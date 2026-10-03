Rusia instó a diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev ante nuevos ataques masivos: “Se exponen a un peligro mortal”

Vladimir Putin, junto al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov (Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin vía REUTERS)

Guardar

Rusia instó este sábado a los diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev ante la amenaza de nuevos ataques masivos contra la capital ucraniana, mientras sus fuerzas volvieron a golpear un puente sobre el río Dniéper que conecta las dos orillas de la ciudad.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus grupos de asalto tomaron 70 edificios en Dobropilia, uno de sus objetivos en la región oriental de Donetsk. Las autoridades rusas sostienen que los combates en esa ciudad comenzaron hace alrededor de un mes.

PUBLICIDAD

En el comunicado que renovó la advertencia para Kiev, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se refirió a quienes permanecen en la ciudad: “Observamos con preocupación que no todo el mundo ha hecho caso a estas advertencias y que hay personas que se están exponiendo a sabiendas a un peligro mortal”.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continuarán llevando a cabo ataques masivos de represalia”, agregó el Kremlin. Asimismo, advirtió que “la responsabilidad por cualquier posible consecuencia negativa recae enteramente en quienes ignoren esta advertencia”.

Rusia lanzó un ataque contra un puente clave de Kiev

La advertencia coincidió con un nuevo ataque ruso contra el puente Pivdeni durante la tarde del viernes. La infraestructura, que cruza el Dniéper, ya había sido atacada en varias ocasiones el jueves.

PUBLICIDAD

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó sobre el impacto en su canal de Telegram cuando se registró el nuevo ataque: “De nuevo un impacto en el puente Pivdeni”. El funcionario confirmó que el puente quedó cerrado al tránsito. En esa línea, dijo que la ciudad debía estar ahora en pie de guerra, ya que el enemigo estaba “destrozando Kiev”.

El cierre de esa estructura y de otros dos puentes sobre el río provocó grandes aglomeraciones de tráfico. Los ataques también afectaron una línea de metro que utiliza el puente para conectar ambas márgenes de la capital.

Antes del último ataque, Klichkó se reunió con representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Servicio de Emergencias para analizar alternativas frente a los ataques contra puentes y otras infraestructuras. El alcalde anunció que presentará propuestas al Gobierno central para preservar la conectividad entre las dos orillas del río.

PUBLICIDAD

El parte castrense ruso indicó que sus tropas avanzaron durante la última jornada en el noroeste, el este y el centro de Dobropilia, donde antes de la guerra vivían cerca de 30.000 personas. Moscú asegura que sus fuerzas capturan territorio en la ciudad casi a diario.

El 22 de septiembre, el mando militar ruso declaró que había cerrado el cerco sobre un nodo de la defensa ucraniana y que avanzaba hacia Oleksandrivka, situada a 26 kilómetros al noroeste. Según esa versión, en el perímetro permanecen bloqueadas dos brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania y el regimiento Skalá.

El aeropuerto de Vilna fue cerrado temporalmente por la detección de un drone (REUTERS/Andrius Sytas)

Lituania cerró temporalmente el aeropuerto de Vilna

La posible presencia de un dron desconocido sobre Lituania llevó este sábado al cierre temporal del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna y al despliegue de cazas de la OTAN en la región del mar Báltico.

PUBLICIDAD

Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis de Lituania, declaró a la cadena pública LRT que “el objeto aún no se ha identificado por completo” y que los aviones de combate fueron enviados para determinar su naturaleza. Tras su detección, el objeto salió de la zona de vigilancia y dejó de representar una amenaza, aunque continuaba la búsqueda.

Sobre las hipótesis evaluadas por las autoridades lituanas, Vitkauskas afirmó: “Si se cayó, si era un dron, habrá que encontrarlo. Pero no tiene por qué haber sido necesariamente un dron, ya que ciertos parámetros indicaban que la velocidad era ligeramente inferior a la habitual”. También señaló que podía tratarse de una anomalía atmosférica o de aves migratorias.

PUBLICIDAD