China afirmó que respeta la decisión de Trump de empezar a llamarle “superinteligencia” a la IA

Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca durante la última semana (EFE/Octavio Guzmán)

Guardar

China afirmó este sábado que respeta la decisión de Donald Trump de sustituir la denominación inteligencia artificial por “superinteligencia”, abreviada “SI”, en las comunicaciones oficiales de Estados Unidos. La posición llegó después de la cumbre de Washington con Xi Jinping, que dejó como resultado un canal bilateral para tratar incidentes vinculados con esta tecnología.

La próxima reunión de ese mecanismo está prevista para noviembre. Estados Unidos y China también crearán un Diálogo sobre Superinteligencia para intercambiar sus posturas sobre los beneficios y los riesgos de estos sistemas, según informó Infobae.

PUBLICIDAD

Trump había anunciado el martes que su administración adoptaría el nuevo término. Tras las conversaciones con Xi, sostuvo en Truth Social que el dirigente chino pareció compartir esa formulación, aunque Beijing no confirmó ni desmintió de forma explícita esa caracterización.

La Cancillería china señaló que concede importancia a la posición estadounidense y que respeta su elección de palabras. En un comunicado difundido el sábado, un portavoz añadió: “Las tecnologías de inteligencia artificial están en continuo desarrollo; todas las partes pueden reforzar los intercambios, debatir en profundidad y buscar consensos a la luz de la situación más reciente”.

El cambio de nombre fue uno de los temas tecnológicos de una agenda más amplia que incluyó comercio, seguridad y los vínculos entre las sociedades de las dos potencias. Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, durante una visita de Estado de tres días a Washington.

PUBLICIDAD

La IA fue uno de los temas centrales de la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Washington (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente estadounidense había anticipado que la “Super Intelligence” sería una cuestión central de la reunión. “La superinteligencia será un tema importante de debate, pero quiero dejarlo exactamente donde está”, escribió antes de la cumbre, y agregó que esa también era la postura de China.

Xi planteó una posición más cautelosa sobre el desarrollo de la tecnología. Durante su intervención ante funcionarios y medios de ambos países, afirmó: “La inteligencia artificial debe mantenerse bajo control humano y utilizarse para el bienestar de la gente”.

El líder chino sostuvo que Beijing y Washington tienen una responsabilidad compartida por su peso en el sector tecnológico. También pidió un trato justo para las empresas chinas en territorio estadounidense y propuso ampliar los intercambios en diplomacia, economía, finanzas, seguridad y contacto entre ciudadanos.

PUBLICIDAD

Las próximas citas entre Trump y Xi

Trump calificó de “muy productivas” las reuniones con Xi durante un té celebrado el viernes, antes del cierre de la visita. Ante periodistas en la Casa Blanca, declaró: “Creo que hemos dado pasos enormes, hemos logrado grandes avances, algo muy positivo para ambos países”.

El mandatario estadounidense afirmó que la expresión superinteligencia le parecía “más precisa e importante” que inteligencia artificial. También dijo que los dirigentes tecnológicos presentes en la cena de Estado del jueves habían aceptado esa denominación.

EEUU y China acordaron crear un “canal de comunicación” para incidentes relacionados con la IA (Ruvic/Illustration)

Los dos presidentes volverán a reunirse los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, provincia de Guangdong, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Una segunda cita está prevista para diciembre en Miami, Florida, durante la cumbre del G20 que se realizará en el club Trump National Doral.

PUBLICIDAD

Xi invitó a Trump y a la primera dama, Melania Trump, a visitar China para el encuentro de APEC. Si se cumplen las fechas anunciadas, ambos líderes mantendrán cuatro reuniones presenciales en 2026, después del viaje de Trump a Beijing en mayo y de la visita de Estado de Xi a Washington.