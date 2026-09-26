Checo Pérez enfrenta complicada carrera en Bakú y queda fuera del Top 10 en el GP de Azerbaiyán 2026

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

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El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 volvió a tener una carrera marcada por los incidentes y los drásticos cambios de posición. George Russell consiguió la victoria en el Circuito Callejero de Bakú después de mantenerse al frente desde la salida y contener los ataques de Max Verstappen en el cierre.

Para Sergio “Checo” Pérez, la competencia terminó con el piloto mexicano en la decimoquinta posición, después de comenzar desde la parte trasera de la parrilla y avanzar algunos lugares durante la carrera.

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Russell dominó desde el inicio en Bakú

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Russell aprovechó la pole position para mantener el primer lugar desde la primera curva. El piloto de Mercedes comenzó con neumáticos medios, mientras que sus principales perseguidores lo hicieron con el compuesto blando.

Detrás del británico, Oscar Piastri adelantó a Charles Leclerc para colocarse segundo, mientras que Lando Norris superó a Isack Hadjar y pasó a ocupar la cuarta posición.

Los Red Bull comenzaron a recuperar terreno gracias a su velocidad punta. Max Verstappen y Hadjar se acercaron a los McLaren, aunque el neerlandés posteriormente comenzó a sufrir problemas de degradación en sus neumáticos.

Checo Pérez intentó remontar desde el fondo

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Checo Pérez comenzó la carrera desde la parte trasera del clasificador, pero consiguió ganar una posición en los primeros metros para colocarse en el puesto 18.

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El piloto de Cadillac tuvo que lidiar con el tráfico del circuito urbano, aunque mantuvo un ritmo constante y competitivo que le permitió rodar al mismo nivel que algunos pilotos de la zona media.

Durante buena parte de la carrera, Pérez también consiguió mantenerse por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Dos accidentes provocaron la entrada del Safety Car

(@F1)

La carrera cambió en la vuelta 30 de las 51 programadas, cuando Alex Albon sufrió un bloqueo de neumáticos al llegar a la curva 5 mientras defendía la decimotercera posición.

El piloto de Williams terminó contra las barreras TecPro y provocó la entrada del Safety Car, situación que abrió una importante ventana de paradas en pits.

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La mayoría de los pilotos que se encontraban en las primeras posiciones mantuvieron sus lugares, aunque Norris cayó hasta el noveno puesto después de pasarse en la frenada de la primera curva.

La bandera verde volvió en la vuelta 36, pero poco después se produjo otro incidente. Franco Colapinto bloqueó los frenos en la primera curva y chocó contra su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El accidente también dejó fuera de competencia a Norris y provocó un segundo Safety Car.

Russell resistió a Verstappen y se llevó la victoria

(REUTERS/Jakub Porzycki)

En la resalida definitiva, correspondiente a la vuelta 39, Russell consiguió contener los ataques de Verstappen durante el tramo final y cruzó la meta en el primer lugar.

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El triunfo significó el tercero de la temporada para Russell y su primera victoria desde el Gran Premio de Austria en junio.

Isack Hadjar completó el podio en su regreso después de superar una lesión de muñeca, mientras que Charles Leclerc terminó cuarto.

El quinto puesto fue para Kimi Antonelli, quien protagonizó una remontada desde la decimosexta posición de la parrilla hasta finalizar entre los cinco primeros.