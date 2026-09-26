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Un nuevo intercambio de ataques aéreos entre Rusia y Ucrania dejó al menos siete muertos

En medio de la intensificación de las hostilidades, Volodimir Zelensky volvió a pedir a sus socios occidentales aumentar la presión sobre Moscú

Una mujer se tapa la boca por el humo que sale de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
Una mujer se tapa la boca por el humo que sale de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
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Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania dejó al menos siete muertos este sábado y reflejó una nueva intensificación de la guerra aérea entre ambos países.

Cuatro personas murieron en Ucrania por ataques rusos, entre ellas dos mujeres en Zaporizhzhia y dos personas en Sumi. En Rusia, un ataque ucraniano con drones en la región de Krasnodar causó tres muertos y dos heridos, además de incendios en dos instalaciones industriales.

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Dos mujeres murieron en Zaporizhzhia tras quedar sepultadas bajo los escombros de su vivienda destruida, según la administración militar regional. En la región de Kiev, un ataque nocturno con drones rusos hirió a dos personas después de causar un incendio en un almacén del distrito de Boryspil.

Paramédicos trasladan a una persona herida a una ambulancia en el lugar de viviendas particulares destruidas tras ser alcanzadas durante un ataque con drones rusos, en Zaporiyia (REUTERS/Stringer)
Paramédicos trasladan a una persona herida a una ambulancia en el lugar de viviendas particulares destruidas tras ser alcanzadas durante un ataque con drones rusos, en Zaporiyia (REUTERS/Stringer)

El jefe de la administración regional de Zaporizhzhia Mijailo Semikin identificó a las víctimas como Liudmila y Vasilina. “Hoy, en Zaporizhzhia, hemos perdido a dos mujeres: Liudmila y Vasilina... Esto no se puede recuperar. No se puede arreglar. No se puede compensar”, escribió en Telegram.

En tanto, un ataque ruso sobre la ciudad de Sumi también mató a dos personas, según autoridades locales. En la capital ucraniana, drones rusos alcanzaron varios distritos, dejaron cuatro heridos y dañaron edificios residenciales y de oficinas.

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Un bombero trabaja en el lugar donde un edificio de apartamentos y un supermercado fueron alcanzados por un ataque con drones a reacción rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
Un bombero trabaja en el lugar donde un edificio de apartamentos y un supermercado fueron alcanzados por un ataque con drones a reacción rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

En la región rusa de Krasnodar, un ataque ucraniano con drones de largo alcance causó tres muertos y dos heridos, según las autoridades locales. El gobernador Veniamin Kondratyev informó en Telegram que el ataque provocó incendios en dos instalaciones industriales.

Rusia volvió a atacar objetivos civiles en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
Rusia volvió a atacar objetivos civiles en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

Cómo se desarrolló la ofensiva aérea rusa

Las fuerzas rusas lanzaron 173 drones desde las 18:00 del viernes. Entre ellos había aparatos iraníes Shahed, más de 50 drones de motor a reacción, Gerbera y drones réplica Parodia.

Los lanzamientos partieron de direcciones rusas, de territorio ocupado de Donetsk y de Gvardíiske, en Crimea. La defensa antiaérea ucraniana afirmó que hasta las 07:30 del sábado había logrado derribar o neutralizar 134 aparatos aéreos no tripulados.

También informó de impactos en 19 lugares y de caída de restos en otros ocho. Cuando la Fuerza Aérea ucraniana publicó ese parte, advirtió que el ataque seguía en curso y que aún había varios drones enemigos en el espacio aéreo del país.

La ofensiva coincidió con una fase de intensificación de la guerra aérea entre Moscú y Kiev, mientras el avance en el frente se ha ralentizado.

Zelensky pidió a sus aliados occidentales reforzar la presión sobre Rusia (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)
Zelensky pidió a sus aliados occidentales reforzar la presión sobre Rusia (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)

Zelensky pide más sanciones y restricciones comerciales

El presidente de Ucrania Volodimir Zelensky pidió este sábado a Estados Unidos y a la Unión Europea que refuercen la presión sobre Moscú con más sanciones y nuevas restricciones comerciales. También reclamó que no retiren a los oligarcas rusos de las listas ya vigentes.

“Pedimos a todos los líderes a no retirar a los oligarcas rusos de las listas de sanciones existentes y a seguir restringiendo cualquier tipo de comercio con los terroristas hasta que Rusia ponga fin a la guerra”, escribió Zelensky en X.

El mandatario ucraniano también instó al presidente estadounidense Donald Trump a aplicar la iniciativa citada con el nombre de Lindsey Graham. Según Zelensky, esa medida da poderes adicionales para imponer aranceles de hasta el 100% a países que financian la guerra con compras de petróleo ruso.

A la vez, pidió al presidente del Consejo Europeo António Costa y a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen nuevas sanciones europeas. Esta semana ya había reclamado en la ONU medidas para privar a Rusia de ingresos mediante sanciones y prohibiciones comerciales.

Los residentes del edificio atacado por Rusia en Kiev debieron evacuar sus viviendas (REUTERS/Gleb Garanich)
Los residentes del edificio atacado por Rusia en Kiev debieron evacuar sus viviendas (REUTERS/Gleb Garanich)

Los daños reportados en Ucrania y la versión de Moscú

Zelenski aludió a ataques contra edificios residenciales en Kiev, Zaporizhzhia y las regiones de Odesa, Sumi y Járkov. También mencionó daños en una guardería en Kiev, un instituto en la región de Kiev, una universidad en Járkov e infraestructuras energéticas en Poltava, Mikoláyiv y Vinitsia.

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que su ataque sobre Kiev dañó un centro de datos que apoyaba servicios de internet móvil y el sistema de comunicaciones satelitales Starlink. Pese a los esfuerzos diplomáticos de los últimos años, el texto fuente no muestra señales de un avance para poner fin a la guerra.

Zelensky sostuvo que la escalada diaria de los ataques exige una respuesta exterior más dura. Su llamado insistió en aumentar la presión para evitar que la guerra se extienda aún más.

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