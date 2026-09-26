Benny Blanco revela que hizo una amistad inesperada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El productor Benny Blanco habló de su encuentro con Ice Spice durante su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen - (AFP)

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Benny Blanco salió de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce con algo más que recuerdos: una amistad inesperada con la rapera Ice Spice. El productor discográfico lo reveló durante su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, donde confirmó que el encuentro en la celebración del 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York fue el punto de partida de un vínculo que continúa hasta hoy.

Ante la pregunta de un televidente sobre cuál había sido el encuentro más imprevisto de la noche, el productor de 38 años no tardó en responder. “Ice Spice es una de las personas más geniales que he conocido. Sinceramente, nos hicimos amigos después de eso”, declaró en el programa de la cadena Bravo, según recogió People.

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Blanco estaba acompañado esa noche por su esposa, la cantante Selena Gomez, cercana amiga de Swift desde hace años. La conexión entre Ice Spice y la cantante no era nueva: ambas ya habían colaborado en mayo de 2023 en una remezcla de la canción “Karma”, lanzada junto a un video musical.

Ice Spice y Taylor Swift habían colaborado en 2023 en una remezcla de la canción “Karma” (REUTERS/Mario Anzuoni)

También en el programa, Blanco recibió otra pregunta sobre los detalles de la fiesta: cuál fue la mejor canción que se tocó durante la noche. La respuesta fue tajante. “Voy a guardar silencio sobre la canción. No puedo revelar nada”, afirmó.

Con anterioridad, ya había hablado de la boda en el podcast de Martha Stewart, donde la describió como “una boda preciosa” y destacó que fue “genial ver a dos personas que se aman”, según People.

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La boda reunió a cerca de 1.200 invitados en el Madison Square Garden

Swift y Kelce, ambos de 36 años, se casaron el 3 de julio ante aproximadamente 1.200 invitados, cifra que superó el millar previsto, según informó The Hollywood Reporter. La elección del recinto no fue casual: la pareja buscaba un espacio que funcionara como barrera frente a los medios de comunicación y fotógrafos.

La lista de asistentes incluyó a figuras como Beyoncé, Jay-Z, Brad Pitt, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Kesha, Ed Sheeran, Emma Stone, Bradley Cooper, Millie Bobby Brown, Gigi Hadid, Jennifer Lawrence, Lana Del Rey, Simone Biles y Karlie Kloss, entre muchos otros.

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Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante unos 1.200 invitados (REUTERS/Adam Gray)

La presencia de Kloss llamó la atención dado el distanciamiento público que había tenido con Swift años atrás. También asistieron los bailarines del Eras Tour, algunos de los cuales compartieron imágenes en sus redes sociales mientras se preparaban para el evento.

Al ingresar, los invitados atravesaron un túnel decorado con fotografías de la pareja a lo largo de los años, desde la infancia de ambos hasta el momento de su unión. La ceremonia fue conducida por el actor y comediante Adam Sandler, a quien Blanco también elogió. “Es divertidísimo. Me encanta”, dijo en el podcast de Stewart.

Al oficializarse la unión, el recinto proyectó una pantalla rosa con el texto “Just&t Married”, un juego de palabras con las iniciales de la pareja.

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Los votos emocionaron a los presentes, y la velada cerró con McCartney y Stevie Nicks en vivo

Los votos concentraron uno de los momentos más emotivos de la noche. Según un testimonio recogido por Today y citado por el medio, fue Kelce quien más lágrimas derramó al prometer a Swift “protegerla por siempre”.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a celebridades como Beyoncé, Jay-Z, Brad Pitt, Ed Sheeran y Nicole Kidman (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El CEO de AMC Theaters describió los intercambios como “largos, divertidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y cautivadores”, y destacó que lo que prevalecía por encima de todo era “su amor profundo”.

En cuanto a la vestimenta, tanto Swift como Kelce lucieron atuendos exclusivos, diseñados por Jonathan Anderson, con zapatos a medida. Sobre el vestido de Swift, se sabe que era largo y con detalles en encaje, aunque la pareja aún no publicó fotografías oficiales.

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Tras la recepción, Stevie Nicks y Paul McCartney se presentaron en vivo ante los invitados. Este último interpretó “I Want to Hold Your Hand”, sencillo lanzado por The Beatles en 1963 que no había sido tocado en público desde hacía más de seis décadas, según The Hollywood Reporter. Sobre la canción que interpretó Nicks, no trascendieron detalles.

La celebración también incluyó una cena preparada por los restaurantes favoritos de la pareja en Nueva York y juegos tipo arcade con los que los asistentes podían ganar boletos para una rifa que incluía carteras de diseñador, relojes y hasta un auto.

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