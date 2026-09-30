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Qué pasó con las islas artificiales de Dubái y por qué aún no finalizaron los proyectos

El freno inmobiliario, los altos costos y un desarrollo por etapas son algunos de los motivos que indican la falta de edificaciones en numerosos islotes

El archipiélago artificial The World en Dubái consta de 260 islotes, de los cuales una gran parte permanece sin edificar (Wikimedia Commons)
El archipiélago artificial The World en Dubái consta de 260 islotes, de los cuales una gran parte permanece sin edificar (Wikimedia Commons)
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The World Islands, el archipiélago artificial situado frente a la costa de Dubái, no está completamente abandonado ni hay pruebas concluyentes de que se esté hundiendo. Sin embargo, gran parte de sus islotes permanece sin urbanizar, casi dos décadas después de la crisis financiera de 2008, que frenó buena parte del plan original.

El proyecto atraviesa una reactivación parcial, con hoteles, complejos turísticos y villas de lujo en distintas fases de ejecución.

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La imagen de numerosas islas vacías tiene una base real: la infraestructura marítima se completó antes de que muchos compradores iniciaran sus desarrollos. Aun así, considerarlo un fracaso definitivo omite los emprendimientos ya operativos y las inversiones anunciadas. Según Nakheel, el proyecto está compuesto por 260 islas artificiales, aunque las primeras comunicaciones sobre el megaproyecto hablaban de cerca de 300 islotes.

Un proyecto paralizado por la crisis

El proyecto fue presentado en Dubái en 2003 con una premisa visible desde el aire: los terrenos recuperados al golfo Pérsico debían reproducir la silueta de un mapamundi. Cada isla o grupo de islas recibió nombres de países, ciudades o regiones. El plan contemplaba residencias privadas, hoteles, marinas y servicios turísticos, a unos cuatro kilómetros de la costa.

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La obra marítima requirió arena dragada y roca para formar los islotes y construir el rompeolas perimetral. Pero la crisis financiera global de 2008 golpeó al mercado inmobiliario local. El crédito se redujo, varios desarrolladores suspendieron sus planes y numerosas parcelas ya vendidas permanecieron sin edificaciones.

El megaproyecto fue presentado en 2003 para reproducir la silueta del mapa mundial a cuatro kilómetros de la costa (Wikimedia Commons)
El megaproyecto fue presentado en 2003 para reproducir la silueta del mapa mundial a cuatro kilómetros de la costa (Wikimedia Commons)

La infraestructura del archipiélago existe desde hace años, aunque la ocupación inmobiliaria quedó por debajo de las previsiones iniciales.

El retraso no significa necesariamente que los propietarios hayan abandonado las islas. En muchos casos, los inversores adquirieron terrenos sin avanzar todavía con la construcción, una diferencia importante en un proyecto concebido por etapas y con participación de compradores privados. Palm Jumeirah, que suele compararse con The World, tuvo otro modelo de desarrollo: desde sus primeros años concentró viviendas, hoteles y comercios sobre una estructura con forma de palmera, por lo que alcanzó una ocupación mayor.

Las denuncias por erosión que no fueron confirmadas

Otro error frecuente es afirmar que las islas están a punto de desaparecer bajo el agua. Esta versión se originó en disputas y denuncias de comienzos de la década de 2010, relacionadas con la erosión y el mantenimiento de los canales de navegación. Sin embargo, Nakheel rechazó que existiera un problema de estabilidad y sostuvo, según informó Reuters en 2012, que sus relevamientos no habían detectado una erosión significativa que requiriera reponer arena.

La empresa explicó que la consolidación del suelo era parte de las tareas necesarias antes de construir villas y otros edificios. Por ello, la afirmación de que el archipiélago se hunde no dispone de una confirmación independiente que permita considerarla un hecho. Esto no elimina los desafíos habituales de una urbanización levantada sobre terrenos ganados al mar, como el mantenimiento de playas, canales, rompeolas y accesos marítimos, aspectos también mencionados por Nakheel y Reuters en 2012.

El ingreso al archipiélago depende de embarcaciones privadas y la isla Lebanon funcionó como uno de los primeros centros con acceso para visitantes (Wikimedia Commons)
El ingreso al archipiélago depende de embarcaciones privadas y la isla Lebanon funcionó como uno de los primeros centros con acceso para visitantes (Wikimedia Commons)

Las islas tampoco son completamente de acceso público. El ingreso depende principalmente de embarcaciones privadas o de servicios vinculados con los establecimientos que funcionan en el archipiélago. Durante años, la isla Lebanon —más tarde rebautizada comercialmente como The Island— fue una de las pocas con actividad para visitantes, al albergar un club de playa y espacios de ocio, según la información difundida por The Island Dubai.

El proyecto avanza de forma parcial

La novedad reciente no radica en una ocupación masiva de todas las islas, sino en el avance de proyectos puntuales. El principal es The Heart of Europe, un desarrollo del Kleindienst Group que abarca varias islas temáticas, con hoteles, viviendas vacacionales y villas flotantes. Según The National News, su primer establecimiento, el Côte d’Azur Monaco Hotel, abrió al público en 2022, mientras que el promotor prevé la finalización integral del proyecto para 2026, aunque esos plazos ya han sido modificados en ocasiones anteriores.

Además, el Anantara World Islands Dubai Resort opera en el archipiélago desde 2022. La propia Nakheel también incluye a The Island, The Heart of Europe y Anantara entre las propuestas activas de su cartera. Estos casos muestran que The World inició un “camino”, aunque no altera el dato principal: una proporción importante de sus terrenos aún no tiene construcciones permanentes.

A septiembre de 2026, el futuro del proyecto depende de que esas iniciativas parciales se conviertan en una urbanización sostenida y de que los propietarios de parcelas sin desarrollar retomen inversiones. El archipiélago conserva el trazado que lo hizo famoso, pero su mapa inmobiliario sigue incompleto.

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