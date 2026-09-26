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Los tiburones migratorios enfrentan nuevos riesgos cuando salen de las aguas de Australia

La investigación reconstruyó durante tres décadas los desplazamientos de 29 especies desde su zona de origen hacia otros países y áreas sin jurisdicción nacional, donde las normas y los controles cambian según cada territorio

Un tiburón blanco nada en agua clara con rayos de luz solar, rodeado de corales de distintas formas y peces pequeños.
La investigación reconstruyó las rutas de 29 especies de tiburones y rayas incluidas en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio de la Universidad de Queensland señaló que los tiburones y rayas migratorios que salen de aguas australianas quedan expuestos a normas de protección desiguales, al desplazarse hacia otros países y zonas de alta mar.

Los datos de rastreo fueron recopilados durante tres décadas y publicados en la revista Conservation Biology. La investigación reconstruyó las rutas de 29 especies incluidas en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias.

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El análisis combinó seguimiento satelital, monitoreo acústico junto con estudios de marcado y recaptura, un método que identifica animales previamente señalados cuando vuelven a ser observados o capturados, de acuerdo con el artículo divulgado en Earth.com.

Los grupos atraviesan fronteras y áreas sin jurisdicción nacional

Cinco mapas geográficos con coordenadas, líneas rojas conectadas por puntos negros y siluetas de tiburones en la esquina inferior izquierda
Un estudio de la Universidad de Queensland concluyó que los tiburones y rayas migratorios de Australia enfrentan normas de protección desiguales fuera de sus aguas (Gentileza, estudio Integración de datos de conectividad migratoria en la conservación de tiburones y rayas australianos, publicado en Conservation Biology)

La investigación fue encabezada por Diego Bezerra, doctorando de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Queensland.

“Preseleccionamos 29 especies que habitan en aguas australianas, desarrollamos modelos de red y construimos la primera línea de base de conectividad migratoria transfronteriza”, explicó Bezerra. El análisis permitió determinar cuáles de estas especies necesitan cooperación entre distintas jurisdicciones para favorecer su recuperación.

Algunos ejemplares también ingresan en áreas de alta mar, espacios oceánicos que no pertenecen a ningún Estado. Su gestión depende de acuerdos internacionales, en lugar de las leyes de un único país, lo que complica una protección uniforme durante toda la migración.

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La situación adquiere relevancia porque una especie puede estar regulada en un territorio y afrontar riesgos distintos al atravesar una frontera. Las presiones pesqueras, las medidas de conservación y la capacidad para aplicar controles varían entre los países de su recorrido.

La ausencia de datos dificulta la protección

Un tiburón marrajo dientuso en aguas claras sobre formaciones de coral y peces pequeños.
El análisis combinó seguimiento satelital, monitoreo acústico y estudios de marcado y recaptura para rastrear las migraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detectó una brecha de datos más amplia que las rutas ya confirmadas: 18 de las 29 especies, equivalentes al 62%, no tenían información publicada sobre sus movimientos. Por esta razón, los investigadores no pudieron establecer los lugares de los que dependen ni las amenazas que enfrentan fuera del territorio.

No se pueden gestionar las especies migratorias fijándose únicamente en una parte de su migración”, señaló el profesor asociado Daniel Dunn, de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Queensland. Además, agregó que no es posible diseñar políticas para animales sobre los que no existen datos.

Un tiburón ballena con patrón de puntos blancos nada de perfil frente a un fondo azul oscuro
La pesca excesiva y la captura incidental aumentan los riesgos para los tiburones migratorios, en especial para tiburones azules y de escuela (Magnific)

“Uno de los principales problemas que tenemos es que estos animales no respiran aire y no suben a la superficie con regularidad, lo que dificulta mucho su marcaje y detección”, explicó el profesor. Por eso, su seguimiento dispone de menos registros que el de grupos como las aves.

Solo ocho variedades contaban con datos suficientes para elaborar modelos de red migratoria. De ese grupo, cinco mostraron cruces internacionales con base en la información disponible. Dunn sostuvo que “se requiere un esfuerzo mucho mayor para comprender los patrones migratorios”.

Entre los animales figuran el tiburón ballena, el tiburón azul, el marrajo dientuso, el tiburón de Gales y el tiburón blanco, cuyos recorridos llegan a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Indonesia y Micronesia.

La pesca excesiva y las capturas accidentales agravan los riesgos

Un tiburón aplanado de piel moteada nada sobre un arrecife de coral rodeado de pequeños peces en el fondo marino.
El tiburón ballena, el tiburón azul, el marrajo dientuso, el tiburón de Gales y el tiburón blanco llegan a otros países durante sus recorridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advirtieron que los tiburones afrontan la pesca excesiva y la captura incidental. Este término se refiere a la retención no buscada de un grupo durante faenas dirigidas a otros animales marinos.

“Los tiburones azules y los tiburones de escuela son particularmente susceptibles a ser capturados incidentalmente”, explicó Bezerra. La exposición puede modificarse cuando un ejemplar abandona un área protegida e ingresa en aguas con reglas diferentes.

El caso del tiburón ballena ilustra esa disparidad. Bezerra indicó que la especie está protegida en Australia, pero migra hacia Indonesia, donde la actividad pesquera podría ponerla en peligro.

“Australia realiza una labor de protección relativamente buena, pero otras naciones no siempre tienen la misma capacidad para implementar medidas enérgicas”, sostuvo el investigador.

Los autores piden cooperación y más herramientas de seguimiento

Un tiburón azul nada en aguas cristalinas junto a un arrecife de coral y varios peces pequeños de colores.
El 62% de las especies analizadas no tenía datos publicados sobre sus movimientos migratorios fuera de Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación plantea que el territorio australiano debe colaborar con sus países vecinos y compartir tecnología y registros. Esa coordinación permitiría ampliar el rastreo y conocer las rutas de las especies que todavía permanecen sin registrar una vez que salen de aguas nacionales.

El estudio no identifica las rutas de la mayoría de los tiburones y rayas migratorios considerados. Esa falta de datos limita la posibilidad de determinar qué Estados comparten responsabilidad sobre su protección y qué amenazas existen en cada tramo del océano.

Los autores proponen ampliar la recopilación de datos para que la conservación acompañe a los animales durante toda su migración, incluso más allá de una costa o frontera.

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