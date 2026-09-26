Hallan muertos a dos turistas en Atenas tras la explosión de un edificio

La explosión de un edificio en el centro de Atenas dejó a personas atrapadas bajo los escombros. Mientras los bomberos trabajan contrarreloj, los residentes denuncian que ya habían alertado sobre el peligro en la infraestructura local. (Fuente: AFP)

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Los equipos de rescate recuperaron dos cuerpos entre los escombros del edificio derrumbado en el barrio histórico de Plaka, en el centro de Atenas. Los servicios de emergencia no revelaron la identidad oficial de los muertos.

La explosión ocurrió el viernes 25 de septiembre de 2026, alrededor de las 7:30, en una calle angosta de Plaka, uno de los sectores turísticos más concurridos de la capital griega, a pocos metros de la Acrópolis. El estallido derrumbó un edificio de dos plantas y dañó construcciones y vehículos del entorno inmediato.

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Quiénes estaban en el edificio y quiénes siguen desaparecidos

Cuatro personas continuaban desaparecidas al cierre de las informaciones disponibles. Una de las víctimas recuperadas era, presuntamente, una turista estadounidense que compartía un apartamento de alquiler temporario en el primer piso con su esposo y otra pareja.

Los equipos de rescate hallaron dos cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio de Plaka en Atenas. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La portavoz de la policía griega, Constantina Dimoglidou, precisó a The New York Times que cuatro turistas ocupaban el primer piso y debían hacer el check-out el viernes a las 11:00. Habían ingresado el jueves con vuelos de regreso programados para el día siguiente, pero nunca abordaron el avión.

Los medios griegos los identificaron como ciudadanos estadounidenses, aunque Dimoglidou aclaró que solo pudo confirmar que tenían previsto volar hacia Estados Unidos, sin verificar su nacionalidad.

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La explosión ocurrió a pocos metros de la Acrópolis y provocó el derrumbe de una estructura de dos plantas. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Entre los desaparecidos también figuraba una pareja que vivía en el segundo piso: un británico de 77 años y su esposa griega de 78.

El operativo de rescate en Plaka

Unos 30 bomberos, seis vehículos —dos de rescate especializado— y tres perros rastreadores trabajaron en el lugar, según la agencia ANA. Las excavadoras retiraron bloques de hormigón y metal retorcido; las cámaras térmicas rastrearon posibles señales de vida bajo los escombros, de acuerdo con imágenes de AFP. Un equipo de la unidad de investigación de incendios también estuvo en la escena para determinar el origen de la explosión.

Cuatro turistas ocupaban el primer piso del inmueble y no abordaron el vuelo de regreso que tenían programado. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Los bomberos también rescataron con vida a dos mujeres de un edificio lindero y las trasladaron al hospital, según informó la Associated Press. Al menos tres personas sufrieron heridas leves: esas dos residentes y un transeúnte que estaba en la calle al momento del estallido.

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Giotis Kantartzis, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Griega de Atenas, describió el estado del templo tras el estallido: “Entramos, claro que sí. Fue desgarrador. De arriba abajo, no hay una sola ventana que no se haya roto”, dijo en declaraciones recogidas por AP. El servicio dominical de esa iglesia se trasladó al exterior por los daños que sufrió el edificio.

El alcalde de Atenas apunta a una fuga de gas

Haris Doukas, alcalde de Atenas, señaló que una fuga de gas era la causa más probable de la explosión. “Estamos hablando de un desastre increíble”, afirmó, y precisó que los daños se extendían a lo largo de toda la calle donde estaba el edificio y el sector trasero.

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Los bomberos utilizaron perros rastreadores y cámaras térmicas durante el operativo de búsqueda bajo los restos del inmueble.

Doukas agregó que dos construcciones aledañas quedaron en riesgo estructural y que las autoridades realizaban inspecciones para decidir si las demolían. Vecinos presentes en el lugar aseguraron a periodistas que percibieron olor a gas momentos antes del estallido.

Los vecinos de Plaka ya habían advertido sobre el riesgo de fugas

Un año antes del incidente, la asociación de residentes de Plaka envió una carta a la alcaldía y a las empresas de servicios públicos para alertar sobre el riesgo de fugas de gas y cortocircuitos en el distrito, según publicó Kathimerini. En esa comunicación, los vecinos pidieron un simulacro de incendios para detectar debilidades en los planes de emergencia locales.

Plaka es un barrio de calles empedradas y edificios históricos con alta concentración de hoteles, cafeterías y locales de souvenirs. Su cercanía con la Acrópolis —que recibió 4,6 millones de turistas en 2025— lo convierte en uno de los puntos de mayor tránsito turístico de Grecia.

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