otra aerolínea por posibles posiciones extremistas

China intensifica la construcción en el arrecife Antelope, en el mar Meridional

El material obtenido por Vantor el 25 de septiembre registró nivelación, grava, hormigón y grúas de compactación, mientras expertos evaluaron que el proyecto podría convertirse en una instalación relevante de Pekín en altamar

China intensifica la construcción en el arrecife Antelope, en el mar Meridional

La Guardia Costera de Taiwán expulsó con cañones de agua a un pesquero chino cerca de las islas Pratas

El patrullero Yunlin intervino tras detectar al Jin Sha faenando sin autorización a 50 kilómetros al este de Dongsha, donde ignoró tres avisos por megafonía antes de iniciar su retirada

La Guardia Costera de Taiwán expulsó con cañones de agua a un pesquero chino cerca de las islas Pratas

Violencia en Etiopía: la milicia progubernamental afirmó que controla el aeropuerto Alula Aba Nega, cerca de la capital de Tigray

La Fuerza de Paz de Tigray sostuvo que derrotó a combatientes del TPLF en la terminal, pero las restricciones para la prensa y los cortes de comunicaciones impidieron confirmar esa versión de forma independiente

Violencia en Etiopía: la milicia progubernamental afirmó que controla el aeropuerto Alula Aba Nega, cerca de la capital de Tigray
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

De los autos a la soya: Los productos en México que podrían subir de precio tras las elecciones en Brasil

De los autos a la soya: Los productos en México que podrían subir de precio tras las elecciones en Brasil

‘Una torreta en llamas’, una mirada en cortometraje compasiva y empática en medio de la militarización en México

Alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de la Frontera, revelará información antes de ser condenado por la justicia de EE. UU., según abogado: “Van a salir cosas interesantes”

EN VIVO - Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

DEPORTES

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

Subasta histórica: vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y estableció un nuevo récord

Franco Colapinto reveló el plan de Alpine y se mostró optimista antes del Gran Premio de Baréin

Producto de la penalización, Franco Colapinto largará 21° en el Gran Premio de Baréin en Malasia por la Fórmula 1: Max Verstappen se quedó con la pole

Más tecnología, nuevas facultades para el VAR y controles contra las pérdidas de tiempo: los cambios que analizan en el fútbol

ENTRETENIMIENTO

J.A. Bayona es el principal candidato para dirigir la próxima película de ‘Jurassic World’ tras la salida de Gareth Edwards

J.A. Bayona es el principal candidato para dirigir la próxima película de ‘Jurassic World’ tras la salida de Gareth Edwards

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset